Sobotni večni derbi med Mariborom in Olimpijo v sklopu 34. kroga 1. SNL se je končal z velikansko črno piko, pod katero so se s sramotnimi izgredi ter prižiganjem in metanjem pirotehnike podpisali "navijači". Srečanje je bilo zaradi tega v Ljudskem vrtu prekinjeno in končano v 52. minuti ob vodstvu Olimpije z 0:1.

Obračun Maribora in Olimpije je ob 6.500 gledalcih v Ljudskem vrtu poskrbel za nova, obsojanja vredna dejanja navijačev, ki so s svojim početjem vrgli velikansko senco nad večni derbi. Prvič je bilo srečanje, na katerem je Olimpija po golu Marina povedla že v 12. minuti, prekinjeno v 36. minuti, ko je glavni sodnik Aleksandar Matković zaradi ponavljajočih se pirotehničnih vložkov igralce poslal v garderobo. Bakle Viol so že takrat poletele tudi na zelenico, Hilal Soudani je navijače Maribora večkrat zaman prosil, naj prekinjeno svoje početje, a brez uspeha.

Po 20 minutah se je srečanje nadaljevalo, v 52. minuti pa so se sramotni izpadi in izgredi navijačev znova stopnjevali. Takrat je del pirotehničnega sredstva v glavo zadel vratarja Olimpije Matevža Vidovška, tako da je sodnik Matković še drugič na tekmi prekinil dogajanje, kmalu zatem pa je zaradi nadaljevanja sramotnega obnašanja navijačev sledila dokončna prekinitev. Epilog srečanja še ni znan, najverjetneje bo zmaga za zeleno mizo s 3:0 pripadla Olimpiji, Mariborčani pa se ob sramotnih izpadih navijačev, ki so jih sami glasno obsodili, zagotovo ne bodo izognili tudi visoki finančni kazni.

Tekma v Ljudskem vrtu je bila dvakrat prekinjena, drugič tudi dokončno. Foto: Aleš Fevžer

"Navijači Maribora so me začeli obstreljevati z rimskimi svečami, ena izmed njih pa mi je počila tik ob ušesu, v katerem mi je začelo šumeti in bobneti. Vse razumemo, bakle in navijaško vzdušje, vse super ... Ampak da se cilja igralce, mene, Rističa, Gorenjca, to pa mislim, da je popolnoma neprimerno. Ogroženo je tudi naše zdravje, če bi me zadeva zadela v oko, bi lahko oslepel … Mislim, da to ni prav," je po tekmi za Šport TV dejal Vidovšek.

"Odločili so sodniki, izrazil sem svoje mnenje. Ali se prekine tekma ali pa izprazni tribuna. To početje za nas igralce ni bilo varno. Sodniki so prekinili tekmo in zdaj bodo drugi odločili, kakšen bo končen razplet. Za slovensko ligo je slabo, da smo skupaj z Mariborom tako nizko. Morda se moramo pogledati v ogledalo in videti realnost. Nismo več v ospredju in v novi sezoni moramo narediti vse, da nekaj spremenimo in se borimo za Evropo. Tako mora biti, ampak vse je na nas samih," pa je besede Olimpijinega vratarja po srečanju povzel Sportklub.

Da takšno početje nikakor ne spada na zelenico, se je strinjal tudi strateg Ljubljančanov Federico Bessone. "Mislim, da je to velika škoda, saj gre za derbi in odlično nogometno vzdušje, tekmo, ki je pomembna za slovenski nogomet. Žalostno je, da se mora končati na tak način. Pred začetkom drugega polčasa je bilo jasno povedano, da bo tekma v primeru ponovitve incidentov prekinjena, a se je to znova zgodilo. Takšne stvari so zelo nevarne predvsem za nogometaše in njihovo zdravje," je bil za Šport TV jasen Bessone.

Foto: Aleš Fevžer

Mariborčani želeli obrniti tekmo

Dogajanje na tribunah, ki je povsem zasenčilo dogajanje na zelenici, so močno obsodili tudi člani mariborskega kluba. "Žal mi je, da se je tekma končala na tak način. Takšni dogodki po mojem mnenju ne sodijo na nogometna igrišča. Želeli smo tekmo obrniti v svojo smer, vendar nam to žal ni bilo omogočeno. Proti takšnim stvarem ne moreš storiti ničesar, lahko le čakaš na odločitev sodnika," je dejal začasni trener Maribora po odhodu Feđe Dudića Mitja Pirih.

Ta je obžaloval predvsem priložnost za nadaljevanje tekme, saj je bil prepričan, da so na zelenici prihajali trenutki, v katerih je prednjačila štajerska ekipa. "Igralci zagotovo niso bili zadovoljni, saj so si želeli tekmo pripeljati do konca in jo poskušati obrniti v našo korist. A če se navijači odločijo za kaj takega, moraš to sprejeti," je za Šport TV dodal Pirih.

Preberite še: