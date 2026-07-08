"To je bil kraj moje žene," je Robert Gesink povedal o lokalu, ki ga po smrti žene Daisy pomaga voditi naprej. Nekdanji nizozemski kolesar je med Tourom znova pred kamerami kot analitik NOS, zunaj kamer pa se posveča precej bolj osebni zgodbi. Nadaljuje projekt Hors Categorie v Gironi in Andori. Iz profesionalne karavane je tako odšel v svet gostinstva, česar ni nikoli načrtoval.

Robert Gesink je dolga leta preživljal na kolesu, danes pa se ob največji dirki na svetu pojavlja v drugačni vlogi. Kot analitik pri televiziji NOS spremlja dogajanje na Touru in tako ostaja povezan s športom, ki ga je spremljal praktično vse življenje.

A ob tem pa ima še eno, precej bolj osebno poslanstvo, so zapisali pri Wielerflits. Gesink je povezan z lokali Hors Catagorie v Gironi in Andori, kar ni bila njegova življenjska želja.

Daisyjine sanje so postale njegovo poslanstvo

"Sploh ne. To je bil kraj moje žene. Vedno sem govoril, da sem preveč zaposlen s kolesarstvom in vsemi drugimi stvarmi, da bi se lahko aktivno vključil," je povedal v oddaji De Avondetappe.

Robert Gesink je vrsto let kolesaril za ekipo, ki zdaj nosi ime Visma | Lease a Bike. Foto: Guliverimage

Potem pa je življenje udarilo na najbolj boleč način. Še preden je kavarna v Andori lani odprla vrata, je umrla njegova žena Daisy. Ob odprtju so zapisali, da se je skupni sen Vivian in Daisy spremenil v srce parajočo zgodbo, saj je Daisy le tri tedne prej umrla mnogo prezgodaj.

Iz kolesarske karavane v svet lokalov

Gesink je po tragediji prevzel odgovornost in se znašel v povsem drugačnem položaju, česar kot profesionalni kolesar ni nikoli načrtoval.

"Zdaj sem lastnik restavracije in kavarne," je v svojem slogu dejal o kavarni v Gironi, mestu, ki je že leta eno večjih kolesarskih središč v Evropi.

Dodal je, da se veliko stvari še spreminja in da zato v vsakdanjem življenju še ne more početi prav veliko drugega. A upa, da se bo sčasoma vse skupaj umirilo: "Potem bom lahko počel tudi več lepih stvari. Recimo odšel na kakšne lepe kolesarske avanture od tukaj."