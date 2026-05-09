Spomnimo, srečanje je bilo odločeno v zadnjih sekundah. Pri izidu 36:36 so imeli žogo Zormanovi varovanci, po minuti odmora pa je imel Leon Ljevar veliko prostora, ko je krenil s svoje polovice do deset metrov od gola ter nato z natančnim strelom postavil piko na i dramatični prvi tekmi v seriji. Trimo Trebnje je po prvi polfinalni tekmi državnega prvenstva proti Slovanu nato vložil uradno pritožbo zaradi "več bistvenih kršitev rokometnih pravil v zaključku srečanja", ki so po mnenju kluba neposredno vplivale na končni rezultat tekme.

Dva dni po tekmi so nato iz Rokometne zveze Slovenije sporočili, da pritožba ni utemeljena. "Komisija za sojenje RZS, ki je v skladu s Pravilnikom o rokometnih tekmovanjih pristojna za podajanje mnenj ob tovrstnih uradnih pritožbah, je interpretacijo Rokometnih pravil s strani RK Trimo Trebnje, v zvezi s prekinitvijo signaliziranja opozorila za pasivno igro, označila kot napačno. Dodatno je za mnenje zaprosila še organ za področje pravil igre in sodniških zadev pri IHF. Slednji je potrdil odločitev Komisije za sojenje pri RZS in navedbo RK Trimo Trebnje v pritožbi prav tako označil za napačno," so sporočili iz RZS.

Prvo srečanje je z golom odločil Leon Ljevar. Foto: Aleš Fevžer

Z dolgim zapisom in sporočilom za javnost pa so se pred drugo polfinalno tekmo na dogajanje odzvali tudi pri Slovanu. Sporočilo so začeli z besedami: "Žalostno za slovenski rokomet – naj se konča gonja proti Slovanu."

"Rokometno društvo RD LL Grosist Slovan obžaluje dogajanje po koncu polfinale tekme Lige NLB v dvorani na Kodeljevem. Zmagal je rokomet s 73 zadetki in izjemnim vzdušjem. Naš klub žalosti predvsem obnašanje nasprotnega strokovnega štaba in predsednika kluba ter pritiski, ki so jih vršili na uradne osebe (sodnika in delegata) v času med in po tekmi ter nespoštljivo, nesramno in povsem neprimerno obnašanje s sovražnim govorom navijačev RK Trimo Trebnje. Na igriščih se igra rokomet, ne pa besedni napadi in uporaba kretenj, ki blatijo nasprotnika – institucijo, igralce in vodstvo ter rokomet in šport.

V našem društvu, ki ima dolgo zgodovino in je drugi najstarejši rokometni klub v državi, nikoli nismo želeli ustvarjati nikakršnih pritiskov ali polemik. V luči gonje, ki jo proti RD LL Grosist Slovan že celotno sezono ustvarjajo t. i. samooklicani rokometni strokovnjaki in izvajajo določeni klubi, moramo podati svoj pogled na dogajanje in ne sodbe, kot to brez kritičnosti delajo drugi klubi. V tej sezoni pa je večni krivec Slovan.

Medijska gonja, ki smo je deležni te dni zaradi sredine tekme, izpade milo rečeno smešna, glede na to, da so pravila jasna. Interpretacije klubov in javni pritiski preko medijev ter družbenih omrežij na sodniško organizacijo pa so po mnenju RD LL Grosist Slovan nesprejemljivi. Na tem mestu bi pozvali klube, da pred objavami in izjavami, ki škodujejo ugledu slovenskega rokometa, dobro razmislijo in dejansko preverijo pravilnost svojih trditev.

V Rokometnem društvu Slovan se zavedamo, da imajo sodniki na rokometnih igriščih po vsem svetu izjemno zahtevno delo. To jim pogosto dodatno otežujejo tudi precej ohlapno določena pravila. Prav zato sprejemamo njihove odločitve, vendarle so za svoje delo usposobljeni, ne glede na to, da menimo, da bi večkrat lahko specifične situacije sodili drugače. Strinjamo se, da je prav, da imamo klubi možnost pritožbe, nekritične sodbe trenerjev in uradnih oseb ter blatenja na tekmah, ob zaključkih tekem, pa so po mnenju RD LL Grosist Slovan nesprejemljiva."

"Naj zmaga rokomet," sporoča Jure Dolenec. Foto: www.alesfevzer.com Ogorčenje in žalost nad napadi na Slovan, ko gradimo za prihodnost

"RD LL Grosist Slovan z ogorčenjem in žalostjo spremlja gonjo proti našemu klubu in obnašanje s strani predstavnikov, ki bi morali biti rokometu in športu za vzor, kot po odsojenem koncu polfinalne tekme, 6. maja na Kodeljevem. Predsednik kluba, ki je hkrati tudi predsednik statutarnega odbora RZS, gospod Anton Janc, je v pričo številnih gledalcev izvajal pritisk nad sodnikoma v slogu športnih funkcionarjev prejšnjega tisočletja.

Žal se je v sredo, 6. maja, znova izkazalo, da je neprimerno obnašanje s strani navijačev nekaj, kar bi moralo biti sankcionirano. Na desetine neprimernih besed, pljuvanje, verbalni napadi, nujnost posredovanja varnostnikov, leteči predmeti na igrišče – vse to je nekaj, kar v šport ne sodi. In za to bi moral poskrbeti klub, čigar navijači so. Že na pokalnem tekmovanju so bili Slovanovci, posebej pa trener Slovana, deležni sovražnega govora, s ciljem ponižati, prestrašiti ali degradirati. Sovražni govor je nesprejemljiv, zmerljivke nedopustne, kaj šele grožnje. RD LL Grosist Slovan meni, da je za kulturo obnašanja svojih navijačev zadolžen in odgovoren vsak klub posebej. Verjamemo, da bosta omenjena neprimerna dogodka podrobno pregledana s strani odgovornih organov in ustrezno sankcionirana ter da se kaj takega ne bo ponovilo.

RD LL Grosist Slovan je zgrožen tudi nad kretnjami nekaterih uradnih oseb nasprotnega kluba RK Trimo Trebnje, ki spodbujajo sovraštvo in insinuacije. RD LL Grosist Slovan se drži pravil in pravilnikov krovne Rokometne zveze Slovenije in jasno je, da je ravnanje njihovega trenerja s kretnjami, ki nakazujejo denar in žep nedopustno. Pozivamo tiste, ki nakazujejo ali napeljujejo z besedami na kakršnokoli podkupovanje, da predložijo dokaze pristojnim institucijam ali pa to nemudoma prenehajo.

Žal je ogromno t. i. rokometnih strokovnjakov, ki tudi z javnimi nastopi in objavami na spletu in družbenih omrežjih spodbujajo gonjo proti Slovanu, ki je začel postavljati novo zgodbo, zgodbo o slovenskem rokometu, zgodbo z enim najuspešnejših slovenskih igralcev v zgodovini Slovenije, s štirikratnim zmagovalcem lige prvakom, z igralcem, ki nikoli ni zavrnil igranja za slovensko izbrano vrsto, s selektorjem Slovenije, Urošem Zormanom. Ko spodbujajo negativne komentarje na račun Slovana v času, ko gradimo, postavljamo in delamo na tem, da bo slovenski rokomet spet imel čim več predstavnikov v Evropi, delajo škodo rokometu na splošno.

Ne pozabljajmo, včasih so z ogromnimi finančnimi vložki rokometne pravljice pisali rokometaši Celja in Velenja ter postavljali Slovenijo na svetovni rokometni zemljevid. Mi upamo, da bo takšnih zgodb, z več klubi po Sloveniji, še več. Zdrava konkurenca je dobra, že pregovorna slovenska nevoščljivost pa žal spet kaže zobe.

Dotakniti se moramo tudi večkrat omenjene tekme v Ribnici. Tam sta sodnika želela svoje delo opraviti korektno. Tekme nista zaključila, kot se je to zgodilo v Škofji Loki, pa tudi v sredo v Ljubljani, temveč sta si situacijo ogledala na tablici, ki jo je – kot vedno – zagotovil domači klub. Če videoposnetek v Ribnici ni deloval tako, kot bi moral, za to najbrž ni odgovoren Slovan. Ali pač, po mnenju nekaterih?

Pri ustvarjanju gonje proti našemu klubu se seveda 'nehote' pozablja na druge podobne primere. Takoj se spomnimo gostovanja nekega drugega kluba prav tako v Škofji Loki, pa ene tekme v Novem mestu in vsaj ene v Slovenj Gradcu. Bolj konkretni ne bomo, ker nikoli ne želimo izvajati dodatnega pritiska na slovenske sodniške pare. Zanimiva pa bi bila primerjava, kolikokrat se je na njih vršil pritisk s strani vodstva RD Slovana in kolikokrat s strani vodstva naših konkurentov. Še enkrat poudarjamo, da sodniki nimajo lahkega dela. Verjamemo, da bodo v nadaljevanju sezone sodili čim bolj pravično in ne bodo podlegli močnemu pritisku s strani posameznih klubov.

RD LL Grosist Slovan se bo še naprej trudil za slovenski rokomet in šport. Kot ste mnogi opazili, se trudimo na vseh nivojih – od kakovosti rokometa, vključevanja mladih do organizacijskih. Začeti je bilo treba na začetku. Od najmlajših rokometašev navzgor. Ne želimo pa biti zaradi svojega dela in vizije trn v peti drugim slovenskim klubom, ki spodbujajo sovražnost proti Slovanu, trenerju, igralcem in vsem, ki se trudimo za rokomet.

"Mislim, da je športna kultura na rokometnih igriščih in ob njih na dnu, žal večkrat tudi obnašanje uradnih predstavnikov klubov. V RD LL Grosist Slovan si želimo, da se preneha nenehni pritisk na sodnike in sodniško organizacijo s strani posameznih klubov in kot pravi predstavniki športa delamo v dobro rokometa, zaupamo krovni Rokometni zvezi Slovenije in sodniški organizaciji," poziva športni direktor RD LL Grosist Slovan Jure Dolenec in dodaja, kot že celo sezono in v vsej svoji dolgoletni karieri: "Naj zmaguje rokomet!"