Sramota. Neverjetno, kaj se dogaja v Sloveniji!

Danes bo na Štajerskem zelo slovesno in čustveno. Prvak Celje bo po derbiju 35. kroga 1. SNL s Koprom dvignil v zrak kanto, pokalni zmagovalec Aluminij pa bo proslavil največji uspeh v zgodovini kluba proti Primorju. Nedelja prinaša nastopa ranjenih velikanov, ki ostajata brez Evrope. Maribor po hudi kazni, ki ga je doletela zaradi navijaških incidentov na večnem derbiju, odhaja v Mursko Soboto, Olimpija pa bo gostila Radomlje. Čeprav je v Prvi ligi Telemach odločeno že skoraj vse, pa ostaja vendarle odprt še boj za prestižno strelsko krono. Ta bi lahko postregel z nevsakdanjim razpletom, ki ne služi v čast najboljšim strelcem in slovenskemu nogometu.

Hrvat Franko Kovačević je zapustil Celje po jesenskem delu in je še vedno prvi strelec 1. SNL! Foto: Jure Banfi V 1. SNL je odločeno že skoraj vse. Znani so prvak (Celje), udeleženci v Evropi (Celje, Koper, Bravo in pokalni zmagovalec Aluminij) ter kdo se bo potegoval za obstanek v dodatnih kvalifikacijah (Primorje). Znano ni le še, kdo bo najboljši strelec tekmovanja. Bo prevladal nenavaden trend, ki ga je nekdanji slovenski reprezentant Zoran Pavlović označil z besedo sramota, saj bi si lahko strelsko krono s "skromnimi" 11 zadetki razdelila nogometaša, ki sta vse gole dosegla že jeseni? O tem se bo odločalo v zadnjih dveh krogih.

"To, da Franko Kovačević zapusti Slovenijo po jesenskem delu, pa je z 11 zadetki še vedno najboljši strelec našega prvenstva, je sramota za slovensko ligo. Tu se vidi kakovost nogometa. Nepredstavljivo. Ali pa Benjamin Tetteh. O njem poslušamo, kako kakovosten igralec je, a pozor … Pogovarjamo se vendarle o slovenski ligi, ne pa o nemški bundesligi," je imel legendarni Velenjčan, s katerim smo se pogovarjali pred večnim derbijem v Mariboru, v mislih nepričakovan razplet na lestvici najboljših strelcev. Na njej še vedno vodita Franko Kovačević in Benjamin Tetteh. Hrvat je zapustil Celje že po jesenskem delu, Ganec pa v spomladanskem delu sploh ni zatresel mreže. Če bo ostalo pri tem, bo Slovenija priča z naskokom najmanjšemu številu zadetkov, ki so bili potrebni za osvojitev strelske krone – in še nekaj je.

Nazadnje je to uspelo Šporarju

Andraž Šporar je v jesenskem delu sezone 2015/16 dosegel kar 17 zadetkov. Foto: Urban Urbanc/Sportida Nazadnje, ko je najboljši strelec 1. SNL dosegel vse zadetke že v jesenskem delu, se je to zgodilo v sezoni 2015/16. Vendarle pa je takrat prevladovala številka 17. Tolikokrat je zadel v polno v jesenskem delu takratni vroči napadalec Olimpije Andraž Šporar, ki se je nato preselil v Švico. Na lestvici sta ga do konca sezone ujela soigralec Rok Kronaveter (Olimpija) in Jean-Philippe Mendy (Maribor).

Vseeno pa so najboljši napadalci v tisti sezoni dosegli bistveno več zadetkov kot v tej. To bo še dodatna motivacija vsem strelcem, da v zadnjih dveh krogih izboljšajo izkupiček in se morda prebijejo na vrh. Takoj za Kovačevićem in Tettehom (oba 11) je pet igralcev, ki so dosegli po deset zadetkov. Admir Bristrić (Bravo) ta konec tedna ne bo mogel nastopiti, saj bi moral ljubljanski klub po prvotnem urniku igrati proti propadlim Domžalam, se bodo pa skušali na prvo mesto povzpeti Nikita Josifov (Celje), Behar Feta (Aluminij), Josip Iličić (Koper) in Jaša Martinčič (Radomlje), ki so dosegli deset zadetkov.

Osemintridesetletni Josip Iličić na lestvici najboljših strelcev za prvim mestom zaostaja le en zadetek. Foto: Aleš Fevžer

Še kako bi odmeval zlasti strelski presežek 38-letnega Iličića, ki je Koprčanom pomagal do drugega mesta in Evrope. Blizu vrha najboljših strelcev sta še njegova soigralca Andraž Ruedl in Leo Rimac, pa tudi Emir Saitoski (Aluminij) in Venuste Baboula (Bravo), ki so merili v polno devetkrat. Napadalec Šiškarjev iz Srednjeafriške republike pri tem izstopa še toliko bolj, saj je z desetimi asistencami tudi najboljši podajalec v 1. SNL. Prvo mesto si deli s "super" Mariom Kvesićem iz Celja. Če kaj, bo torej v zadnjih dveh krogih zanimivo spremljati boj za naslov najboljšega strelca in podajalca tekmovanja.

Kapetan Celja bo dvignil v zrak kanto

Celjani so nazadnje doma dvignili v zrak kanto leta 2024. Foto: www.alesfevzer.com Današnji dan se bo začel slovesno v knežjem mestu. Prvak Celje bo v derbiju najboljših ekip v tej sezoni ob 17.30 gostil Koper, po dvoboju pa še povzdignil v zrak šampionsko kanto. Ta čast bo pripadla kapetanu Celja Žanu Karničniku. Celje bo prvak že tretjič. Klub, ki se lahko pohvali z največjim proračunom v Sloveniji, je v tem pogledu najuspešnejši v Sloveniji po letu 2020. Prvak je bil trikrat, dvakrat je bila najboljša Olimpija, po enkrat pa Maribor in Mura.

Varovanci Vitorja Campelosa se bodo skušali občinstvu na stadionu Z'dežele predstaviti v boljši luči kot na zadnji domači tekmi proti Bravu (2:3) in se od šampionske sezone, kar zadeva domača srečanja, posloviti z novim uspehom. Motivacije ne bo manjkalo tudi pri Kopru, ki mu gre pod taktirko Zorana Zeljkovića odlično, gostovanje v Celju pa bo glede na kakovostno zasedbo tekmecev že postreglo z generalko za bližajoče se izzive v Evropi.

Nogometaši Aluminija bodo odigrali prvo tekmo po nedavni zmagi v finalu pokala proti Brinju. Foto: Aleš Fevžer

Danes bo slovesno in čustveno tudi v Kidričevem. Aluminij bo v Športnem parku Kidričevo – kjer poleti ne bo smel igrati domačih evropskih tekem, ampak bo to storil ali na Ptuju ali v Mariboru – zaigral prvič po nepozabni sredi, ko je v knežjem mestu uresničil sanje številnih generacij in proslavljal prvo lovoriko, osvojeno v samostojni Sloveniji. To bo tekma, ki ne bo imela večjih rezultatskih imperativov, saj so gostje iz Ajdovščine že zapravili vse možnosti za osvojitev osmega mesta, tako da jih konec meseca čakajo dodatne kvalifikacije za popolnitev 1. SNL. Varovanci Tončija Žlogarja se bodo v njih najverjetneje pomerili proti Brinju.

Maribor v Murski Soboti, Radomlje v Stožicah

Mariborčani so na zadnji tekmi proti Olimpiji po prekinitvi zaradi navijaških incidentov ostali brez točk za zeleno mizo (0:3). Foto: Aleš Fevžer Nedelja prinaša spopada v Murski Soboti in Ljubljani. Mura bo gostila ranjeni Maribor, ki je prvič po letu 2008 ostal brez Evrope. Vijolice bo znova vodil začasni prvi strateg Mitja Pirih, vzdušje v ekipi pa je po številnih neuspehih in odkritem nezadovoljstvu navijačev tako z rezultati kot tudi delovanjem vodstva kluba potrto.

Črno-beli so stežka uresničili prvotni cilj in si v turbulentni sezoni, v kateri so čutili nemalo finančnih težav, zagotovili obstanek. Morda pa ravno v nedeljo prvi zadetek, odkar se je preselil v Maribor, dočaka še jeseni zelo razigrani napadalec Mure Dario Vizinger, ki je v spomladanskem delu velik dolžnik Maribora. To bo tudi prva tekma, ki jo bo v vlogi predsednika NK Maribora spremljal Uroš Mlakar.

Zadnje dejanje predzadnjega kroga 1. SNL bo v Stožicah. Olimpija bo gostila Radomlje. Zmaji so razočarali privržence, saj bodo po sezoni, v kateri so branili naslov, ostali brez evropskih nastopov. Tudi v Ljubljani je podobno kot v Mariboru prisotno nezadovoljstvo privržencev na delovanje vodstva kluba, ki se je nedavno obregnilo ob sojenje na nekaterih tekmah Brava. Ni šlo v korist Olimpije, zadeva je šla celo tako daleč, da direktor zeleno-belih Igor Barišić napoveduje bojkot dvoboja zadnjega kroga, ljubljanskega spopada z Bravom.

Bo Olimpija sploh odigrala zadnjo tekmo sezone 2025/26 proti Bravu? Foto: Vid Ponikvar

Ta poteza je pri navijačih naletela na posmeh, doživeli so jo kot slabo premišljeno potezo populizma in odvračanja pozornosti od trenutnih težav v klubu. Zeleno-bele čaka v nedeljo srečanje z Radomljami. Deli ju podobna izkušnja. Oba kluba sta spomladi v pokalu izpadla proti Brinju. Ker imajo mlinarji v svojih vrstah tudi Jašo Martinčiča, enega izmed kandidatov za strelskega kralja sezone, bi bil lahko Štajerec v vrstah Radomljanov ta konec tedna v Stožicah še kako motiviran.

