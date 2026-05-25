Luko Modrića čaka sprememba, popolna čistka v AC Milan

Tabula rasa oziroma vse od začetka. Vodstvo nogometnega kluba Milan se je potem, ko se ekipa v italijanskem prvenstvu ni uvrstila v ligo prvakov, odločilo za menjavo celotnega strokovnega dela ekipe na čelu s trenerjem Massimilianom Allegrijem in športnim direktorjem Iglijem Tarejem.

Klub, ki ga je v letošnji sezoni okrepil hrvaški kapetan Luka Modrić, morata po neuspešni sezoni zapustiti tudi izvršni direktor Giorgio Furlani in tehnični direktor ekipe Geoffrey Moncada.

Milan je nastop v ligi prvakov zapravil v sklepnem delu sezone in po nedeljskem domačem porazu s Cagliarijem z 1:2 zdrsnil na peto mesto serie A.

Lastniki, ameriška investicijska družba RedBird Capital Partners, so se za drastično menjavo odločili že naslednji dan.

