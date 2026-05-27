V tovarni v Longviewu blizu meje med zvezno državo Washington in Oregonom je počil rezervoar s 300 tisoč litri tekočine, ki se uporablja v procesu proizvodnje celuloze. V nesreči je umrlo več delavcev, številni so utrpeli hude poškodbe, nekaj jih še vedno pogrešajo. Med gašenjem požara je bil poškodovan tudi gasilec, poroča NBC News.

Incident se je zgodil v tovarni, ki pripada podjetju Nippon Dynawave Packaging, ki je v celoti v lasti japonske multinacionalke Nippon Paper Industries. Podjetje proizvaja kartonsko embalažo za tekočine.

Potem ko je počil rezervoar s 300 tisoč litri tekočine, ki se uporablja v procesu proizvajanja celuloze, je izbruhnil požar.

Gasilska enota Longview je v skupni izjavi z družbo Nippon Dynawave Packaging in lokalnimi oblastmi potrdila, da je v incidentu umrlo več ljudi, nekaj jih še vedno pogrešajo.

Načelnik gasilske in reševalne službe Cowlitz Scott Goldstein je povedal, da točno število smrtnih žrtev še ni znano, je pa potrdil, da je bilo v nesreči poškodovanih deset ljudi, vključno z enim gasilcem. Uradniki sicer navajajo, da neposredne nevarnosti za okolje ni.

Today, Tuesday, May 26, 2026, at approximately 7:15 a.m. local time, a chemical tank at the Nippon Dynawave paper mill in Longview, Washington imploded, causing a major chemical release.



Guverner je izrazil sožalje družinam

Guverner zvezne države Washington Bob Ferguson je na družbenem omrežju X izrazil sožalje družinam žrtev. "Z veliko žalostjo slišim, da je bilo nekaj smrtnih žrtev. Moje misli so z delavci in njihovimi družinami, pa tudi z reševalnimi službami," je zapisal Ferguson.

V ZDA v povprečju vsak teden pri delu umre več kot 150 ljudi, proizvodni obrati pa spadajo med najbolj tvegana delovna okolja.