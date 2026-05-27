Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Sreda,
27. 5. 2026,
7.04

Osveženo pred

54 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
delavci nesreča nesreča ZDA tovarna

Sreda, 27. 5. 2026, 7.04

54 minut

V tovarni v ZDA počil rezervoar s 300 tisoč litri tekočine: več mrtvih in poškodovanih

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
nesreča v tovarni | Zakaj je počil rezervoar, za zdaj še ni znano.  | Foto Longview Fire Depratment/Facebook

Zakaj je počil rezervoar, za zdaj še ni znano. 

Foto: Longview Fire Depratment/Facebook

V tovarni v Longviewu blizu meje med zvezno državo Washington in Oregonom je počil rezervoar s 300 tisoč litri tekočine, ki se uporablja v procesu proizvodnje celuloze. V nesreči je umrlo več delavcev, številni so utrpeli hude poškodbe, nekaj jih še vedno pogrešajo. Med gašenjem požara je bil poškodovan tudi gasilec, poroča NBC News.

Incident se je zgodil v tovarni, ki pripada podjetju Nippon Dynawave Packaging, ki je v celoti v lasti japonske multinacionalke Nippon Paper Industries. Podjetje proizvaja kartonsko embalažo za tekočine.

Potem ko je počil rezervoar s 300 tisoč litri tekočine, ki se uporablja v procesu proizvajanja celuloze, je izbruhnil požar. 

Gasilska enota Longview je v skupni izjavi z družbo Nippon Dynawave Packaging in lokalnimi oblastmi potrdila, da je v incidentu umrlo več ljudi, nekaj jih še vedno pogrešajo.

Načelnik gasilske in reševalne službe Cowlitz Scott Goldstein je povedal, da točno število smrtnih žrtev še ni znano, je pa potrdil, da je bilo v nesreči poškodovanih deset ljudi, vključno z enim gasilcem. Uradniki sicer navajajo, da neposredne nevarnosti za okolje ni. 

Guverner je izrazil sožalje družinam

Guverner zvezne države Washington Bob Ferguson je na družbenem omrežju X izrazil sožalje družinam žrtev. "Z veliko žalostjo slišim, da je bilo nekaj smrtnih žrtev. Moje misli so z delavci in njihovimi družinami, pa tudi z reševalnimi službami," je zapisal Ferguson.

V ZDA v povprečju vsak teden pri delu umre več kot 150 ljudi, proizvodni obrati pa spadajo med najbolj tvegana delovna okolja.

delavci nesreča nesreča ZDA tovarna
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.