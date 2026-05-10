Nafta po preobratu dobila lokalni derbi in je na pragu lovorike

Brinje je v 28. krogu druge slovenske nogometne lige s 4:0 premagalo Bistrico in ohranilo kanček upanja na naslov prvaka. A je bilo le čez noč vsega dve točki za vodilno Nafto, ki je v nedeljo po preobratu dobila lokalni derbi s četrtouvrščenimi Beltinci. Zmagala je z 2:1. Pred zadnjima dvema krogoma Nafto in Brinje tako loči pet točk. Triglav je z zmago nad petim Taborom (1:0) potrdil tretje mesto.

Za Grosupeljčane, ki jih v sredo čaka finale pokala proti Aluminiju, je dva zadetka prispeval Nikola Jovićević, ki je zdaj pri 16 golih v ligi in na lestvici strelcev zaostaja le za Amadejem Marošo iz Nafte in Muratom Bajrajem iz Beltincev, ki jih imata po 19, ter Tonijem Vinogradcem iz Triglava (17).

Na drugi sobotni tekmi je Ilirija premagala Bilje z 1:0 in se praktično rešila boja za obstanek, v katerem sta v najslabšem položaju Gorica in Jesenice.

