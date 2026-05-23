Celjani po pravi drami v finale s Slovanom. Vroče je bilo tudi ob parketu.

Danes je postal znan še drugi finalist lige NLB, ki se bo v boju za naslov državnega prvaka pomeril z ekipo Grosist Slovana. Na odločilni tretji polfinalni tekmi se rokometaši Celja Pivovarne Laško po pravi drami s 37:35 (19:17) premagali Slovenj Gradec. Peto mesto so osvojili rokometaši Gorenja, ki so na povratni tekmi po sedemmetrovkah z 29:28 premagali Krko.

Celjani v obračunu proti tekmecem iz Slovenj Gradca niso blesteli, kljub toplo-hladni predstavi pa so si na odločilni tretji polfinalni tekmi izborili nastop v velikem finalu proti branilcem naslova iz Ljubljane. Prva tekma proti LL Grosistu Slovanu bo v dvorani na Kodeljevem na sporedu že v sredo ob 19. uri.

Izbranci domačega trenerja Klemna Luzarja so prvič na dvoboju nekoliko lažje zadihali v končnici prvega polčasa, ko so si priigrali prednost treh golov (16:13, 17:14, 18:15 in 19:16). Nato so na veliko sceno stopili srčni rokometaši iz Slovenj Gradca ter si po golih Tjaža Štalekarja in Tomislava Špruka v 45. minuti priigrali dva zadetka prednosti (25:23).

Vroče je bilo tudi na tribunah, saj je na začetku 57. minute sodniku Bojanu Lahu po rdečem kartonu za Celjane in sedemmetrovki v korist gostov v obraz priletel predmet iz tribun, zato sta sodnika in delegat domačim navijačem podala opozorilo, da bosta ob naslednjih inicidentih izpraznila del tribune, od koder je priletel predmet. V razburljivi končnici se je tehtnica nagibala na eno in drugo stran. V 59. minuti je bila tekma povsem odprta (35:35), za gostitelje pa je najprej zadetek dosegel Luka Perić, nato je Slovenj Gradec izgubil žogo, Žiga Mlakar pa je zadel v prazno mrežo za končno zmago s 37:35.

Pri gostiteljih sta bila najučinkovitejša Andraž Makuc z devetimi in Perić z osmimi goli, vratar Gal Gaberšek pa je zbral deset obramb. Špruk je za goste dosegel 12, Veljko Stanojević sedem golov, vratar Aljoša Čudić pa je zaustavil 12 strelov.

Velenjčani so po pravi drami osvojili končno peto mesto v elitnem državnem prvenstvu. Obe tekmi sta se končali z neodločenima izidoma, v rokometni loteriji pa so smetano v dvorani Marof pobrali gosti. V predzadnji minuti so Velenjčani po golu Tilna Sokoliča povedli s 25:24, Mirko Skoko pa je nato zahteval minuto odmora in zarisal akcijo za izenačujoči gol, ki ga je zabil Jernej Avsec. V sami končnici je minuto odmora zahteval tudi gostujoči trener Zoran Jovičić, ki je zadnjič vodil Gorenje, do spremembe izida pa ni prišlo. V izvajanju sedemmetrovk so bili bolj zbrani Velenjčani, po golih Sokoliča, Andreja Jankovskega, Vida Kačičnika in Anžeta Kalana prišli do zmage. Za Novomeščane so zadeli Nace Zajc, Mantas Urvikis in Tilen Kukman.

Pri Novomeščanih je bil na celotni tekmi najučinkovitejši Zajc z osmimi, pri Velenjčanih Sokolič s sedmimi goli, gostujoči vratar Matevž Skok pa je zbral tudi 13 obramb.

Rokometaši Jeruzalema Ormoža pa so kljub porazu na drugi tekmi v Škofji Loki s 30:32 (15:13) osvojili končno sedmo mesto, saj so na prvi medsebojni tekmi zmagali s 34:31.

Škofljica in Ivančna Gorica sta v skupini za obstanek zbrali po devet točk, v štirih medsebojnih obračunih v rednem delu in ligi pa je Škofljica osvojila šest od možnih osem točk in je v prednosti pred zasedbo iz Ivančne Gorice, ki jo po nedoločenem izidu proti Radovljici čakata dodatni tekmi za obstanek v elitni družbi proti ekipi Mokerc-Kig, drugourščeni zasedbi v 1. B SRL.

Liga NLB, polfinale, tretja tekma in boj za razvrstitev

Sobota, 23. maj:

Polfinale lige NLB Celje Pivovarna Laško : Slovenj Gradec /2:1/

Slovan : Trimo Trebnje /2:0/ / / izid v zmagah; igrali so na dve zmagi

Lestvice po drugem delu tekmovanja:

Za obstanek:

