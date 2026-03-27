Samo točka za Brinje, Triglavu vse tri ne dvoboju nekdanjih prvoligašev

Med reprezentančnim premorom se je v drugi ligi začela zadnja tretjina sezone. 21. krog zaznamujejo sosedski obračuni. Vodilni Grosupeljčani so v dolenjskem spopadu remizirali s Krko (0:0). Sežanci se bodo pomerili z Dekančani, Bilje pa se bodo udarile z Gorico.

V soboto bodo na delu tudi najbližji zasledovalci Brinja. Lendavska Nafta v Odrancih gosti Krčane, ki še lovijo prvo spomladansko zmago, ob dveh gostujočih porazih pa so v nadaljevanju sezone na domačem igrišču remizirali z Dekani in Bistrico. Tudi modri iz Lendave so se spomladi že dodobra navadili na neodločene rezultate, saj so na štirih tekmah nadaljevanja prvenstva remizirali kar trikrat.

Druga liga, 21. krog:

Petek, 27. marec:

Sobota, 28. marec:

Nedelja, 29. marec:

Lestvica: