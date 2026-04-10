Nogometašem Brinja Grosuplja zmanjkuje prostora za spodrsljaje

Nogometaši Nafte in Brinja Grosuplja v zadnjih tednih niso bili posebej prepričljivi, a z boljšim izhodiščem za naslov v zadnjih osem krogov sezone vseeno vstopajo Lendavčani. Ti bodo prednost treh točk branili na sobotnem obračunu z Jadran Dekani, presenetljivi polfinalisti pokala Grosupeljčani pa bodo na delu že v petek, ko se bodo udarili s padlim goriškim velikanom.

Kakšen bo odgovor Grosupeljčanov po dveh tekmah brez zmage? Nogometaši Brinja so se po uspešni jeseni in pridnem nizanju zmag prvič znašli v položaju, ko so dvakrat zapored ostali brez zmage. Novomeščani so v dolenjskem obračunu zaustavili napad, ki prvič v sezoni ni dosegel zadetka, po Krki pa so se do točke v dvoboju s pokalnim krvnikom Maribora in Olimpije dokopali še Konjičani. Četa trenerja Gorana Markovića se je pred porazom rešila v 83. minuti tekme, ko je domačo prednost izničil Vid Hojč.

Nafta je nov spodrsljaj najbližjih tekmecev izkoristila z zmago na Jesenicah, to soboto pa bo v Lendavi gostila dekanski Jadran. Primorci v nadaljevanju sezone po dolgem jesenskem nizu brez zmage pridno nabirajo točke, pred dnevi so na svoj račun dodali še tri po zmagi proti Bistričanom. Primorsko-štajerski obračun je pet minut pred koncem tekme odločil Nik Fortuna, Dekančani pa so se s šesto zmago sezone še bolj oddaljili od nevarne cone.

V nedeljo bo največ pozornosti požel obračun v Slovenski Bistrici, kamor prihajajo nogometaši sežanskega Tabora. Štajerci kljub manj uspešnemu obdobju ostajajo čvrsto v zgornji polovici lestvice, so se jim pa v zadnjih tednih zasledovalci le nekoliko približali. Sedmi Rudar namreč zaostaja za šest točk. Tabor se medtem ne predaja v bitki zasledovalcev vodilne dvojice. Kraševci s šestimi točkami zaostanka za drugouvrščenimi Grosupeljčani v končnici sezone upajo še na kakšen spodrsljaj Brinja, ki bi Taboru omogočil vrnitev v bitko za prvoligaško vozovnico.

