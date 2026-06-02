Liverpool hitro našel zamenjavo za Slota

Liverpool, ki se je v soboto uradno poslovil od trenerja Arneja Slota, naj bi že našel zamenjavo za Nizozemca. Trenerski stolček Redsov naj bi zasedel Andoni Iraola, poroča Fabrizio Romano.

"Liverpool je dosegel dogovor o imenovanju Andonija Iraole za novega trenerja. Pogajanja so v zadnjih 48 urah napredovala in dogovor je sklenjen," poroča Fabrizio Romano. 43-letni Španec je nazadnje vodil Bournemouth, katerega klop je zapustil po koncu sezone. Liverpool je v soboto sporočil, da je po slabši sezoni končal sodelovanje z Arnejem Slotom, glavni kandidat za trenersko mesto pa je hitro postal Iraola, ki naj bi zdaj s šestkratnimi zmagovalci lige prvakov dosegel dogovor o sodelovanju.

🚨💣 BREAKING: Liverpool reach agreement in principle to appoint Andoni Iraola as new manager, here we go! 🔴🫱🏻‍🫲🏼



Exclusive story from Saturday, 100% confirmed: Arne Slot left and Iraola will lead #LFC project, as expected.



Talks advanced over last 48h and deal in place. pic.twitter.com/2FIMdRnn0B — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026

Liverpool je letos končal na petem mestu angleške elitne premier league, v ligi prvakov pa se je poslovil v četrtfinalu po porazu proti kasnejšemu prvaku PSG. Slot je v klub prišel leta 2024 in na Anfield Roadu zamenjal Nemca Jürgena Kloppa, že v prvi sezoni je z ekipo osvojil tudi naslov angleškega prvaka, letos pa je z ekipo zaostal za velikimi pričakovanji. Na zadnjih desetih tekmah je ekipa dosegla le tri zmage, enkrat remizirala in šestkrat izgubila, kar je bilo na koncu odločilno za končanje sodelovanja.

Iraola je Bournemouth vodil od leta 2023, letos je z ekipo v premier ligi končal na šestem mestu, z le tremi točkami manj od Liverpoola, Bournemouthu pa je s tem zagotovil tudi mesto v ligi Europa v prihodnji sezoni. Španec je pred tem tri leta vodil Rayo Vallecano.

