Real Madrid je izbral trenerja, ki bo na vročem stolčku po neuspešni sezoni nasledil Alvara Arbeloo. Strokovnjak za nogometno tržnico Fabrizio Romano trdi, da je Jose Mourinho že dorekel vse podrobnosti o novem sodelovanju s kraljevim klubom.

Jose Mourinho je na klopi madridskega Reala sedel med letoma 2010 in 2013. V tem času galaktiki sicer niso serijsko osvajali lovorik. Portugalec je Madridčane vodil do treh trofej: španskega naslova, španskega pokala in superpokala. Od takrat do danes je Mourinho zamenjal šest klubov, uradno je še vedno trener Benfice, s katero je v letošnji ligi prvakov izpadel prav proti Realu, prvenstvo pa je končal na skromnem tretjem mestu. Zdaj je bolj ali manj jasno, da bo iz Lizbone znova odpotoval v špansko prestolnico.

🚨 BREAKING: José Mourinho back to Real Madrid, HERE WE GO! 💣🤍



All terms have been verbally agreed between José Mourinho and Real Madrid, waiting to sign all documents.



Plan for initial two year deal, JM to travel to Madrid after Real-Bilbao game.



The Special One is back. pic.twitter.com/K267WgiqjC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

"Vse podrobnosti dogovora med Josejem Mourinhem in Real Madridom so ustno usklajene. Manjka le še podpis vseh dokumentov," je po znamenitem "here we go" v ponedeljkovem dopoldnevu zapisal Fabrizio Romano. Portugalski strateg, ki je januarja dopolnil 63 let, naj bi podpisal dveletno pogodbo, v Madrid pa bo pripotoval po zadnji tekmi Reala v tej sezoni. Na Santiago Bernabeu v soboto prihaja Athletic Bilbao.

Kraljevi klub sezono končuje brez osvojene lovorike. Pričakovanja pred njo so bila zelo visoka; na klop je sedel nekdanji nogometaš Reala Xabi Alonso, ki mu zvezdniške garderobe ni uspelo povezati v učinkovito celoto. Stvari so izpod nadzora ušle tudi njegovemu nasledniku Alvaru Arbeloi. Florentino Perez bo zdaj očitno znova vse stavil na precej bolj izkušeno trenersko roko.