NK Slovan NK Krka NK Triglav NK Tabor Sežana ND Ilirija 1911 ND Gorica NK Nafta Lendava NK Brinje Grosuplje Druga liga

Druga liga, 22. krog

Nafta povečala prednost pred Brinjem, danes ljubljanski spopad na Kodeljevem

Nafta | Nafta se je v prejšnjem krogu vrnila na vrh drugoligaške lestvice, danes je prednost pred zasledovalci še povečala. | Foto Jure Banfi

Nafta se je v prejšnjem krogu vrnila na vrh drugoligaške lestvice, danes je prednost pred zasledovalci še povečala.

Praznična nedelja je tudi v slovenski drugoligaški konkurenci poskrbela za zgoščen petkov in sobotni program. Tretjeuvrščeni Tabor iz Sežane je po preobratu v Ljubljani premagal Ilirijo s 3:2. Domači so prvi polčas dobili z 2:0, v drugem pa so Kraševcem zmago priigrali Matevž Medič Slaček, Bryan Destin z bele pike in Keenan Carole. Vodilni dvojec je bil na delu v soboto, Nafta je z 2:0 slavila na Jesenicah, nogometaši Brinja Grosuplja pa so pri Dravinji v Slovenskih Konjicah iztržili le remi (1:1), zato so Lendavčani še nekoliko povečali prednost na lestvici. Danes bo odigrana zaostala tekma 21. kroga, ljubljanski spopad med Slovanom in Ilirijo.

Četrtouvrščeni Triglav je v Novem mestu ugnal Krko z 2:0, Toni Vinogradac je zadel v prvem polčasu in se s svojim 15. golom na vrhu strelske lestvice pridružil Amadeju Maroši iz Nafte, Marko Brkić pa v drugem z bele pike.

Gorica je doma izgubila proti Beltincem z 2:3, potem ko so gosti povedli s 3:0, je poraz domače zasedbe omilil Prosper Nwachukwu z dvema zadetkoma, dekanski Jadran pa je z 1:0 odpravil Bistrico. Edini gol je dosegel Nik Fortuna v 85. minuti. Rudar je s 4:0 premagal Slovan, dva gola je prispeval Josip Perković.

Nafta zanesljiva na Jesenicah

Lendavčani, ki imajo zdaj tri točke prednosti pred Grosupljem, so povedli v prvem polčasu z golom Josipa Ivana Zorice, v drugem pa dokončali delo z zadetkom Balasza Baktija. Grosupeljčani pa so se v Slovenskih Konjicah znašli v zaostanku v 57. minuti, točko pa izvlekli po zaslugi zadetka Vida Hojča v 83.

Danes je še Krško Posavje premagalo Bilje z 1:0.

Druga liga, 22. krog:

Petek, 3. april:

Sobota, 4. april:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

15  Maroša (Nafta), Vinogradac (Triglav)
14  Bajraj (Beltinci)
– Brkić (Triglav), Jovičević (Brinje), Marsetič (Bistrica)
8 – Kregar (Triglav)
– Kulenović (Rudar), Močnik (Beltinci)
...

 
