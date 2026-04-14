Lakersi pred Houstonom zrejo proti Dončiću, slika pa ostaja meglena

Konec otipavanja v ligi NBA, čas je za velika dejanja. Na vrsti je končnica, za Los Angeles Lakers pa je prišla ob najmanj primernem trenutku. Obračun s Houston Rockets bodo začeli brez najboljših strelcev Luke Dončića, ki se v torek vrača v Los Angeles, in Austina Reavesa. Še pred kratkim, ko sta bila oba aktivna na parketu, bi bila zasedba iz Los Angelesa favorit tega dvoboja zahodne konference, zdaj pa se je tehtnica izrazito nagnila na stran Raket. Zgoditi bi se moral manjši čudež, da bi LeBron James in soigralci v tako okrnjeni zasedbi preskočili prvo oviro končnice. V središču pozornosti bo prav 41-letni James, pogledi pa bodo usmerjeni tudi proti Dončiću in Reavesu ter njuni potencialni vrnitvi, ki je za zdaj še vedno zavita v gosto meglo.

Če bi o tem paru govorili še pred dobrimi desetimi dnevi, bi bili Los Angeles Lakers v očeh marsikoga v precej boljšem položaju. Igrali so zelo dobro, dvakrat premagali Houston Rockets, Luka Dončić pa je bil prav na teh obračunih ključni dejavnik.

Nato je prišel hud udarec. Ob visokem porazu proti ekipi Oklahoma City Thunder so Lakersi ostali brez Dončića in Austina Reavesa, oba sta izpustila zadnjih pet tekem rednega dela. Prav zato se je razmerje moči pred serijo prvega kroga končnice povsem spremenilo. Lakersi, ki so redni del končali kot četrti na zahodu z izkupičkom 53 zmag in 29 porazov, v dvoboj s petimi Houston Rockets ne vstopajo več kot favoriti, ampak kot ranjena ekipa z velikim vprašajem pred začetkom najpomembnejšega dela sezone.

Prva tekma serije bo v noči na nedeljo ob 2.30 po slovenskem času. Serija se bo igrala na štiri dobljene tekme.

Lakersi so bili še konec marca ena najbolj vročih ekip v ligi. Med 28. februarjem in 31. marcem so dobili 16 od 18 tekem, delovali zelo povezano ter z Dončićem, Reavesom in LeBronom Jamesom dobili jasno hierarhijo. Prav zato je bil udarec ob začetku aprila še toliko večji. Dončić si je poškodoval zadnjo stegensko mišico, Reaves poševno trebušno mišico, njun status pred začetkom serije pa ostaja ena največjih neznank.

Dončić se v torek vrača v Los Angeles

Kot je poročal Shams Charania, novinar mreže ESPN, se Dončić v Los Angeles vrača ta torek, ko bodo v klubu ocenili, kako napreduje okrevanje poškodbe stegenske mišice. Slovenski reprezentant se je poslužil posebne metode v Madridu. Nadejajo se, da bi se lahko na parket vrnil že ob koncu serije s Houstonom, a je v zraku veliko če-jev. Nenazadnje je zatem Marc Stein poročal, da se Dončić v Los Angeles vrača šele v petek.

Luka je bil na medsebojnih tekmah jeziček na tehtnici

Prav zato je ta serija za Lakerse zdaj povsem drugačna, kot bi bila še pred dobrimi desetimi dnevi. Moštvo iz Kalifornije ima sicer boljši medsebojni izkupiček s tekem proti Houstonu (2:1), a obe zmagi sta prišli po premoru All-Star in pri obeh je imel Dončić odločilno vlogo. Na prvi tekmi v Houstonu je dosegel 36 točk, Lakersi pa so tekmeca zlomili tudi s pomočjo devetih izgubljenih žog Rocketsov v zadnji četrtini. Dva dni pozneje je šel Dončić še korak dlje in dosegel 40 točk. LeBron James jih je dodal 30, Lakersi pa so slavili s 124:116. Brez Dončića in Reavesa takšne napadalne ustvarjalnosti preprosto ni.

Na zadnjih dveh tekmah proti Houston Rocketsom je bil Luka Dončić osrednji košarkar na parketu. Zdaj morajo Lakersi serijo proti Raketam začeti brez slovenskega košarkarskega superzvezdnika. Foto: Guliverimage

To je tudi glavni razlog za to, da je izhodišče Raket povsem drugačno. Houston je fizična in obrambno zelo neugodna ekipa, poleg tega ima možnost igranja po globini. Počasnejša, trša košarka, ki je pogosto zaščitni znak končnice, igralcem Rocketsov ustreza.

V obrambnih nalogah bodo imeli več razpoložljivih orožij, da bodo lahko oteževali življenje LeBronu Jamesu. Obenem lahko moštvu iz Los Angelesa povzročajo težave s Kevinom Durantom in turškim košarkarjem Alperenom Sengünom.

Vse oči bodo uprte v LeBrona

Ko iz enačbe odstraniš Dončića in Reavesa, Lakersom ostane predvsem eno veliko ime – LeBron James. Res je, da gre za igralca, ki je v karieri že večkrat dokazal, da lahko serijo skoraj sam obrne v korist svoje ekipe, a tokrat bo breme izjemno. V zadnjih dneh rednega dela je sicer igral zelo učinkovito, a je treba vseeno upoštevati njegovih 41 let, s katerimi ni več tisti James, ki je osvajal naslove, čeprav še vedno igra odlično.

Ob tem Lakersi brez Luke in Reavesa izgubljajo tudi širino, saj morajo v pomembnejše vloge potiskati igralce, ki so bili do zdaj predvsem podporni del v ekipi trenerja J. J. Redicka.

LeBron James bo ob odsotnosti Dončića in Reavesa nosil veliko breme v napadu. Foto: Reuters

Prav tu se skriva največja dilema Lakersov. Marcus Smart, ki se je vrnil po poškodbi, lahko pomaga z energijo, obrambno trdnostjo in izkušnjami, a ne more nadomestiti tega, kar pomenita Dončić in Reaves v napadu. Luke Kennard, Rui Hachimura in preostanek zasedbe lahko odigrajo dobro tekmo ali dve, vprašanje pa je, ali lahko to ponavljajo v dolgi in fizično naporni seriji. Houston ima pri tem daljšo klop, kar je v seriji na izpadanje dodatna prednost.

Za Lakerse se je serija začela že pred prvo tekmo

Pri tem dvoboju bo imel za Lakerse pomembno vlogo čas. Če bi se Dončić ali Reaves vrnila dovolj hitro, bi se lahko ravnotežje znova obrnilo. Če se to ne bo zgodilo, bo večina bremena padla na Jamesa.

Čeprav se morda sliši nekoliko nenavadno, je lahko za Lakerse prednost sproščenost. Prav nihče jim ne bo zameril, če bodo proti Houstonu izpadli, saj v napadu nimajo ključnih gonilnih sil. V primeru napredovanja pa bi postali veliki junaki in v nadaljevanju končnice morda za nagrado dočakali vrnitev Dončića ali Reavesa, mogoče celo obeh. A ob trenutnem položaju se zdi, da bi bil za tak razplet potreben pravi čudež, saj je slika pri obeh glavnih akterjih še vedno zelo meglena.

Najboljši posamezniki pri LA Lakersih

Igralec PTS REB AST STL BLK TO Luka Dončić 33,5 7,7 8,3 1,6 0,5 4,0 Austin Reaves 23,3 4,7 5,5 1,1 0,4 3,0 LeBron James 20,9 6,1 7,2 1,2 0,6 3,0 Deandre Ayton 12,5 8,0 0,8 0,6 1,0 1,2 Rui Hachimura 11,5 3,3 0,8 0,6 0,3 0,6 Marcus Smart 9,3 2,8 3,0 1,4 0,4 1,5 Luke Kennard 9,0 2,6 2,4 0,7 0,1 0,9

Najboljši posamezniki pri Houston Rocketsih