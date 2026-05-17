Nedelja, 17. 5. 2026, 21.44

Druga liga, 29. krog

Nogometaši Brinja premagali Nafto, prvak 2. SNL bo odločen v zadnjem krogu

Nafta Lendava Gorgone | Navijači Nafte bi lahko nazdravljali vrnitvi v 1. SNL, a so jim to preprečili nogometaši Brinja. | Foto Jure Banfi

Navijači Nafte bi lahko nazdravljali vrnitvi v 1. SNL, a so jim to preprečili nogometaši Brinja.

Foto: Jure Banfi

V 1. SNL je znano že vse. Prvak je Celje, v Evropo potujejo še Koper, Bravo in Aluminij, slednji zaradi zgodovinskega pokalnega naslova, zadnje mesto, s tem pa tudi nastop v dodatnih kvalifikacijah za popolnitev 1. SNL, pa je osvojilo Primorje. V drugi ligi je drugače. V boju za naslov kaže najbolje Nafti, ki pa je v nedeljo zapravila prvo zaključno žogico za naslov. Na derbiju v Grosupljem je doživela prvi poraz v tej sezoni, Brinje pa se je Lendavčanom približalo na dve točki zaostanka. Kranjski Triglav je v soboto prekinil niz devetih zmag z visokim domačim porazom proti Bistrici (0:4). Napeto je tudi v boju za obstanek. V tretjo ligo bodo izpadle Jesenice, o predzadnjem mestu pa bo v zadnjem krogu odločila medsebojna tekma Krškega in Gorice.

Aleks Stojaković
Na drugoligaških zelenicah je bilo konec tedna zelo pestro. V nedeljo bi že lahko postal znan prvak. Takšen scenarij bi zaživel, če bi Nafta na gostovanju pri Brinju ostala neporažena. Ker pa so Lendavčani ostali praznih rok (1:2), to je bilo nasploh njihov prvi poraz v tej sezoni, se je njihova prednost pred Grosupeljčani skrčila na dve točki. Zagotovitev naslova, ki pelje v prvo ligo, bodo tako iskali v zadnjem krogu pred domačim občinstvom v Prekmurju.  

Navijači Brinja so v sredo napolnili tribune celjskega stadiona, v nedeljo pa so pomagali ljubljencem do velike zmage nad Nafto.

Pokalni finalisti iz Grosuplja so povedli v 33. minuti, ko je po lepi samostojni akciji zadel Vinko Skrbin. Še pred polčasom je vodstvo povišal Nikola Jovićević in dosegel svoj 17. gol v sezoni 2. SNL.

Nafta, ki je v prvem delu zadela vratnico, je znižala po nekaj sijajnih potezah Amadeja Maroše v 56. minuti. Za 20. zadetek v sezoni, s čimer se je izenačil na vrhu lestvice strelcev z Muratom Bajrajem (Beltinci), je prikazal zvrhano mero občutka pri sprejemu in prepričljivem zaključku akcije. Lendavčani so v nadaljevanju še poskušali, imeli prevlado na zelenici, a resneje vrat domačih niso ogrozili.

Nafta je tako ostala pri 74 točkah in doživela prvi poraz v sezoni 2. SNL. Grosuplje ima zdaj 72 točk. V zadnjem krogu bodo Lendavčani v petek ob 17. uri gostili Triglav Kranj, Grosuplje pa bo istočasno gostovalo v Biljah.

Na edini preostali nedeljski tekmi je Slovan doma s 5:1 premagal Tabor Sežano. Po dva gola sta dosegla Benjamin Adrović in Mark Šerbec, za domače se je med strelce vpisal še Žan Baskera, za goste pa je častni zadetek dosegel Dino Stančič.

Oliver Bogatinov skuša v turbulentni sezoni pomagati Gorici do obstanka v drugi ligi.

Že v petek je bilo jasno, da bodo v tretjo ligo izpadle Jesenice, ki so z 2:3 izgubile proti Krki. V Novem mestu so Jesenice kapitulirale v drugem polčasu, prvega so dobile z 2:1.

Predzadnja Gorica si je medtem podaljšala upanje na obstanek po zmagi z 1:0 nad Ilirijo, v soboto je to upanje podaljšal poraz Krškega, ki niso uspeli premagati Dravinje, tako da ima Gorica zdaj točko zaostanka za varnim 14. mestom. Prav Posavci in Primorci se bodo med seboj merili v zadnjem krogu.

V soboto je skušal kranjski Triglav pod taktirko Dejana Djuranovića proti Bistrici nanizati še deseto zaporedno zmago in ostati v boju za drugo mesto, a mu ni uspelo. Šesta Bistrica je gorenjske orle odpravila kar s 4:0, med strelce so se za goste vpisali Danijel Džajić (10. minuta), Lluc Carrera Sanchez (50.), Domagoj Vidović (72.) in Maro Vrdoljak (85.).

Dejan Djuranović, ki je v Sloveniji največ trenerskih izkušenj pridobival pri Domžalah, je presenetljivo s Triglavom doživel visok poraz proti Bistrici.

Tekma v Beltincih ni odločala več o ničemer pomembnem. Bilje pri katerih je bil dvakrat natančen Abel Marc, so ostali na devetem mestu, Beltinčani, ki imajo v svojih vrstah najboljšega strelca tekmovanja Murata Bajraja, pa bodo sezono sklenili na četrtem.

Druga liga, 28. krog:

Petek, 15. maj:

Sobota, 16. maj:

Nedelja, 17. maj:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

20  Bajraj (Beltinci), Maroša (Nafta)
17  Jovičević (Brinje), Vinogradac (Triglav)
13 – Marsetič (Bistrica)
11 – Brkić (Triglav)
10 – Kregar (Triglav), Nwachukwu (Gorica/Krško)
9 – Krefl (Rudar), Urrutia Sabella (Ilirija), Zorica (Nafta)
8 – Ikač (Brinje/Jesenice)
– Krznarić (Krka), Kulenović (Rudar), Magdić (Triglav), Medle (Krka), Močnik (Beltinci), Radović (Krško)
...

Brinje Grosuplje
