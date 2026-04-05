Strelski festival na San Siru, Inter se je znesel nad Romo

Velikonočni konec tedna je namenjen tekmam 31. kroga italijanske serie A. Vodilni Inter je v derbiju kroga v nedeljo zvečer doma nadigrali Romo s 5:2. Prvi strelec serie A Lautaro Martinez je poskrbel za vodstvo že v drugi minuti, nato je v mreži rimskega velikana odjeknila petarda.

Nogometaši milanskega Interja so vse bližje 21. naslovu italijanskega prvaka. Sedem krogov pred koncem prvenstva imajo ob tekmi več devet točk prednosti pred Milanom oziroma deset pred Napolijem. Slednja se bosta pomerila v zadnji tekmi 31. kroga serie A v ponedeljek zvečer.

Inter je v nedeljo nadigral Romo s 5:2. Uvodni gol so Milančani zabili že po 60 sekundah igre, gostje iz prestolnice so izenačili v 40. minuti, njihovih upov pa je bilo konec v začetku drugega dela, ko je Inter zabil še dva zadetka in rešil vprašanje zmagovalca.

Dva zadetka za Inter je dosegel Lautaro Martinez, ki je tako povečal vodstvo na lestvici strelcev italijanskega prvenstva. Pred najbližjim zasledovalcem Anastasiosom Dovikasom (Como) ima pet golov prednosti (16:11).

