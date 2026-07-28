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Avtor:
R. S.

Torek,
28. 7. 2026,
16.36

Osveženo pred

33 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Borut Pahor Borut Pahor Asel K. Roberts kava prigrizki

Torek, 28. 7. 2026, 16.36

33 minut

Na kavi

Pahor pri ameriški veleposlanici, pozornost ukradla bogato obložena miza

Avtor:
R. S.

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Borut Pahor | Foto Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Nekdanjega predsednika republike Boruta Pahorja je danes gostila nova ameriška veleposlanica v Sloveniji Asel K. Roberts. Kot je Pahor zapisal na omrežju X, sta ob kavi in prigrizkih prijetno poklepetala.

Danes sta se na kavi srečala nova ameriška veleposlanica v Sloveniji Asel K. Roberts in nekdanji predsednik republike Borut Pahor, ki sta očitno pokramljala v sproščenem vzdušju.

Utrinek s srečanja je Pahor delil na družbenem omrežju X, kjer je zapisal: "Danes me je v svoji rezidenci sprejela nova ameriška veleposlanica Asel K. Roberts. Imela sva prijeten klepet ob kavi in prigrizkih."

Na fotografiji je v oči padla predvsem bogato obložena miza, polna slaščic, ki bi jih Pahor in Robertsova le stežka pospravila sama. Takšna pogostitev se sicer ne ujema povsem s podobo Pahorja kot zagrizenega športnika, ki redno skrbi za telesno pripravljenost. 

Nekdanji predsednik sicer slovi po aktivnem življenjskem slogu, zato mu takšne diplomatske pregrehe po vsej verjetnosti ne predstavljajo večje skrbi.

Borut Pahor Borut Pahor Asel K. Roberts kava prigrizki
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