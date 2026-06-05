Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
5. 6. 2026,
13.55

Osveženo pred

23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Fabio Grosso Sassuolo nogometna tržnica serie A italijansko prvenstvo

Petek, 5. 6. 2026, 13.55

23 minut

Fabio Grosso ni več trener Sassuola

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Fabio Grosso | Fabio Grosso se je poslovil od trenerskega mesta Sassuola. | Foto Guliverimage

Fabio Grosso se je poslovil od trenerskega mesta Sassuola.

Foto: Guliverimage

Nekdanji italijanski reprezentant Fabio Grosso ni več glavni trener italijanskega nogometnega prvoligaša Sassuola. Oseminštiridesetletni Grosso je Sassuolo vodil od julija 2024, ko je klub igral še v serie B, drugi italijanski ligi. Neroverde je popeljal nazaj v elitno serie A. To sezono je Sassuolo v italijanski prvi ligi končal na 11. mestu.

Svetovni prvak leta 2006 z Italijo naj bi po poročanju italijanskega tiska že kmalu prevzel vodenje Fiorentine.

Prav Grosso naj bi bil tisti, ki naj bi prerodil klub iz Firenc, ki je pod vodstvom Stefana Piolija in nato Paola Vanolija doživel katastrofalno sezono 2025/26, a si je kljub temu uspel zagotoviti obstanek med elito na 15. mestu.

"Sassuolo je dosegel dogovor o prekinitvi pogodb s trenerjem prve ekipe Fabiom Grossom in njegovimi pomočniki," je v četrtek pozno zvečer sporočil klub iz Emilije-Romanje.

Grosso, ki je med drugim igral za Palermo, Inter Milan in Juventus, je bil pred Sassuolom glavni trener Lyona. A je bila njegova francoska trenerska avantura kratke sape, trajala je le tri mesece od septembra do novembra 2023.

Preberite še:

Nemčija SP 2026
Sportal Nemci skeptični o možnostih reprezentance na SP
Boštjan Cesar Matjaž Kek
Sportal Kdo bi si mislil! To je uspelo le njima.
Maradona 1986
Sportal Svetovna prvenstva skozi čas: zmage, drame, legende in zgodbe iz ozadja
Fabio Grosso Sassuolo nogometna tržnica serie A italijansko prvenstvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.