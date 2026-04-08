Nafta povečala prednost pred Brinjem, danes ljubljanski spopad na Kodeljevem

Praznična nedelja je tudi v slovenski drugoligaški konkurenci poskrbela za zgoščen petkov in sobotni program. Tretjeuvrščeni Tabor iz Sežane je po preobratu v Ljubljani premagal Ilirijo s 3:2. Domači so prvi polčas dobili z 2:0, v drugem pa so Kraševcem zmago priigrali Matevž Medič Slaček, Bryan Destin z bele pike in Keenan Carole. Vodilni dvojec je bil na delu v soboto, Nafta je z 2:0 slavila na Jesenicah, nogometaši Brinja Grosuplja pa so pri Dravinji v Slovenskih Konjicah iztržili le remi (1:1), zato so Lendavčani še nekoliko povečali prednost na lestvici. Danes bo odigrana zaostala tekma 21. kroga, ljubljanski spopad med Slovanom in Ilirijo.

Četrtouvrščeni Triglav je v Novem mestu ugnal Krko z 2:0, Toni Vinogradac je zadel v prvem polčasu in se s svojim 15. golom na vrhu strelske lestvice pridružil Amadeju Maroši iz Nafte, Marko Brkić pa v drugem z bele pike.

Gorica je doma izgubila proti Beltincem z 2:3, potem ko so gosti povedli s 3:0, je poraz domače zasedbe omilil Prosper Nwachukwu z dvema zadetkoma, dekanski Jadran pa je z 1:0 odpravil Bistrico. Edini gol je dosegel Nik Fortuna v 85. minuti. Rudar je s 4:0 premagal Slovan, dva gola je prispeval Josip Perković.

Nafta zanesljiva na Jesenicah

Lendavčani, ki imajo zdaj tri točke prednosti pred Grosupljem, so povedli v prvem polčasu z golom Josipa Ivana Zorice, v drugem pa dokončali delo z zadetkom Balasza Baktija. Grosupeljčani pa so se v Slovenskih Konjicah znašli v zaostanku v 57. minuti, točko pa izvlekli po zaslugi zadetka Vida Hojča v 83.

Danes je še Krško Posavje premagalo Bilje z 1:0.

Druga liga, 22. krog:

Petek, 3. april:

Sobota, 4. april:

Lestvica: