Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Nedelja,
31. 5. 2026,
10.32

Osveženo pred

1 ura, 16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,35

Natisni članek

Natisni članek
prometna nesreča Policijska uprava Koper

Nedelja, 31. 5. 2026, 10.32

1 ura, 16 minut

Znane so nove podrobnosti nesreče v Predjami

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,35
prometna nesreča minibus |  Avtobus so dvignili iz prepada in delo končali nekaj po 17. uri. | Foto PU Koper

 Avtobus so dvignili iz prepada in delo končali nekaj po 17. uri.

Foto: PU Koper

Včeraj smo poročali o prometni nesreči v Predjami, v kateri so bili poškodovani 71-letni voznik minibusa in vseh 13 potnikov, od tega dva huje. Policisti so ugotovili, da je voznik pripeljal minibus na parkirišče in med obračanjem zapeljal vzvratno čez robnik, zaradi česar je minibus zdrsnil vzvratno po travnati brežini, kjer se je prevrnil na bok, so sporočili s Policijske uprave Koper.

V soboto okoli 11. ure se je na parkirišču pred Predjamskim gradom zgodila nesreča, v kateri je bil udeležen minibus hrvaške registrske oznake, ki je prevažal 13 turških turistov.

Policisti so ugotovili, da je voznik pripeljal minibus na parkirišče in med obračanjem vzvratno zapeljal čez robnik, zaradi česar je minibus zdrsnil vzvratno po travnati brežini, kjer se je prevrnil na bok.

V nesreči so bili lažje poškodovani 71-letni voznik minibusa, državljan Hrvaške, in vseh 13 potnikov, med njimi dva huje. Enega so odpeljali s helikopterjem, drugega pa z reševalnim vozilom v UKC Ljubljana. Kot so sporočili s PU Koper, nihče od njiju ni v življenjski nevarnosti. 

 Avtobus so dvignili iz prepada in delo končali nekaj po 17. uri. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil v smeri suma storitve kaznivega dejanja ogrožanje posebnih vrst javnega prometa, so še sporočili s PU Koper. 

Predjamski grad
Novice Pred Predjamskim gradom avtobus zdrsnil v prepad, dve osebi huje poškodovani
prometna nesreča Policijska uprava Koper
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.