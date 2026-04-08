Dan za ubežnike usoden za še enega od favoritov, Roglič varno v cilju

Po zahtevni gorski etapi bi morali kolesarji danes na Dirki po Baskiji preživeti nekoliko mirnejši dan. 153-kilometrska trasa okoli Basaurija je ponudila več kot 2.800 višinskih metrov, je bila pa veliko manj zahtevna kot včerajšnja. A dan ni minil povsem mirno, zmage se je veselil Francoz Axel Laurence, po padcu pa je odstopil še eden od favoritov za skupno zmago, Mehičan Isaac del Toro. Na štartu danes ni bilo Mikela Lande, ki je padel včeraj. Skupno vodstvo je zadržal Francoz Paul Seixas, Primož Roglič pa ostaja njegov najbližji izzivalec.

Dan se je začel z novico, da na štartu ne bo domačega junaka Mikela Lande, ki ga je na včerajšnji etapi zbil zdravniški avto. Po padcu je nato danes odstopil še en zvezdnik, mehiški adut moštva UAE Emirates Isaac del Toro, ki je po dveh dneh zasedal osmo mesto v skupnem seštevku. Izpad del Tora je bil tudi edina sprememba med najboljšo deseterico v skupnem seštevku po 153-kilometrski tretji etapi.

Danes je uspelo ubežnikom, zmagal je Francoz Alex Laurence pred Špancem Igorjem Arrieto, tretji je bil Eritrejec Natnael Tesfatsion. Primož Roglič je v cilj prišel z glavnino, dobro minuto za zmagovalcem in zadržal drugo mesto v skupnem seštevku.

Jutri kolesarje čaka veliko bolj razgibana 167-kilometrska preizkušnja s štartom in ciljem v Galdakau. Tekmovalce čaka šest klancev tretje kategorije in za konec še en druge, skupaj pa več kot 3.100 metrov plezanja.

Dirka po Baskiji, izidi 3. etape: 1. Axel Laurence (Fra/Ineos Grenadiers) 3;38:33

2. Igor Arrieta (Špa/UAE Emirates – XRG) + 0:02

3. Natnael Tesfatsion (Eri/Movistar) 0:14

4. Ilan van Wilder (Bel/Soudal Quick-Step) isti čas

5. Tobias Johannessen (Nor/Uno-X Mobility) 0:18

6. James Shaw (VBr/EF Education – Easy Post) 0:21

7. Clement Braz Afonso (Fra/Groupama – FDJ United) 0:24

8. Lorenzo Fortunato (Ita/XDS Astana)

9. Guillaume Martin-Guyonnet (Fra/Groupama – FDJ United) isti čas

10. Reuben Thompson (NZl/lotto Intermarche) 0:34

…

23. Primož Roglič (Slo/Red Bull – BORA – hansgrohe) 1:04

75. Gal Glivar (Slo/Alpecin – Premier Tech) 4:25

…. Skupni vrstni red: 1. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM) 8;08:24

2. Primož Roglič (Slo/Red Bull - BORA – hansgrohe) + 1:59

3. Florian Lipowitz (Nem/Bull - BORA – hansgrohe) 2:08

4. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl – Trek) 2:14

5. Ben Tulett (VBr/Team Visma | Lease a Bike) 2:27

6. Alex Baudin (Fra/EF Education – EasyPost) 2:31

7. Ion Izaggire (Špa/Cofidis) 2:36

8. Harold Tejada (Kol/XDS Astana) 2:48

9. Cian Uijtdebroeks (Bel/Movistar) 3:01

10. Clement Champoussin (Fra/XDS Astana) 3:02

…

Dirka po Baskiji, potek 3. etape: Cilj: Axel Laurence (Ineos Grenadiers) je bil v zaključnem šprintu v klanec močnejši od Igorja Arriete (UAE Emirates - XRG) in se veselil devete profesionalne zmage. Primož Roglič je v cilj pripeljal mirno z glavnino ob vodilnem kolesarju dirke Paulu Seixasu. V skupnem seštevku danes ni bilo večjih premikov. 😤 𝐍𝐎 𝐏𝐀𝐈𝐍 𝐍𝐎 𝐆𝐀𝐈𝐍 🥵



6 km do cilja: Gal Glivar je popustil v skupini napadalcev, ki ni pridobivala ničesar, nekaj metrov pred glavnino še vztrajata dva Španca, a bosta kmalu ujeta. Medtem je prednost vodilnih Laurenca in Arriete spet padla pod minuto, deveterica njunih zasledovalcev pa ima le še dobri dve minuti naskoka pred glavnino. Vse kaže, da današnja etapa ne bo prinesla večjih premikov v skupnem seštevku. 8 km do cilja: Laurence in Arrieta imata že 1:12 prednosti pred deveterico zasledovalcev, 2:30 pred trojico z Glivarjem in več kot tri minute pred glavnino. 15 km do cilja: Laurence in Arrieta imata zdaj 33 sekund prednosti pred deveterico zasledovalcev, 2:15 pred trojico z Glivarjem in 2:55 pred glavino z Rogličem in Seixasom. Skupno vodstvo 19-letnega Francoza še ni ogroženo, Arrieta ima namreč v skupnem seštevku več kot pet minut zaostanka. Van Wilder je med ubežniki še najvišje uvrščen v skupnem seštevku s 4:29 zaostanka za Seixasom.



25 km do cilja: Iz glavnine se je izstrelila trojica Gal Glivar (Alpecin – Premier Tech), Adria Pericas (UAE Emirates – XRG) in Sinuhe Fernandez (Burgos Burpellet BH). Zdaj lovijo skupino devetih kolesarjev, ki z 22 sekundami sledi vodilni dvojici.



27 km do cilja: Na spustu z Bikotx-Gane sta se iz že nekoliko razredčene in raztrgane ubežne skupine odpeljala Francoz Alex Laurence (Ineos Grenadiers) in Španec Igor Arrieta (UAE Emirates – XRG). Vsekakor nevarna kolesarja, ki se lahko tudi prek zadnjega kategoriziranega vzpona (Sarasola – 2 km/5,6 %) pripeljeta s prednostjo pred zasledovalci. Glavnina z Rogličem in Seixasom se je ubežnikom približala na minuto in 25 sekund, a zdaj vozi dve minuto za špansko-francoskim dvojcem. 60 km do cilja: Kolesarji so opravili s prvim kategoriziranim klancem dneva, v ospredju je zdaj 16 kolesarjev, ki ima 1:45 prednosti pred glavnino. 81 km do cilja: Kolesarji se zdaj vzpenjajo na prvi kategoriziran klanec dneva, Barrerilla (5 km/6,5 %), pred nekaj kilometri pa se je le izoblikovala večja skupina ubežnikov. Glavnini beži štirinajsterica, v kateri so tudi Ilan van Wilder, Lorenzo Fortunato, Guillaume Martin, Igor Arrieta ... Ima 1:25 prednosti. Medtem je z dirke odstopil še eden od favoritov, mladi mehiški zvezdnik moštva UAE Emirates - XRG Isaac del Toro. Več kolesarjev Emiratov je bilo vpletenih v padec, najhuje jo je skupil prav del Toro.



108 km do cilja: Vse od štarta se vrstijo napadi v glavnini, a so bili vsi poskusi pobega do zdaj neuspešni. Nazadnje je skočil Španec Marc Soler (UAE Emirates – XRG), in uspel nekoliko raztrgati glavnino. 13.40: Kolesarji so se pognali s štarta v Basauriju. Primož Roglič razgibano, slabih 153 kilometrov dolgo preizkušnjo začenja kot drugi v skupnem seštevku, za nosilcem rumene majice, francoskim najstnikom Paulom Seixasom, ima po dveh etapah 1:59 zaostanka.

Mikel Landa po padcu v 2. etapi zapušča dirko



Iz tabora ekipe Soudal Quick-Step so dopoldne sporočili, da njihov kapetan Mikel Landa, ki je včeraj grdo padel na spustu, pred tem pa je bil povsem v stiku z ostalimi favoriti, danes z dirko ne bo nadaljeval. Zdravniški pregled je sicer pokazal, da Bask pri padcu ni utrpel zlomov ali trajnih poškodb, a so se v ekipi odločili, da je bolje, da zapusti dirko, da si telo lahko popolnoma opomore. Landa naj bi če natanko mesec dni startal na Dirki po Italiji, ki se bo začela v Bolgariji.



▸ Read more: https://t.co/qxbvKkTCVq#TheWolfpack pic.twitter.com/yWckzPTsw3 — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) April 8, 2026 Iz tabora ekipe Soudal Quick-Step so dopoldne sporočili, da njihov kapetan, ki je včeraj grdo padel na spustu, pred tem pa je bil povsem v stiku z ostalimi favoriti, danes z dirko ne bo nadaljeval. Zdravniški pregled je sicer pokazal, da Bask pri padcu ni utrpel zlomov ali trajnih poškodb, a so se v ekipi odločili, da je bolje, da zapusti dirko, da si telo lahko popolnoma opomore. Landa naj bi če natanko mesec dni startal na Dirki po Italiji, ki se bo začela v Bolgariji. Lando je na enem od ozkih odsekov ceste na spustu zadelo vozilo z zdravnikom dirke, v Špančevi ekipi so zaradi dogodka ogorčeni. "Zdravniški avtomobil je preprosto zbil Lando s kolesa na hitrem spustu. In dobili nismo enega opravičila," je bil jezen direktor ekipe Soudal Quick-Step Jurgen Fore.

Pred etapo

Prva polovica tretje etape ni posebej zahtevna, proti zaključku pa sledita dva vzpona druge kategorije: Barrelila (pet kilometrov, 6,5-odstotni naklon) in Bikotx-Gane (osem kilometrov, 4,9-odstotni naklon). V zadnjih sedmih kilometrih sledita še dva krajša, a eksplozivna klanca, ki ponujata priložnost za puncheurje (kolesarje, ki izstopajo na kratkih, strmih in eksplozivnih vzponih, op. a.). Zadnjih 400 metrov se vzpenja s skoraj devetodstotnim naklonom.

Profil trase tretje etape Dirke po Baskiji:

Med favorite za zmago sodijo kolesarji, ki že krojijo razplet v skupnem seštevku. Od vodilnega Paula Seixasa (Decathlon CMA CGM Team), ki se je izkazal kot najmočnejši hribolazec letošnje dirke, Isaaca del Tora (UAE Emirates) in Primoža Rogliča (RedBull - BORA - hansgrohe), ki sta ustvarjena za takšne eksplozivne zaključke.

Svoje priložnosti bodo iskali tudi Ion Izagirre, Mattias Skjelmose (Lidl - Trek), ki je včeraj pokazal, da lahko parira najboljšim hribolazcem, ter Cian Uijtdebroeks (Movistar). Ne gre odpisati niti eksplozivnih specialistov. Presenetijo lahko tudi Axel Laurance (INEOS Grenadiers), domačin Alex Aranburu (Cofidis), ki bo imel podporo domačih navijačev, ter Kevin Vauquelin (INEOS Grenadiers) – kljub včerajšnjemu padcu in časovni izgubi.

Roglič je po včerajšnjem tretjem mestu v etapi skupno napredoval na drugo. Za vodilnim Francozom zaostaja skoraj dve minuti (+1:59)

Etapa se bo začela ob 13.40, zaključek pa pričakujemo nekaj po 17. uri.

Preberite še: