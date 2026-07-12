Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Nedelja,
12. 7. 2026,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 56 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
ledena kava ledene pijače poletje hidracija

Nedelja, 12. 7. 2026, 4.00

6 ur, 56 minut

Ali nam bo po ledeni pijači res manj vroče?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
ledene pijače | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

V vročih poletnih dneh se veliko ljudi najraje osveži z ledeno hladno pijačo. Kozarec vode z ledom, hladna limonada ali ledena kava se zdijo kot popolna rešitev, ko se temperature povzpnejo visoko po termometru. A pogosto se pojavi vprašanje, ali so ledeni napitki res najboljša izbira za naše telo in ali lahko zaradi njih zbolimo.

Poletno razvajanje z ledenimi pijačami 

Ko je zunaj vroče, telo s potenjem izgublja tekočino, zato je pomembno, da jo redno nadomeščamo. Hladne pijače so marsikomu prijetnejše, saj dajejo občutek takojšnje osvežitve in lahko pomagajo zmanjšati občutek žeje. To pa ne pomeni, da je najbolj hladna pijača tudi najbolj učinkovita pri ohlajanju telesa. Ključno je predvsem, da zaužijemo dovolj tekočine, saj je hidracija v vročini pomembnejša od same temperature napitka. 

Ali nam je resnično manj vroče po ledenem napitku? 

Čeprav se po nekaj požirkih ledene pijače pogosto zdi, da se telo hitro ohladi, je ta občutek večinoma kratkotrajen. Temperatura telesnega jedra se zaradi enega hladnega napitka bistveno ne spremeni. Nekatere raziskave celo kažejo, da lahko mlačna ali nekoliko toplejša pijača v določenih okoliščinah pomaga telesu pri učinkovitejšem uravnavanju temperature, saj lahko spodbudi potenje, s katerim se telo naravno hladi. 

ledene pijače | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Kako ledene pijače vplivajo na naše telo? 

Ko zaužijemo zelo hladno tekočino, se telo odzove na nenadno spremembo temperature. Pri nekaterih ljudeh lahko ledene pijače povzročijo neprijeten občutek v želodcu, krče ali celo občutek napihnjenosti. Nekateri lahko občutijo tudi kratkotrajni glavobol zaradi mraza, ki se pojavi ob hitrem zaužitju zelo hladnih napitkov ali hrane.

ledene pijače | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Zakaj je temperatura zaužite tekočine pomembna? 

Temperatura pijače lahko vpliva na hitrost, s katero jo telo sprejme, in na občutek ugodja pri pitju. Zelo hladne pijače so lahko osvežilne, vendar jih telo pred uporabo najprej segreje na telesno temperaturo. Pri intenzivni telesni aktivnosti ali veliki vročini je zato pomembno predvsem, da pijete dovolj tekočine in ne čakate, da postanete žejni. Najboljša izbira je tista temperatura, ki vam ustreza in vas spodbuja k rednemu pitju. 

ledene pijače | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Negativni učinki ledenih pijač 

Za večino zdravih ljudi občasno pitje ledenih pijač ne predstavlja nevarnosti. Kljub temu pa lahko pri nekaterih povzročijo neprijetnosti, predvsem če jih zaužijejo zelo hitro ali v večjih količinah. Ljudje z občutljivim želodcem lahko po zelo hladnih napitkih občutijo nelagodje, pri nekaterih pa lahko hlad sproži tudi začasno bolečino v grlu. Pomembno je tudi, da v vročih dneh ne posegamo samo po zelo sladkih hladnih pijačah, saj lahko te povečajo žejo in niso najboljša izbira za naše zdravje. 

ledene pijače | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Preberite še: 

poletje, kopalke
Trendi Strokovnjaki opozarjajo: po kopanju ne naredite te pogoste napake
Sofia Boman
Trendi Tako Švedinje navdušujejo s poletnim slogom
tortilije
Trendi Poletno kosilo za v službo, ki ga boste pripravljali znova in znova

ledena kava ledene pijače poletje hidracija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.