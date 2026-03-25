Težja poškodba kolena branilca Olimpije

NK Olimpija bo do konca koledarskega leta moral igrati brez branilca Veljka Jelenkovića. Kot so sporočili iz kluba, si je 22-letnik težje poškodoval koleno.

"Veljko Jelenković je na tekmi proti Bravu utrpel težjo poškodbo desnega kolena - strgana je sprednja križna vez, kar pomeni, da je nastope v letošnjem koledarskem letu že zaključil. Kmalu ga čaka operacija, nato pa dolgotrajno okrevanje, med katerim mu bo klub nudil vso podporo," so pri Olimpiji zapisaliv sporočilu za javnost.

Olimpija je v soboto proti Bravu izgubila z 1:2, to soboto pa bo gostovala pri Muri. Na lestvici je na četrtem mestu z 42 točkami oziroma 14 manj od vodilnega Celja, petimi manj od drugouvrščenega Maribora in tremi manj od tretjeuvrščenega Kopra.