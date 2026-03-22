Inter le do točke v Firencah, Como piše italijansko pravljico

Zadnji krog italijanskega prvenstva pred reprezentančnim premorom, ki bo na Apeninskem polotoku v znamenju poskusa italijanske izbrane vrste, da si v dodatnih kvalifikacijah za SP 2026 zagotovi vstopnico za mundial, se je začel na Sardiniji. Branilec naslova Napoli je ugnal Cagliari (1:0). Milan je v soboto s 3:2 premagal Torino in se približal Interju, ki je dan pozneje na gostovanju v Firencah, kjer je povedel že v 40. sekundi, osvojil le točko (1:1). Odlično gre v zadnjem času Comu, ki je nadigral Piso s 5:0 in se utrdil na četrtem mestu.

Nedelja, 22. marec:

Milanska zasedba Interja je v Firencah začela silovito in povedla že v prvi minuti, ko je zadel Francesco Pio Esposito. Toda predvsem v drugi polovici drugega polčasa je firenška ekipa imela pobudo in izenačila v 77. minuti, strelec je bil Cher Ndour.

Pio Esposito je popeljal Inter v vodstvu v Firencah po zgolj 40 sekundah. Foto: Reuters

Milan zmagal, Juventus le remiziral

Milančani so proti Torinu povedli v 36. minuti prek Strahinje Pavlovića, a še v prvem polčasu je izid poravnal Giovanni Simeone. V drugem delu pa sta Adrien Rabiot v 54. in Yousouff Fofana v 55. minuti poskrbela za zmago, v 83. minuti je Nikola Vlašić z bele pike le še kozmetično popravil končni izid.

AC Milan se je približal vodilnemu Interju na šest točk razlike. Foto: Reuters

Juventus je gostil Sassuolo in igral 1:1. Torinska zasedba je prišla hitro do prednosti, ko je Kenan Yildiz zadel v 14. minuti, toda gosti so izenačili v 52. prek Andree Pinamontija. Domači so v želji po zmagi za zadnje minute vpoklicali dodatna napadalca Dušana Vlahovića in Areka Milika, slednji je za Juventus zaigral po skoraj dveh letih. Prav Vlahović je nato priigral enajstmetrovko za domačo ekipo, to pa je slabo izvedel Manuel Locatelli.

Juventus in Sassuolo sta se razšla z remijem. Foto: Reuters

Como v zmagoviti seriji

Odlično pa gre v zadnjem času Comu, ki je v nedeljo dosegel peto zaporedno zmago v serie A in kar s 5:0 premagal Piso. Zadnji domač poraz je doživel 14. februarja proti Fiorentini, nato pa v izjemni seriji remiziral z Milano, pa premagal Juventus, Lecce, Cagliari in Romo ter skočil na četrto mesto prvenstvene lestvice. Danes ga je z zmago proti Pisi še potrdil, pred Juventusom ima zdaj tri točke prednosti.

Como je četrti na lestvici, pred Juventusom ima tri točke prednosti. Foto: Reuters

Napoli do zmage

Nogometaši Napolija so v 30. krogu italijanske lige v petek gostovali v Cagliariju, kjer bi z zmago vsaj začasno skočili na drugo mesto. To jim je tudi uspelo, potem ko je že v drugi minuti edini zadetek na Sardiniji dosegel Scott McTominay.

Scott McTominay je že v drugi minuti srečanja s Cagliarijem dosegel zadetek za zmago Napolija. Foto: Guliverimage

