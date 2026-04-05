Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., M. P.

Nedelja,
5. 4. 2026,
23.14

Osveženo pred

3 ure, 33 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Juventus Inter Milano Napoli AC Milan italijansko prvenstvo tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva serie A

Nedelja, 5. 4. 2026, 23.14

3 ure, 33 minut

Italijansko prvenstvo, 31. krog

Strelski festival na San Siru, Inter se je znesel nad Romo

Avtorji:
R. P., M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Lautaro Martinez | Lautaro Martinez je dvakrat zatresel mrežo Romo. Prvič že po dobri minuti. | Foto Reuters

Lautaro Martinez je dvakrat zatresel mrežo Romo. Prvič že po dobri minuti.

Foto: Reuters

Velikonočni konec tedna je namenjen tekmam 31. kroga italijanske serie A. Vodilni Inter je v derbiju kroga v nedeljo zvečer doma nadigrali Romo s 5:2. Prvi strelec serie A Lautaro Martinez je poskrbel za vodstvo že v drugi minuti, nato je v mreži rimskega velikana odjeknila petarda.

Nogometaši milanskega Interja so vse bližje 21. naslovu italijanskega prvaka. Sedem krogov pred koncem prvenstva imajo ob tekmi več devet točk prednosti pred Milanom oziroma deset pred Napolijem. Slednja se bosta pomerila v zadnji tekmi 31. kroga serie A v ponedeljek zvečer.

Inter je v nedeljo nadigral Romo s 5:2. Uvodni gol so Milančani zabili že po 60 sekundah igre, gostje iz prestolnice so izenačili v 40. minuti, njihovih upov pa je bilo konec v začetku drugega dela, ko je Inter zabil še dva zadetka in rešil vprašanje zmagovalca.

Dva zadetka za Inter je dosegel Lautaro Martinez, ki je tako povečal vodstvo na lestvici strelcev italijanskega prvenstva. Pred najbližjim zasledovalcem Anastasiosom Dovikasom (Como) ima pet golov prednosti (16:11).

Italijansko prvenstvo, 31. krog:

Sobota, 4. april:

Nedelja, 5. april:

Ponedeljek, 6. april:

Lestvica

Najboljši strelci:

16 – Lautaro Martinez (Inter)
11 – Douvikas (Como)
10 – Davis (Udinese), Højlund (Napoli), Paz (Como), Yildiz (Juventus)
9 – Calhanoglu (Inter), Leao (Milan)
8 – Kean (Fiorentina), Krstović (Atalanta), Pellegrino (Parma), Pinamonti (Sassuolo), Pulisic (Milan), Scamacca (Atalanta), Simeone (Torino), Thuram (Inter)
7 – Berardi (Sassuolo), Bonazzoli (Cremonese), Castro (Bologna), Malen (Roma), McTominay (Napoli), Orban (Verona), Orsolini (Bologna), Vlašić (Torino)
...

Juventus Inter Milano Napoli AC Milan italijansko prvenstvo tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva serie A
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Do 720 € prihranka s paketi Naj

