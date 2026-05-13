Po slavju poraz Barcelone, Oblak ob zmagi Atletica ni igral

Barcelona, ki je v prejšnjem krogu ubranila naslov, je le dva dni po šampionski paradi v sklopu 36. kroga la lige gostovala pri Alavesu in izgubila z 0:1. Edini gol na tekmi je zabil Ibrahim Diabate. Atletico Madrid je v torek z 2:1 slavil nad Osasuno, pred srečanjem pa so odmevale govorice iz Turčije, kjer sta se za Jana Oblaka ogrela oba predsedniška kandidata Fenerbahčeja. Oblaka proti Osasuni sicer ni bilo v kadru. Madridski Real, ki bi ga lahko v prihodnji sezoni vodil povratnik Jose Mourinho, se bo v četrtek udaril z Oviedom.

Atletico Madrid je v španskem prvenstvu uresničil osnovni cilj. Zagotovil si je že nastop v ligi prvakov, kjer bo v prihodnji sezoni nastopilo pet najboljših španskih klubov. Simeonejeva četa bo najverjetneje končala sezono na četrtem mestu. V torek je nove tri točke vknjižil z zmago (2:1) pri Osasuni, ki se še lahko vmeša v boj za evropska mesta, od osmega mesta, ki vodi v kvalifikacije za konferenčno ligo je namreč oddaljena tri točke.

Jan Oblak ni igral. Foto: Reuters Pred dvobojem v Pamploni pa so odmevale predvsem govorice iz Turčije glede velike želje Fenerbahčeja, da bi v Istanbul pripeljal Jana Oblaka. Triintridesetletni Škofjeločan še vedno spada med najboljše in najdražje vratarje na svetu. Barve Atletica brani od leta 2014, pogodba z rdeče-belimi pa ga veže do poletja 2028.

Turški Haberler poroča, da sta kandidata za novega predsednika v svojem volilnem programu kot eno izmed največjih želja glede igralskih okrepitev obkrožila prav ime slovenskega vratarja. Tako Aziz Yildrim kot tudi Hakan Safi se zanimata za Oblaka, ki brani za Atletico že 12 let, zadnjo lovoriko pa je proslavljal pred petimi leti, ko je postal španski prvak. Yildrim je poleg Oblaka na seznam želja uvrstil še kopico znanih imen, kot so Serhou Guirassy, Romelu Lukaku, Alexander Sörloth in Kim Min Jae, pri Safiju pa se omenjajo tudi Rafael Leao, Pavlidis in še en vratar, Francoz Mike Maignan.

Usoden spodrsljaj Celte, Betis v ligi prvakov

Betis, ki je lani izgubil v finalu konferenčne lige, lahko v prihodnji sezoni zaigra v ligi prvakov. Foto: Reuters V španski la ligi je odločen tudi boj za peto mesto, ki še pelje v ligo prvakov. V tem elitnem tekmovanju bo naslednje leto zaigral Betisu iz Seville, ki je v torek z 2:1 premagal Elche in ima dva kroga pred koncem prvenstva neulovljivih sedem točk prednosti pred Celto.

Celta iz Viga je v torek zapravila lepo priložnost za osvojitev treh točk, ko je po vodstvu z 1:0 in 2:1 naposled izgubila proti Levanteju z 2:3. Levante je z zmago skočil na 16. mesto, torej iz cone izpada.

