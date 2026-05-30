Na cesti proti Predjami v občini Postojna je danes dopoldne s cestišča zdrsnil manjši avtobus, na katerem je bilo 13 potnikov. V nesreči sta se huje poškodovali dve osebi, eno so na zdravljenje v bolnišnico odpeljali s helikopterjem. Vzrok nesreče pristojni še ugotavljajo.

Malo pred 11. uro se je na cesti proti Predjami v občini Postojna zgodila huda prometna nesreča, v kateri je bil udeležen minibus s hrvaško registrsko oznako. Na njem je bilo 13 potnikov in voznik, hrvaški državljan. Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, je vozilo zdrsnilo prek škarpe v globel na travnato površino.

V nesreči so bili lažje poškodovani voznik minibusa in 11 potnikov, vsi državljani Turčije. Dva potnika sta utrpela hujše poškodbe in sta bila, eden s helikopterjem, drugi pa z reševalnim vozilom, odpeljana v UKC Ljubljana, so še sporočili s PU Koper.

Policisti še vedno opravljajo ogled kraja nesreče.