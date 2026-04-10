Avtor:
Ž. L.

Petek,
10. 4. 2026,
15.25

Osveženo pred

1 ura, 31 minut

NK Jadran Dekani NK Slovan NK Rudar NK Bistrica ND Beltinci NK Triglav NK Tabor Sežana ND Gorica NK Brinje Grosuplje NK Nafta Lendava Druga liga

Petek, 10. 4. 2026, 15.25

1 ura, 31 minut

Druga liga, 23. krog

Nogometašem Brinja Grosuplja zmanjkuje prostora za spodrsljaje

Avtor:
Ž. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Brinje Grosuplje - Olimpija | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Nogometaši Nafte in Brinja Grosuplja v zadnjih tednih niso bili posebej prepričljivi, a z boljšim izhodiščem za naslov v zadnjih osem krogov sezone vseeno vstopajo Lendavčani. Ti bodo prednost treh točk branili na sobotnem obračunu z Jadran Dekani, presenetljivi polfinalisti pokala Grosupeljčani pa bodo na delu že v petek, ko se bodo udarili s padlim goriškim velikanom.

Kakšen bo odgovor Grosupeljčanov po dveh tekmah brez zmage? Nogometaši Brinja so se po uspešni jeseni in pridnem nizanju zmag prvič znašli v položaju, ko so dvakrat zapored ostali brez zmage. Novomeščani so v dolenjskem obračunu zaustavili napad, ki prvič v sezoni ni dosegel zadetka, po Krki pa so se do točke v dvoboju s pokalnim krvnikom Maribora in Olimpije dokopali še Konjičani. Četa trenerja Gorana Markovića se je pred porazom rešila v 83. minuti tekme, ko je domačo prednost izničil Vid Hojč.

Nafta je nov spodrsljaj najbližjih tekmecev izkoristila z zmago na Jesenicah, to soboto pa bo v Lendavi gostila dekanski Jadran. Primorci v nadaljevanju sezone po dolgem jesenskem nizu brez zmage pridno nabirajo točke, pred dnevi so na svoj račun dodali še tri po zmagi proti Bistričanom. Primorsko-štajerski obračun je pet minut pred koncem tekme odločil Nik Fortuna, Dekančani pa so se s šesto zmago sezone še bolj oddaljili od nevarne cone.

V nedeljo bo največ pozornosti požel obračun v Slovenski Bistrici, kamor prihajajo nogometaši sežanskega Tabora. Štajerci kljub manj uspešnemu obdobju ostajajo čvrsto v zgornji polovici lestvice, so se jim pa v zadnjih tednih zasledovalci le nekoliko približali. Sedmi Rudar namreč zaostaja za šest točk. Tabor se medtem ne predaja v bitki zasledovalcev vodilne dvojice. Kraševci s šestimi točkami zaostanka za drugouvrščenimi Grosupeljčani v končnici sezone upajo še na kakšen spodrsljaj Brinja, ki bi Taboru omogočil vrnitev v bitko za prvoligaško vozovnico.

Druga liga, 23. krog

Petek, 10. april:

Sobota, 11. april:

Sobota, 12. april:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

15  Maroša (Nafta), Vinogradac (Triglav)
14  Bajraj (Beltinci)
– Brkić (Triglav), Jovičević (Brinje), Marsetič (Bistrica)
8 – Kregar (Triglav)
– Kulenović (Rudar), Močnik (Beltinci)
...

NK Jadran Dekani NK Slovan NK Rudar NK Bistrica ND Beltinci NK Triglav NK Tabor Sežana ND Gorica NK Brinje Grosuplje NK Nafta Lendava Druga liga
