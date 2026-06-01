Ljubljanski mestni svetniki so danes med drugim potrdili dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za skoraj 60-metrsko poslovno-stanovanjsko stolpnico na križišču Celovške ceste in Gospodinjske ulice v Šiški in za novelo akta o javno-zasebnem partnerstvu za projekt Športni park Črnuče, ki med drugim prinaša dvorano za padl.

Mestni svet je na redni seji sprejel dopolnjen osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za skoraj 60-metrsko poslovno-stanovanjsko stolpnico na križišču Celovške ceste in Gospodinjske ulice v Šiški. Načrtuje jo podjetje C-Tower, ki je prek družbe Smart Property v lasti bolgarskih investitorjev. Projekt predvideva 80 stanovanj in več poslovnih prostorov za poslovno, oskrbno in trgovsko dejavnost.

Svetnik Glasu za otroke in družine Aleš Primc je opozoril, da okoliški prebivalci projektu nasprotujejo, saj vedo, "da gre še za enega prijatelja (ljubljanskega župana) Zorana Jankovića, ki bo pač tukaj lahko gradil in delal velik 'biznis'". Kot je izpostavil, so na tem območju, kjer je trenutno makadamsko parkirišče, že zdaj "strahoviti problemi s parkiranjem," v prihodnje pa bodo še večji, saj naj tri načrtovana nadstropja garaž ne bi zadoščala.

"Ta stavba je dokaz gentrifikacije," je ocenila svetnica SLS Tina Bregant, ki se boji priseljevanja premožnejših in izrivanja lokalnega prebivalstva. Obregnila se je tudi ob načrtovano višino stavbe. Glede na to, da v preteklosti gradbeno dovoljenje za to območje ni bilo izdano, je ocenila, da "sonce očitno danes sije drugače kot včasih in da visoke stavbe mečejo drugačne sence kot včasih".

Svetnica Levice Urška Honzak je pogrešala dostop do strokovnih podlag s področja osončenja, prometa, mobilnosti, hrupa in komunalnega opremljanja.

Tudi za Športni par Črnuče zelena luč

Zeleno luč mestnega sveta je danes prejel tudi odlok o noveli akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Športni park Črnuče. Do dopolnitve je prišlo zaradi širjenja projekta na izgradnjo športne dvorane za igranje padla, širitve športne ponudbe Mestne občine Ljubljana, racionalnejše izrabe zemljišč ter izboljšanja ekonomike projekta z vidika vzdržnosti koncesijskega razmerja, so navedli v občini.

Svetnik Demokratov Igor Horvat je bil kritičen do predvidenega hitrega postopka, s katerim da se želi "stvari peljati mimo neke javne razprave", čemur naj bi nasprotovali tudi krajani. "Športna infrastruktura je pomembna naložba v zdravje, aktivno preživljanje časa," pa je menil svetnik Svobode Kostja Židan, ki ga posebej veseli prav načrt za dvorano za padl.

Janković odločno proti Primcu: Niste vi tisti, ki bo določil o poskusu umora. To so neumnosti, nakladate

Mestni svet je med drugim potrdil še pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v ljubljanski mestni občini, ki vzpostavlja pravno osnovo za dodeljevanje sredstev iz mestnega proračuna na tem področju. Za posamezne ukrepe je letos načrtovanih 125.000 evrov. Svetnica SDS Maruša Babnik je bila kritična, da gre za "velik administrativni pritisk za manjšo družinsko kmetijo". Skrbi jo, da favorizira večje oz. razvojno naravnane kmetije in da izključuje nekatere panoge.

Med drugim so bili sprejeti še poročilo o izvajanju strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2024-2027 v lanskem letu, sklep o soglasju k statutu javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana in program izobraževanja odraslih v mestni občini 2026-2028.

Uvodoma pa so svetniki obravnavali Primčevo pobudo, naj občina (in njena podjetja) zaradi "dvojnega poskusa umora ob nezakoniti gradnji kanala C0 27. marca" nemudoma prenehajo sodelovati s podjetjema za varovanje Progard direkt in Alfa zavarovanje ter vloži kazenske ovadbe zoper vpletene in odgovorne.

"Niste vi tisti, ki bo določil o poskusu umora. To so neumnosti, nakladate. Počakajmo na mnenje policije, kakršnokoli bo, in tisti, ki krši zakon, bo za to odgovarjal," je bil odločen Janković. V mestni občini pa so v odgovoru Primcu v zvezi z njegovo pobudo zapisali še, da poslovanje gospodarskih družb poteka prek njihovih organov upravljanja in nadzora.

Glas za otroke in družine je medtem pred sejo pred Magistratom pripravil nov shod za zaščito čiste pitne vode. Prepričani so, da so rešili pitno vodo za več kot 400.000 ljudi. Junijski sodbi upravnega sodišča, iz katerih izhaja, da so izdana gradbena dovoljenja za kanal C0 nezakonita, po njihovem dokazujeta "Jankovićevo korupcijo na Upravni enoti Ljubljana ter na ministrstvu za okolje in ministrstvu za naravne vire", je povzel Primc.