Ivančna Gorica ostaja med prvoligaši

Rokometaši ekipe Mokerc-Kig so v drugi kvalifikacijski tekmi za obstanek oziroma napredovanje v ligo NLB premagali ekipo Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica s 37:35 (18:19). Med elito bo ostala ekipa iz Ivančne Gorice, ki je prvo tekmo doma dobila z 32:22.

Predzadnja zasedba iz prvoligaške konkurence iz Ivančne Gorice in drugouvrščena zasedba iz 1. B SRL z Iga sta se danes pomerili še na povratni tekmi za popolnitev elite za prihodnjo sezono. Prvi obračun so visoko dobili rokometaši Sviša, ki bodo kljub današnjemu porazu naslednje leto znova del lige NLB.

Poleg njih bodo v prihodnji sezoni med elito nastopali še prvaki Celje Pivovarna Laško, LL Grosist Slovan, Trimo Trebnje, Slovenj Gradec, Krka, Gorenje Velenje, Jeruzalem Ormož, Škofja Loka, Riko Ribnica, Škofljica in novi prvoligaš iz Ajdovščine.

Gostje iz Ivančne Gorice so si danes prvi pripravili oprijemljivo prednost, ko so s tremi goli povedli pri 10:7. To so držali skozi večji del prvega dela, na odmor pa odnesli gol prednosti. Tako je bilo tudi v nadaljevanju, gostje so držali gol, dva prednosti, domači so nekajkrat izenačili. V zadnjih petih minutah pa so se razmerja moči spremenila, Ižanci so bili v teh trenutkih bolj zbrani in vpisali pirovo zmago.

Pri domači ekipi je osem golov dosegel Dimitrij Mičovič, šest jih je dodal Lin Gombač. Za Ivančno Gorico je devet golov dosegel Jaka Podvršič, pet pa Matic Ravnikar.