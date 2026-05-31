Znane so nove podrobnosti nesreče v Predjami

Včeraj smo poročali o prometni nesreči v Predjami, v kateri so bili poškodovani 71-letni voznik minibusa in vseh 13 potnikov, od tega dva huje. Policisti so ugotovili, da je voznik pripeljal minibus na parkirišče in med obračanjem zapeljal vzvratno čez robnik, zaradi česar je minibus zdrsnil vzvratno po travnati brežini, kjer se je prevrnil na bok, so sporočili s Policijske uprave Koper.

V soboto okoli 11. ure se je na parkirišču pred Predjamskim gradom zgodila nesreča, v kateri je bil udeležen minibus hrvaške registrske oznake, ki je prevažal 13 turških turistov.

V nesreči so bili lažje poškodovani 71-letni voznik minibusa, državljan Hrvaške, in vseh 13 potnikov, med njimi dva huje. Enega so odpeljali s helikopterjem, drugega pa z reševalnim vozilom v UKC Ljubljana. Kot so sporočili s PU Koper, nihče od njiju ni v življenjski nevarnosti.

Avtobus so dvignili iz prepada in delo končali nekaj po 17. uri. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil v smeri suma storitve kaznivega dejanja ogrožanje posebnih vrst javnega prometa, so še sporočili s PU Koper.