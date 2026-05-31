Bezzecchi zmagovalec klasične preizkušnje v Mugellu

Italijan Marco Bezzecchi (Aprilia) je zmagovalec klasične preizkušnje motociklistov razreda motoGP za svetovno prvenstvo v italijanskem Mugellu. Uspeh Aprilie je z drugim mestom potrdil Španec Jorge Martin, tretji je bil Italijan Francesco Bagnaia (Ducati).

Aprilia je na nedeljski klasični dirki poskrbela za prvo zmago za to znamko na svojem domačem prizorišču, potem ko je v soboto sprintersko preizkušnjo že dobil Španec Raul Fernandez iz poltovarniške zasedbe Trackhouse Aprilia.

Danes je v prvem delu dirke sicer vodil Bagnaia, a je v 14. krogu v vodstvo prišel Bezzecchi, dva kroga pozneje pa je mimo dirkača Ducatija prišel še Martin, vrstni red se na prvih treh mestih do konca ni več spremenil.

Bezzecchi je sicer najbolje startal, a ga je takoj prehitel Bagnaia, v začetnem obdobju dirke pa je bil najbolj zanimiv obračun Marca Marqueza in njegovega rojaka Pedra Acoste za četrto mesto. Marquez je dolgo časa odbijal njegove napade, potem pa vendarle klonil, v to bitko pa sta se v zadnji tretjini dirke vključila še Japonec Ai Ogura in Italijan Fabio di Giannantonio, tako da je na koncu prvak ostal le na sedmem mestu.

Bagnaia po odličnem prvem delu v drugi polovici opešal

Takrat pa je bil odločen že tudi boj na vrhu. Bagnaia je po odličnem prvem delu v drugi polovici opešal in brez pravega boja izgubil najprej napad Bezzecchija in potem še Martina. Je pa obdržal vsaj tretje mesto, čeprav ga je prav v zadnjem krogu napadel Ogura in se za en zavoj tudi prebil na tretje mesto, a je potem Italijan izkoristil notranjo linijo ter si dokončno privozil stopničke.

Jorge Martin je osvojil drugo mesto.

"Počutim se neverjetno. O tem sem sanjal, ko sem bil otrok. Rad bi se zahvalil vsem, hvala vsem iz vsega srca, hvala, Mugello," je v čustvenem odzivu za prireditelje po dirki dejal zmagovalec, ki je prvič v karieri dobil preizkušnjo za VN Italije. Potem pa je pred odhodom na zmagovalni oder navdušeno pozdravljal množico ljubiteljev tega športa, ki so se po koncu preizkušnje nagnetli na startno-ciljno ravnino.

"Srečen sem, ekipa je delala izjemno cel konec tedna. Marco je bil res odličen, čestitke, to je zanj verjetno res nekaj posebnega. A gremo naprej," je bil vesel tudi Martin.

"Dal sem vse za te navijače. Bilo je stresno, imel sem težave z oprijemom, Aprilie so delale odlično. Na koncu mi je uspelo, hvala ekipi in zaslužil sem si ta rezultat," je pa dejal Bagnaia.

Fernandez je na koncu danes osvojil le osmo mesto, eno mesto pred njim je bil svetovni prvak Marc Marquez (Ducati), ki se je ta konec tedna vrnil po poškodbi rame in noge.

Bezzecchi se je utrdil v vodstvu SP, zdaj ima 173 točk, 17 več od moštvenega sotekmovalca Martina. Tretji je Di Gianantonio s 134.

Naslednja postaja sezone SP bo že naslednji teden na madžarskem Balatonparku.

Izidi: motoGP:

1. Marco Bezzecchi (Ita/Aprilia) 40:57,347

2. Jorge Martin (Špa/Aprilia) + 3,559

3. Francesco Bagnaia (Ita/Ducati) 5,098

4. Ai Ogura (Jap/Trackhouse Aprilia) 5,132

5. Fabio Di Giannantonio (Ita/VR46 Ducati) 5,453

6. Pedro Acosta (Špa/KTM) 7,467

... SP skupno:

1. Marco Bezzecchi (Ita/Aprilia) 173

2. Jorge Martin (Špa/Aprilia) 156

3. Fabio Di Giannantonio (Ita/VR46 Ducati) 134

4. Pedro Acosta (Špa/KTM) 103

5. Ai Ogura (Jap/Trackhouse Aprilia) 92

6. Raul Fernandez (Špa/Trackhouse Aprilia) 87

... moto2:

1. Manuel Gonzalez (Špa/Dynavolt Intact) 35:12,315

2. Celestino Vietti (Ita/SpeedRS) + 5,327

3. Daniel Holgado (Špa/Aspar) 5,462

... SP skupno:

1. Manuel Gonzalez (Špa/Dynavolt Intact) 129,5

2. Izan Guevara (Špa/Pramac Yamaha) 95

3. Celestino Vietti (Ita/SpeedRS) 93

... moto3:

1. Brian Uriarte (Špa/KTM Ajo) 33:07,801

2. Alvaro Carpe (Špa/KTM Ajo) + 0,418

3. Hakim Danish (Mal/MT Helmets) 0,456

... SP skupno:

1. Maximo Quiles (Špa/Aspar) 145

2. Alvaro Carpe (Špa/KTM Ajo) 93

3. Adrian Fernandez (Špa/Leopard) 89

...

