Violam počil film, tako ne gre več naprej

Večni derbi med Mariborom in Olimpijo predstavlja vrhunec klubskega nogometa v Sloveniji. To je edini dogodek, ki v 1. SNL prinaša nekaj več in spominja na evropske dvoboje. V soboto v Ljudskem vrtu žal ni bil v čast slovenskemu nogometu, ampak se je sprevrgel v sramoto. Nezadovoljni domači navijači so izrazili protest in dali misliti vodstvu kluba, a za to izbrali napačen način. Ta je bil tako radikalen, da je ogrožal zdravje nogometašev, zaradi česar so prekinili tekmo, s tem pa vijolicam dokončno odpihnili upe o preboju v Evropo. Tako divje pa v soboto ni bilo le v Sloveniji. Neljubi prizori so isti večer očrnili tudi največji spektakel na Češkem. Tudi tam je pirotehnika ogrožala zdravje nogometašev, kar meče slabo senco na nogomet in opozarja, kako zahtevno bo ta pojav izkoreniniti z igrišč.

Sezona 2025/26, med katero so s slovenskega nogometnega zemljevida izginile Domžale, nato pa sta Maribor in Olimpija, čeprav razpolagata z vsaj na papirju dovolj kakovostnim igralskim kadrom, senzacionalno ostala brez Evrope, ne bi mogla biti bolj nenavadna. Pri navijačih obeh največjih slovenskih klubov so prisotne ogromne frustracije.

Viole so po prehodu kluba v turške roke ostale zveste vijolicam. Množično so hodile in še vedno hodijo na gostovanja, Maribor so ves čas podpirale v dobrem in slabem. Mnogi so v tem obdobju pogrešali njihove bolj kritične odzive na dogajanje v klubu in neprepričljive predstave sicer dobro plačanih nogometašev, med katerimi je nemalo tujcev. O tem nam je znal v petek veliko povedati nekdanji slovenski reprezentant Zoran Pavlović, ki je pričakoval njihovo odločnejše stališče.

Derbi med Mariborom in Olimpijo se ni odigral do konca. Pri vodstvu Ljubljančanov (1:0) je bil po drugi daljši prekinitvi na tekmi zaradi metanja pirotehnike na zelenico po dobri uri srečanja dokončno prekinjen. Foto: Aleš Fevžer

Dan pozneje pa je bilo vse drugače. Dogodki v Ljudskem vrtu so šli v drugo skrajnost. Viole so se na večnem derbiju odločile za radikalno akcijo, s katero so vodstvu kluba dale vedeti, da niso zadovoljne. To se je dogajalo pri neugodnem rezultatu za Maribor (0:1), a se glede na številčnost arzenala pirotehničnih sredstev, ki se je znašel na južni tribuni, poraja mnenje, da se je protestna akcija, po kateri je sledila prekinitev srečanja, načrtovala že prej. Obenem pa so se odprla tudi nova vprašanja, kako se je lahko ob ponavadi rigoroznih pregledih tako veliko pirotehnike sploh znašlo v notranjosti stadiona.

Protestno sporočilo vodstvu kluba

Zgodba rezultatskih in drugačnih neuspehov mariborskega kluba v zadnjih sezonah je kompleksna, nezadovoljstvo navijačev z delovanjem kluba, odkar se je ta znašel v rokah turških investitorjev, pa je šlo tako daleč, da je očitno enkrat moralo "počiti". Viole so, kakor gre razumeti njihovo dejanje, ki ga je zaznamoval rekordno zajeten pirotehnični šov, ki se kar ni hotel izpeti, vodstvu kluba poslale protestno sporočilo. Po novem neuspehu, Olimpija je v Ljudskem vrtu dolgo vodila z 1:0, po prekinitvi pa se ji nasmiha zmaga za zeleno mizo s 3:0, so vodstvu dale vedeti, da tako ne gre naprej in bo treba nekaj spremeniti.

Olimpiji se po prekinitvi srečanja za zeleno mizo nasmiha zmaga s 3:0. O tem bo odločila NZS. Če bo odločeno tako, bo tudi Maribor podobno kot Olimpija dokončno ostal brez možnosti za nastop v Evropi. Foto: Aleš Fevžer

Je pa spremljanje burnega dogajanja v mariborskem klubu v zadnjem obdobju tako večplastno, da po vročih sobotnih dogodkih v javnosti prevladujeta dva različna pogleda. Ena stran v javnosti obsoja navijače in za njihovo protestno akcijo ne izkazuje prav nobenega razumevanja. Ima jo za nekaj nepotrebnega, kar nima osnovne povezave s plemenitostjo športa, zlasti če se ogroža zdravje nogometašev, obenem pa pri tem trpi ugled derbija kot največjega vrhunca slovenskega klubskega nogometa. Zato pogreša tudi odločnejši odziv klubskega vodstva, ki bi obsodil takšno početje.

Obstaja pa še druga stran javnosti. Ta se prav tako zaveda, da to ni bil pravi oziroma najprimernejši način izkazovanja nezadovoljstva in da bi lahko to navijači izrazili drugače, da klub pozneje ne bi doletelo tako veliko kazni. Vseeno pa obstaja velika razlika s prvo skupino. Ta stran javnosti namreč razume nezadovoljstvo navijačev in njihovo bolečino. Slutili so, da bo enkrat moralo nekje počiti, da bo vodstvo kluba prejelo dovolj nazoren in jasen signal, da stvari resnično ne tečejo v pravo smer. Da je razočaranje preveliko. Ob vseh zadevah, ki so iz tedna v teden povečevale frustracije ljubiteljev nogometa v Mariboru, jih tako nazorno sporočilo nezadovoljstva ni presenetilo.

Tudi zgodovina je že večkrat dokazala, da navijači v mestu ob Dravi izžarevajo posebno nogometno strast in težko ob takšnih neuspehih ostajajo tiho. Tako je že dalj časa dišalo po protestni akciji, je pa pri tem vendarle prevladovalo prepričanje, da bo ta bistveno manj radikalna od tiste, zaradi katere je sodnik prekinil večni derbi.

V dobrem in slabem?

Razočarani privrženci Maribora, zbrani na južni tribuni Ljudskega vrta, so izbrali nepačen način in pokvarili enega redkih spektaklov, kar jih sploh premore 1. SNL. Delegat NZS Slavko Režonja je imel kaj napisati v svojo beležnico, zato bi lahko mariborski klub v bližnji prihodnosti doletelo veliko kazni. O njih bo odločala Nogometna zveza Slovenije.

V taboru vijolic je bila zaradi prekinitve tekme prisotna nejevolja. Začasni prvi strateg Mitja Pirih je razočarano pojasnjeval, da je bila nogometašem odvzeta možnost, da bi preobrnili potek srečanja na zelenici in z morebitno zmago ohranili Maribor v igri za Evropo (tretje mesto bi bilo dosegljivo, če bi Maribor dobil vse tekme do konca sezone, vključno z derbijem proti Olimpiji, Bravo pa bi v zadnjem krogu izgubil v Stožicah proti zmajem), a so jim Viole to preprečile.

Za najlepši del večnega derbija je poskrbel slavnostni sprejem novopečenih državnih prvakov, kadetov in zasedbe do 15 let Maribora, ki so jih pozdravile polne tribune Ljudskega vrta. Foto: Aleš Fevžer

Ob vseh frustracijah se je sprostilo preveč negativne energije, tako da ni bilo več enotnosti, ki jo je pred srečanjem po številnih kriznih sestankih izpostavljal vodja nogometnih operacij NK Maribor Cem Başgül. "Če ima klub težave, kot jih imamo mi, imajo ljudje pravico izraziti nezadovoljstvo. Toda verjamem, da bomo našli način, da se opravičimo. Zato izražamo pobudo navijačem, da pridejo na stadion in na derbiju podpirajo klub. Ne nas kot posameznike," je pred tekmo sporočil turški operativec.

"V dobrem in slabem," so še pred nekaj dnevi izpostavljali na mariborski strani. V soboto za to ni bilo posluha. Navijaška skupina Viole je sporočila, da je bilo dovolj. Nova sezona brez lovorike, tako je že vse od leta 2022, in rekordno število menjav na položaju trenerja, ki vodijo dobro plačane igralce, zadnji pa dajejo manj od pričakovanega, je naredila svoje.

Večni derbi se je končal na sramoten način, navijaški incidenti so zasenčili vse, kar so na igrišču skušali pokazati nogometaši, sodnik Aleksandar Matković z Raven na Koroškem pa je po drugi daljši prekinitvi na tekmi, izzvani zaradi metanja pirotehničnih sredstev, pika na i pa je bil trenutek, ko je na tleh obležal Matevž Vidovšek in pozneje opozoril na nevarno početje mariborskih navijačev, prekinil dvoboj. Večni derbi se ni odigral do konca, kar je nedopustno, temu primerne bodo verjetno tudi kazni.

Lahko bi že proslavljali naslov, a ...

To je bila vroča nogometna sobota, polna navijaških incidentov. Sramotni prizori so očrnili tudi največji klubski spektakel na Češkem. Tudi tam je bil prekinjen veliki derbi med Slavio in Sparto, le da v povsem drugačnih okoliščinah, kar zadeva vložek tekme za gostitelja. Če je Maribor izgubljal še zadnjo možnost za nastop v Evropi, kar je velik udarec za tako velik klub, pa je praško Slavio od sladke zmage nad Sparto (3:2), s katero bi si že zagotovili naslov češkega prvaka, ločilo le še nekaj minut.

To bi se zgodilo, tudi če ne bi v sedmi minuti sodnikovega podaljška, v izdihljajih srečanja, na zelenico prihrumelo na stotine njihovih privržencev. Marsikateri izmed njih je imel v rokah prižgano baklo in z njo tekel proti nogometašem tekmecev, praške Sparte ali pa proti tribuni z njenimi navijači. Nastal je kaos, tekma je bila prekinjena, Slavii pa po nezaslišani sramoti grozi poraz za zeleno mizo (0:3). V soboto bi lahko že postala prvak, tako pa bi se ji lahko Sparta tri kroge pred koncem približala na pet točk zaostanka in poskrbela za bolj napet zaključek sezone. Stadion Slavie bi lahko za nekaj časa ostal tudi zaprt, pričakujejo se tudi denarne kazni.

V Pragi pa so se po tekmi dogajale drugačne stvari od tistih v Mariboru. Predsednik Slavie Jaroslav Tvrdik je za razliko od stanovskega kolega v mariborskem klubu Acuna Ilicalija, ki ga v teh dneh bolj skrbi usoda Hull Cityja v dodatnih kvalifikacijah za preboj v elitno Premier League kot še ena neuspešna sezona Maribora v Sloveniji, kmalu po prekinitvi nagovoril navijače in dejal: "Resnično mi je žal, da vam moram to povedati. Veselili smo se že proslavljanja naslova prvaka, ki bi sledil čez nekaj minut. Ker pa ste zgodaj vdrli na igrišče in sta bila dva igralca Sparte fizično napadena, je nasprotnik zapustil stadion, sodniki, varnostniki in policija pa so se odločili, da tekmo končajo," je Tvrdik povedal pred severno tribuno praškega stadiona Fortuna, kjer so zbrani najbolj strastni navijači Slavie. Prosil jih je, naj položaja še ne poslabšajo, ampak mirno zapustijo stadion.

Nogometaši Slavie bi lahko nov naslov proslavljali že v soboto zvečer, a so v izdihljajih srečanja sledili neljubi dogodki. Foto: Guliverimage

"Zdaj ne moremo storiti ničesar. Moramo se še naprej boriti in to je naša skupna odgovornost. To je bilo zelo žalostno in mi je zelo žal," se je javno opravičil za incident, v katerem jo je najbolj skupil vratar Sparte Jakub Surovcik. Domači navijači so ga napadli in zadeli z baklo, čuvaj mreže Sparte pa je že napovedal, da je to absolutno nesprejemljivo in da bo storilce preganjal po sodni poti. Skupaj s soigralci je zapustil stadion v policijskem spremstvu, nogometni spektakel v Pragi se je sprevrgel v sramoto. Vse, kar so na zelenici pokazali nogometaši, so tako zasenčili navijaški incidenti. Škoda.