Je brezkofeinska kava res bolj zdrava ali gre le za mit, ki mu radi verjamemo?

Kava je brez dvoma ena izmed najbolj priljubljenih pijač na svetu, vendar se okoli nje že desetletja pojavljajo različni miti. Medtem ko jo nekateri obožujejo zaradi energije, boljšega fokusa in jutranjega rituala, se drugi izogibajo kofeinu, ker verjamejo, da škoduje zdravju, povzroča tesnobo, slab spanec ali obremenjuje telo. To je razlog, da je vse bolj priljubljena brezkofeinska kava, ki naj bi ponujala enak užitek, a vprašanje je, ali je brezkofeinska kava res bolj zdrava izbira ali gre predvsem za predstavo, da je nekaj brez kofeina samodejno boljše za naše telo?

Brezkofeinska kava ni popolnoma brez kofeina

Čeprav že ime samo pove, da gre za kavo brez kofeina, to ni povsem resnično. Brezkofeinska kava še vedno vsebuje majhne količine kofeina, saj ga s postopki odstranjevanja ni mogoče popolnoma izločiti. Običajna skodelica kave vsebuje približno 70 do 140 miligramov kofeina, medtem ko ga brezkofeinska kava vsebuje le nekaj miligramov. Za večino ljudi ta količina ni pomembna, lahko pa je pomembna za posameznike, ki so na kofein zelo občutljivi ali se mu morajo zaradi zdravstvenih razlogov popolnoma izogibati.

Ali kofein res škoduje zdravju?

O kofeinu pogosto slišimo slabo, vendar za večino zdravih odraslih zmeren vnos ni škodljiv. Pravzaprav je lahko pitje kave povezano z nekaterimi koristmi za zdravje, saj kava vsebuje številne bioaktivne spojine in antioksidante. Kofein lahko izboljša budnost, koncentracijo in telesno zmogljivost. Težave se običajno pojavijo pri ljudeh, ki ga uživajo preveč ali so nanj občutljivi. Pri nekaterih lahko povzroči nemir, pospešen srčni utrip, slabši spanec ali poveča občutek tesnobe.

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Prednosti brezkofeinske kave

Glavna prednost brezkofeinske kave je ta, da omogoča uživanje priljubljenega napitka brez večine učinkov kofeina. To je lahko dobra izbira za ljudi, ki imajo težave s spanjem, so občutljivi na kofein ali pa želijo zmanjšati njegov vnos. Ker tudi brezkofeinska kava vsebuje polifenole in druge koristne rastlinske spojine, lahko še vedno prispeva k vnosu antioksidantov. Primerna je tudi za tiste, ki si želijo popiti kavo pozneje čez dan, ne da bi pri tem ogrozili kakovost spanca.

Ali je brezkofeinska kava manj koristna od običajne kave?

Pri odstranjevanju kofeina se lahko izgubijo tudi nekatere druge naravne spojine, vendar razlika med običajno in brezkofeinsko kavo z vidika zdravja ni tako velika, kot si mnogi predstavljajo. Večina koristnih snovi v kavi ostane tudi po postopku dekofeinizacije.

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Slabosti brezkofeinske kave

Brezkofeinska kava ima lahko tudi nekaj slabosti. Nekateri ljubitelji kave opažajo, da je njen okus nekoliko drugačen, saj lahko proces odstranjevanja kofeina vpliva na aromo. Pomemben pa je tudi način priprave. Pri nekaterih starejših postopkih so uporabljali kemična topila, zato se nekateri potrošniki raje odločijo za kave, pri katerih je kofein odstranjen z varnejšimi metodami, kot sta postopek z vodo ali ogljikovim dioksidom. Poleg tega brezkofeinska kava ni nujno bolj zdrava, če jo uživamo z veliko sladkorja, smetane ali drugih dodatkov.

Če izberete brezkofeinsko kavo, izberite kakovostno

Če se odločite za brezkofeinsko kavo, je pomembno, da ne gledate samo na oznako brez kofeina, ampak tudi na kakovost zrn in način predelave. Boljša izbira so kave, pri katerih je kofein odstranjen s postopkom brez agresivnih kemikalij, na primer z metodo Swiss Water ali z ogljikovim dioksidom. Pomembno je tudi, da izberete sveže pražena kakovostna zrna, saj bo okus takšne kave precej bolj podoben običajni kavi.

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Katera kava je bolj zdrava?

Brezkofeinska kava ni čudežna bolj zdrava različica običajne kave, prav tako običajna kava ni nujno škodljiva. Za večino ljudi je zmerno uživanje kakovostne kave lahko povsem del zdravega življenjskega sloga. Če vam kofein povzroča težave, je brezkofeinska kava odlična alternativa, če pa ga dobro prenašate, ni razloga, da bi se mu morali izogibati. Včasih ni težava v sami kavi, ampak v količini, dodatkih in celotnem načinu prehranjevanja.

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