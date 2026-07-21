Občina ima dovolj: tako so s plaže odstranili vse "rezervacije z brisačami" #foto

Rezervacije mest na plaži z brisačami, podlogami, napihljivimi blazinami in drugimi predmeti so vsako poletje del številnih razprav in zgražanja. Kljub napisom, javnim pozivom in grožnjam z denarno kaznijo se še vedno najdejo turisti, ki zgodaj zjutraj ali celo že večer prej na plažo prinesejo brisačo, s katero si prisvojijo najboljše mesto na plaži. Občina Sv. Filip i Jakov se je odločila, da ima tovrstnih dejanj dovolj, in na plaže poslala redarje, ki so vse "rezervacije" odstranili.

Fotografije jutranje akcije je občina objavila na družbenih omrežjih, deležne pa so bile vala odobravanja. Prikazujejo namreč občinsko vozilo, na katerem je gora brisač in ležalnikov, ki so jih odstranili s tamkajšnjih plaž.

"Jutranja akcija občinskih redarjev Občine Sv. Filip i Jakov: odstranjevanje predmetov za rezervacijo mest na plažah. Akcija se bo nadaljevala tudi v prihodnje," so zapisali v objavi, s katero so obiskovalce opozorili, naj svojih predmetov ne puščajo na plažah, sicer jih bodo odstranili.

Sodeč po odzivih v komentarjih so takšen ukrep številni nestrpno pričakovali. "Bravo!" "Če pridejo po svoje predmete, jim naložite še kazen!" "Škoda, da tega niste storili že prej." "Naj bo takšnih akcij čim več." "Bil je že skrajni čas." To je le nekaj komentarjev zadovoljnih občanov.

Sveti Filip i Jakov je turistično naselje ob Jadranski magistrali, ki leži na pol poti med mestoma Turanj in Biograd na Moru.