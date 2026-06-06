Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
6. 6. 2026,
21.37

Osveženo pred

1 ura, 6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Liga NLB RK SVIŠ Ivančna Gorica

Sobota, 6. 6. 2026, 21.37

1 ura, 6 minut

Rokometna liga NLB, tekma za obstanek

Ivančna Gorica ostaja med prvoligaši

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Celje Pivovarna Laško SVIŠ Cugelj Okna Ivančna Gorica | Ivančna Gorica ostaja v prvoligaški konkurenci. | Foto Mija Slapnik

Ivančna Gorica ostaja v prvoligaški konkurenci.

Foto: Mija Slapnik

Rokometaši ekipe Mokerc-Kig so v drugi kvalifikacijski tekmi za obstanek oziroma napredovanje v ligo NLB premagali ekipo Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica s 37:35 (18:19). Med elito bo ostala ekipa iz Ivančne Gorice, ki je prvo tekmo doma dobila z 32:22.

Predzadnja zasedba iz prvoligaške konkurence iz Ivančne Gorice in drugouvrščena zasedba iz 1. B SRL z Iga sta se danes pomerili še na povratni tekmi za popolnitev elite za prihodnjo sezono. Prvi obračun so visoko dobili rokometaši Sviša, ki bodo kljub današnjemu porazu naslednje leto znova del lige NLB.

Poleg njih bodo v prihodnji sezoni med elito nastopali še prvaki Celje Pivovarna Laško, LL Grosist Slovan, Trimo Trebnje, Slovenj Gradec, Krka, Gorenje Velenje, Jeruzalem Ormož, Škofja Loka, Riko Ribnica, Škofljica in novi prvoligaš iz Ajdovščine.

Gostje iz Ivančne Gorice so si danes prvi pripravili oprijemljivo prednost, ko so s tremi goli povedli pri 10:7. To so držali skozi večji del prvega dela, na odmor pa odnesli gol prednosti. Tako je bilo tudi v nadaljevanju, gostje so držali gol, dva prednosti, domači so nekajkrat izenačili. V zadnjih petih minutah pa so se razmerja moči spremenila, Ižanci so bili v teh trenutkih bolj zbrani in vpisali pirovo zmago.

Pri domači ekipi je osem golov dosegel Dimitrij Mičovič, šest jih je dodal Lin Gombač. Za Ivančno Gorico je devet golov dosegel Jaka Podvršič, pet pa Matic Ravnikar.

Liga NLB RK SVIŠ Ivančna Gorica
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.