Fabio Grosso ni več trener Sassuola

Nekdanji italijanski reprezentant Fabio Grosso ni več glavni trener italijanskega nogometnega prvoligaša Sassuola. Oseminštiridesetletni Grosso je Sassuolo vodil od julija 2024, ko je klub igral še v serie B, drugi italijanski ligi. Neroverde je popeljal nazaj v elitno serie A. To sezono je Sassuolo v italijanski prvi ligi končal na 11. mestu.

Svetovni prvak leta 2006 z Italijo naj bi po poročanju italijanskega tiska že kmalu prevzel vodenje Fiorentine.

Prav Grosso naj bi bil tisti, ki naj bi prerodil klub iz Firenc, ki je pod vodstvom Stefana Piolija in nato Paola Vanolija doživel katastrofalno sezono 2025/26, a si je kljub temu uspel zagotoviti obstanek med elito na 15. mestu.

"Sassuolo je dosegel dogovor o prekinitvi pogodb s trenerjem prve ekipe Fabiom Grossom in njegovimi pomočniki," je v četrtek pozno zvečer sporočil klub iz Emilije-Romanje.

Grosso, ki je med drugim igral za Palermo, Inter Milan in Juventus, je bil pred Sassuolom glavni trener Lyona. A je bila njegova francoska trenerska avantura kratke sape, trajala je le tri mesece od septembra do novembra 2023.

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