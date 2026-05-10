Nedelja,
10. 5. 2026,
10.13

navijači derbi Slavia Praga Sparta Praga

Zaradi vdora navijačev prekinjen in odpovedan praški derbi Slavia - Sparta

Slavia Praga | Slavia Praga | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Mestni praški derbi češke nogometne prve lige med Slavio in Sparto so v soboto najprej prekinili in nato odpovedali, potem ko je na igrišče v zadnjih minutah vdrlo več sto domačih navijačev. Slavia je na stadionu Fortuna vodila s 3:2 in je bila le nekaj sekund pred osvojitvijo naslova češkega prvaka.

Navijači domače Slavie so v izdihljajih tekme v sodnikovem dodatku prebili varnostne ovire in preplavili igrišče, nekateri so nosili prižgane bakle in tekli proti gostujočemu delu. Na tribune so metali pirotehniko, ko so igralci obeh ekip poskušali zapustiti igrišče. Domači navijači so napadli tudi dva igralca Sparte, je poročala češka tiskovna agencija ČTK.

Češka policija je posredovala, da bi vzpostavila red, in sporočila, da je sprožila kazenski postopek zaradi suma izgredov in pretepov, ki so jih povzročili navijači Slavie. Če bodo spoznani za krive, je zagrožena kazen do dveh let zapora.

Policija je seznanjena z napadom na vratarja Sparte Jakuba Surovčika, zadela ga je bakla, vendar morajo pred ukrepanjem skrbno pregledati posnetke nadzornih kamer. Medijska poročila omenjajo tudi napad na igralca gostujoče ekipe Matyaša Vojto.

Tiskovni predstavnik češke policije Richard Hrdina je izjavil, da preiskujejo tudi incidente, povezane z obsežno uporabo pirotehnike na stadionu Slavie Eden oziroma areni Fortuna.

"Na stotine navijačev je vdrlo na igrišče pred koncem tekme. To je bila resna kršitev javnega reda," je dejal tiskovni predstavnik policije.

Tvrdik prekinitev derbija označil za najhujši dogodek, kar jih je doživel

Predsednik upravnega odbora Slavie Jaroslav Tvrdik je prekinitev derbija proti Sparti označil za najhujši dogodek, kar jih je kdaj doživel v klubu. Na novinarski konferenci je dogajanje označil za sramotno, hkrati pa je tudi poudaril, da spoštuje odločitev lokalnega tekmeca, ki niso želeli nadaljevati in končati tekme. Prepričan je, da bi Slavia, če bi se znašla v podobnem položaju, ravnala enako.

Zmaga bi Slavii zagotovila obrambo naslova pred koncem sezone. Nedokončano tekmo bo v nedeljo pregledala disciplinska komisija lige. Slavii grozi v najslabšem primeru odvzem točk.

"Klub vodim že deset let in pol, česa takšnega še nisem doživel. Razumem, da so navijači menili, da bo čez nekaj minut konec uspešne sezone in da bomo slavili naslov prvaka. Toda v tem primeru si navijači za svoja dejanja ne zaslužijo nikakršnih opravičil in izgovorov. Znašli smo se v res težkem položaju. Ne bomo krivili nikogar drugega kot sebe. To je bila izključno naša krivda," je dejal Tvrdik.

Slavia vodi na lestvici prvenstva, osem točk pred Sparto, do konca sezone pa so še trije krogi.

"Da nekdo priteče na igrišče in mi med tekmo grozi v obraz, skupaj z napadom, je absolutno nesprejemljivo, in to bom preganjal po pravni poti," je Surovčik dejal v izjavi na družbenih omrežjih.

Češki mediji so poročali, da so se igralci Sparte bali za svojo varnost in so kmalu zatem stadion zapustili z avtobusom ekipe pod policijskim spremstvom.

Sobotno nogometno dogajanje je bilo razgreto tudi v Sloveniji. Tako kot v Pragi je bil zaradi navijaških izgredov prekinjen tudi večni nogometni derbi med slovenskima tekmecema Mariborom in ljubljansko Olimpijo.

