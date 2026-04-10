Seixas ostaja nepremagljiv, Roglič vlogo prvega izzivalca predal Lipowitzu

19-letni francoski as Paul Seixas (Decathlon) se je veselil še tretje etapne zmage na letošnji Baskiji, skupno svoje pete med profesionalci. S to se je še utrdil v skupnem vodstvu na dirki, je pa vlogo njegovega prvega izzivalca danes prevzel Nemec Florian Lipowitz, ki je v skupnem seštevku prehitel Primoža Rogliča. Vodilna moša moštva Red Bull – BORA – hansgrohe sta pred sobotno zadnjo etapo dirke 2:30 in 3:40 za rumeno majico.

Jutri kolesarje čaka še zaključna šesta etapa, ki pa bo nadvse razgibana in zahtevna. Tekmovalci bodo morali v dobrih 135 kilometrih od Goizper-Antzuole do Bergare premagati šest kategoriziranih klancev (štiri tretje in dva druge kategorije), skupno pa premagati dobri 3.000 višincev.

Dirka po Baskiji, potek 5. etape:

Cilj: Paul Seixas (Decathlon) je dobil ciljni šprint s Florianom Lipowitzem (Red Bulll - BORA - hansgrohe), se je pa Nemec zdaj prebil na drugo mesto v skupnem seštevku, saj je v cilj prišel dobro minuto pred Primožem Rogličem. Tretje mesto je osvojil Španec Javier Romo (Movistar).

Seixas Eibarren nagusi ‼️



🟡 El francés es aún más líder de la #Itzulia2026



2 km do cilja: Seixas in Lipowitz se bosta spopadla za zmago, Roglič in Romo sta počakala Izagirrejevo skupino.

7 km do cilja: Seixas se je poskušal Lipowitza otresti z drzno vožnjo na spustu v Eibar, a mu ni uspelo. Tudi Rpglič in Romo sta se malce približala, in se cilju bližata s 30 sekundami zaostanka. V skupini zasledovalcev pa je imel trenutek streznitve na enem od ovinkov prav Izagirre, ki je sicer ostal na kolesu, a izgubil nekaj želje po lovljenju. Zasledovalci ostajajo 50 sekund za čelom dirke, ne sodelujejo med seboj in se ne bodo več vmešali v boj za zmago.

12 km do cilja: Seixas in Lipowitz sta na zadnji kategoriziran klanec dneva prišla 34 sekund pred Rogličem in Romo ter 49 sekund pred skupino z Izagirrejem.

18 km do cilja: Roglič je tik pred začetkom vzpona na Urkaregi ujel Romo, skupaj zdaj vozita 25 sekund za vodilnim dvojcem Seixas - Lipowitz in kakšnih 15 sekund pred zasledovalno skupino z Ionom Izagirrejem, Vauquelinom, Uijtdebroeksom ...

20 km do cilja: Seixas in Lipowitzs sta v dolino pripeljala le 11 sekund pred Romo in 22 pred Rogličem. Še kakšnih 20 sekund za Slovencem je skupina z Izagirrejem.

26,9 km do cilja: Javier Romo je ujel Seixasa in Lipowitza, nato pa padel (dotaknil se je kolesa Floriana Lipowitza in izgubil ravnotežje). Seixas in Lipowitz se spuščata s 17 sekundami prednosti pred Romo in 30 pred Rogličem.

😱 SE CAE JAVI ROMO DEL @Movistar_Team justo cuando había llegado a cabeza de carrera 😱



27 km do cilja: Javier Romo je ujel in prehitel Rogliča ter se pognal v lov za Seixasom in Lipowitzem. Razlike so majhne.

28 km do cilja: Roglič zdaj sam vozi devet sekund za Seixasom in Lipowitzem. Izagirre je izgubil stik s Slovencem, blizu so še Uijtdebroeks, Tejada, Romo, Bilbao, Baudin in Johannessen.

29 km do cilja: Seixas in Lipowitzs sta malce pobegnila Rogliču in Izagirreju. Zasavec vztraja v svojem ritmu.

29,5 km do cilja: Paul Seixas je s hudim tempom v klanec popolnima zdesetkal skupino favoritov, a Rogliča in Lipowitza se ni uspel otresti. Ob trojici se dobro drži še Ion Izagirre.

30 km do cilja: Na klancu je popustil Soler, Healy ima le še nekaj metrov prednosti pred vse redkejšo skupino favoritov, v kateri ob Seixasu vztrajata Lipowitz in Ropglič.

35 km do cilja: Kolesarji se bližajo Eibarju, kjer bo danes tudi cilj etape, a še prej bodo morali opraviti dva vzpona, najprej na Izuo (I. kategorija, 3,6 km/9,9 %), nato še Urkaregi (III. kat., 5,3 km/4,3 %). Healy in Soler ohranjata 37 sekund prednosti pred skupino favoritov.

48 km do cilja: Na vzponu na Trabakuo (III. kat, 3,4 km/6,8 %) sta se v vodstvo odpeljala Ben Healy in Marc Soler, imata 26 sekund prednosti pred skupino favoritov z Rogličem, Lipowitzem in Seixasom.

57 km do cilja: Lipowitz je še enkrat pospešil in izzval Seixasa, ki je mirno odgovoril. Je pa Nemec v težave spravil nekaj tekmecev. Zdaj v ospredju ostaja še nekoliko bolj razredčena skupina s Seixasom, Lipowitzem, Rogličem, Champoussinom, Prodhommom, Romo, Bilbaom, Izagirrejem, Aranburujem, Belokijem in Baudinom. 15 sekund za njimi vozi skupina z Uijtdebroeksom, Vauquelinom, Healyjem …

60 km do cilja: Skupina favoritov z rumeno majico je ujela Vauquelina.

64 km do cilja: Na spustu s Krabelina se je okoli Seixasa in Lipowitza nabrala skupina, v kateri so Primož Roglič, Marc Soler, Pello Bilbao, Clement Champoussin, Christian Scaroni, Matthew Riccitello, Tobias Johannessen, Javier Romo, Ion Izagirre, Harold Tejada ter Prodhomme, Aranburu, Ruiz, Uijtdebroeks, Healy, Beloki, Baudin.

69 km do cilja: Iz ostanka ubežne skupine je v napad skočil Francoz Kevin Vauquelin (Ineos Grenadiers), hitro prehitel Veistrofferja in zdaj vodi z 20 sekundami prednosti pred skupinico s Seixasom in Lipowitzem. V tej so še Ben Healy, Marc Soler, Nicolas Prodhomme, Ibon Ruiz, Alex Aranburu, Alex Baudin in Cian Uijtdebroeks.

70 km do cilja: Veistroffer se je otresel Kruijswijka, vse redkejša zasledovalna skupina se je vodilnemu Francozu približala na 45 sekund, iz glavnine pa se je izstrelil Rogličev moštveni kolega pri Red Bull – BORI - hansgrohe Florian Lipowitz. Z Nemcem se je odpeljal nosilec rumene majice Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) in skupaj prehitevata omagale člane velike prvotne ubežne skupine enega za drugim.

73 km do cilja: Kruijswijk in Veistroffer sta se v klanec zapodila z 1:15 prednosti pred zasledovalci. V zasledovalni skupini je še kakšnih 28 kolesarjev, Španca Adrio Pericasa je že pogoltnila glavnina, ki se je čelu dirke približala na vsega dve minuti zaostanka.

86 km do cilja: Kruijswijk in Veistroffer ohranjata 1:45 prednosti pred zasledovalci, tem pa se je glavnina približala na 2:10 razlike. Na čelu glavnine tempo diktira ekipa Bahrain - Victorious, ki nima svojega kolesarja med ubežniki. Kolesarji se bližajo vzponu prve kategorije Krabelin (5 km/9,4 %).

104 km do cilja: V vodstvo sta se odpeljala Nizozemec Steven Kruijswijk (Vidma | Lease a Bike) in Francoz Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarche). Imata 1:45 prednosti pred veliko in močno skupino ubežnikov, v kateri so tudi Guillaume Martin, Juan Pedro Lopez, Clement Braz Afonso, Kevin Vauquelin in Markel Beloki, ki v skupnem seštevku zasedajo mesta od 16. do 20. in imajo za vodilnim Paulom Seixasom okoli pet minut zaostanka. Glavnina z Rogličem in Seixasom zdaj vozi natanko pet minut za čelom dirke.

115 km do cilja: Do naslednjega težjega vzpona (prva kategorije) kolesarje zdaj loči 45 kilometrov. Roglič bo danes skušal zmanjšati ali izničiti zaostanek za Seixasom.

130 km do cilja: Za kolesarji so prvi trije od skupno osmih kategoriziranih klancev. V begu je 29 tekmovalcev. V ospredju je tudi zmagovalec četrtkove etape Alex Aranburu. Gavnina s Seixasom in Rogličem zaostaja štiri minute in pol.