Groza v Novi Gorici. Nogometaši igrajo zastonj, Matavževa hiša na dražbi?

Groza. Po Domžalah, ki so v začetku leta neslavno izginile s slovenskega klubskega nogometnega zemljevida, se z najhujšimi težavami v obdobju državne samostojnosti sooča še Gorica. Štirikratni državni prvaki so daleč od nekdanje slave in finančne stabilnosti. V tej sezoni so se zasidrali na dnu drugoligaške razpredelnice in v stresnih razmerah nizajo tako skromne rezultate, da jim grozi padec med druščino, kjer ni nogometnih profesionalcev. O težavah in zdrahah nekdanjega velikana slovenskega nogometa ter pretresljivi usodi nekdanjega slovenskega reprezentanta Tima Matavža se je razpisal Planet Nogomet.

Pred dvema desetletjema sta bila na vrhu slovenske klubske nogometne piramide dva kluba: Domžale in Gorica. Oba kluba sta kot po tekočem traku osvajala državne naslove, v njunih vrstah pa je igralo ogromno nogometašev, ki so pozneje zasloveli v državnem dresu in nastopili na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki (2010). Med njimi je bil tudi takrat še golobradi napadalec Tim Matavž, ki se je iz Nove Gorice podal v svet, pustil največji pečat na Nizozemskem, na stara leta pa se vrnil v domovino, kjer se z Gorico srečuje z ogromnimi težavami. Domžale, s katerimi se je pred dvema desetletjema v 1. SNL potegoval za državni naslov, so neslavno propadle, zelo slabo pa kaže tudi Gorici.

Tim Matavž hišo zastavil za klubsko posojilo

Oliver Bogatinov je v tej sezoni z vrtnicami zmagal le enkrat. Foto: Aleš Fevžer Po poročanju Planet Nogometa, ki se sklicuje na pričanje zanesljivega, a anonimnega vira, nogometaši Gorice preživljajo pravcati pekel. V drugi ligi, kjer že dolgo zasedajo zadnje mesto, igrajo zastonj. Že mesece naj ne bi prejeli niti evra, večina nogometašev vključno s trenerjem Oliverjem Bogatinovom, starim znancem elitnih slovenskih zelenic, pa je bila prisiljena zapreti svoje s. p. in se prijaviti na zavod za zaposlovanje.

O težavah nogometašev Gorice, ki trenirajo in igrajo povsem brezplačno, hkrati pa si tudi sami plačujejo potne stroške, dovolj zgovorno priča podatek, da je bil trenerski štab prisiljen iz lastnega žepa in s pomočjo enega od staršev kupiti nogometne čevlje igralcem, da so se sploh lahko pojavili na treningu. Olimpijski komite Slovenije (OKS) je zaradi dolgov neusmiljeno zaklenil vrata fizioterapije, s čimer je igralcem onemogočen osnovni zdravstveni standard.

Gorica deluje v vse prej kot stimulativnih pogojih, a še verjame v obstanek. Do konca prvenstva je še osem krogov, Gorica pa za 14. Ilirijo, to mesto že zagotavlja obstanek, zaostaja pet točk. V nadaljevanju sezone vrtnice verjetno ne bodo več računale na izkušenega Matavža. Nekdanji zvezdnik slovenskega nogometa naj bi po poročanju Planet Nogometa v tem tednu dokončno končal svojo nogometno kariero, a ne zaradi športnih razlogov. Napadalec bi lahko ostal brez svoje hiše, ki jo je ob obljubah nekdanjega srbsko-francoskega investitorja Lazarja Pavlovića zastavil za klubsko posojilo v višini 300 tisoč evrov. Ker naj bi polovica zneska izginila neznano kam, poravnan pa ni bil niti en obrok posojila, bi se lahko Matavževa hiša 17. aprila znašla na javni dražbi.

Tim Matavž je na 39 nastopih za Slovenijo dosegel 11 zadetkov. Foto: Vid Ponikvar

Vse to se dogaja v taboru Gorice pred enim najtežjih gostovanj v sezoni, saj bodo v petek gostovali pri drugouvrščenem NK Brinje Grosuplje in na stadionu, kjer sta v tej sezoni v pokalu izgubila tako Maribor kot tudi Olimpija, iskali pot do zlata vrednih točk v boju za obstanek.