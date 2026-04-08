Sreda, 8. 4. 2026, 14.00
Druga liga, 22. krog
Nafta povečala prednost pred Brinjem, danes ljubljanski spopad na Kodeljevem
Praznična nedelja je tudi v slovenski drugoligaški konkurenci poskrbela za zgoščen petkov in sobotni program. Tretjeuvrščeni Tabor iz Sežane je po preobratu v Ljubljani premagal Ilirijo s 3:2. Domači so prvi polčas dobili z 2:0, v drugem pa so Kraševcem zmago priigrali Matevž Medič Slaček, Bryan Destin z bele pike in Keenan Carole. Vodilni dvojec je bil na delu v soboto, Nafta je z 2:0 slavila na Jesenicah, nogometaši Brinja Grosuplja pa so pri Dravinji v Slovenskih Konjicah iztržili le remi (1:1), zato so Lendavčani še nekoliko povečali prednost na lestvici. Danes bo odigrana zaostala tekma 21. kroga, ljubljanski spopad med Slovanom in Ilirijo.
Četrtouvrščeni Triglav je v Novem mestu ugnal Krko z 2:0, Toni Vinogradac je zadel v prvem polčasu in se s svojim 15. golom na vrhu strelske lestvice pridružil Amadeju Maroši iz Nafte, Marko Brkić pa v drugem z bele pike.
Gorica je doma izgubila proti Beltincem z 2:3, potem ko so gosti povedli s 3:0, je poraz domače zasedbe omilil Prosper Nwachukwu z dvema zadetkoma, dekanski Jadran pa je z 1:0 odpravil Bistrico. Edini gol je dosegel Nik Fortuna v 85. minuti. Rudar je s 4:0 premagal Slovan, dva gola je prispeval Josip Perković.
Nafta zanesljiva na Jesenicah
Lendavčani, ki imajo zdaj tri točke prednosti pred Grosupljem, so povedli v prvem polčasu z golom Josipa Ivana Zorice, v drugem pa dokončali delo z zadetkom Balasza Baktija. Grosupeljčani pa so se v Slovenskih Konjicah znašli v zaostanku v 57. minuti, točko pa izvlekli po zaslugi zadetka Vida Hojča v 83.
Danes je še Krško Posavje premagalo Bilje z 1:0.
Druga liga, 22. krog:
Petek, 3. april:
Sobota, 4. april:
Lestvica:
Najboljši strelci:
15 – Maroša (Nafta), Vinogradac (Triglav)
14 – Bajraj (Beltinci)
9 – Brkić (Triglav), Jovičević (Brinje), Marsetič (Bistrica)
8 – Kregar (Triglav)
7 – Kulenović (Rudar), Močnik (Beltinci)
...