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Avtor:
STA

Sreda,
3. 6. 2026,
15.06

Osveženo pred

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Rasmus Hojlund Manchester United nogometna tržnica Napoli

Sreda, 3. 6. 2026, 15.06

40 minut

Hojlund se dokončno poslavlja od Manchester Uniteda

Avtor:
STA

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Napoli, Rasmus Hojlund | Rasmus Hojlund se dokončno poslavlja od Manchester Uniteda. | Foto Reuters

Rasmus Hojlund se dokončno poslavlja od Manchester Uniteda.

Foto: Reuters

Danski nogometni reprezentant Rasmus Hojlund se dokončno poslavlja od Manchester Uniteda. Vodstvo Napolija je sporočilo, da je 23-letni napadalec, ki si ga je lani klub sposodil od Uniteda, povsem izpolnil njihova pričakovanja, zato ga bo tudi odkupilo.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, bo Napoli Unitedu izplačal 44 milijonov evrov, kar je 36 milijonov manj, kot je klub Benjamina Šeška leta 2023 porabil za prestop Danca iz Atalante.

Hojlund je v minuli sezoni na 44 tekmah dosegel 16 golov, ekipi pa je izdatno pomagal pri osvojitvi drugega mesta v italijanskem prvenstvu in vnovični uvrstitvi v ligo prvakov.

"Vsi v klubu bi Rasmusu radi zaželeli vse najboljše v prihodnosti," so v izjavi zapisali pri Unitedu.

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