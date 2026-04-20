Ponedeljek, 20. 4. 2026, 12.00
Zadnji državni prvak, ki je ubranil naslov (Evropa)
Slovenija je fenomen v Evropi, norega trenda kar noče biti konec
Slovenski prvoligaški nogomet predstavlja evropski fenomen. Nikjer drugje kot na sončni strani Alp namreč že več kot desetletje ne čakajo na trenutek, ko bi državni prvak ubranil naslov. Povsod drugje se to dogaja dokaj redno, v nekaterih državah prevladujejo celo serijski zmagovalci, v Sloveniji pa je postalo tekmovanje tako nepredvidljivo, da se je to nazadnje zgodilo daljnega leta 2015. Zadnji klub, ki je izkusil občutek, kako je ubraniti državni naslov in ga proslaviti, je bil Maribor. Kdo pa je na seznamu evropskih držav najbližje Sloveniji? Preverite v razpredelnici.
Neverjetno, a resnično! Slovenija velja za evropsko nogometno posebnost brez primere. Ni je članice Evropske nogometne zveze (UEFA), ki bi tako dolgo čakala na zaporednega prvaka. Ko so si nogometaši Celja v nedeljo že krepko pred koncem sezone zagotovili državni naslov, je Slovenija še dvanajstič zapored zaploskala drugemu prvoligaškemu kralju. Že tako dolgo namreč na sončni strani Alp ni bilo junaka, ki bi zmogel ubraniti naslov prvaka. Zadnji, ki mu je to uspelo, je bil Maribor (2015), sicer tudi s 16 naslovi absolutni slovenski rekorder.
Kako je s tem v drugih članicah Evropske nogometne zveze (UEFA)? Ponujamo vam seznam, kdaj je nazadnje kateremu klubu uspelo ubraniti naslov. Na njem pa, kdo bi si mislil, kraljuje ravno nepredvidljiva Slovenija in njena 1. SNL!
|Država
|Zadnji prvak, ki je ubranil naslov
|Leto
|Slovenija
|Maribor
|2015
|Islandija
|Valur Reykjavik
|2018
|Ciper
|Apoel Nikozija
|2019
|Španija
|Barcelona
|2019
|Armenija
|Ararat-Armenia
|2020
|Italija
|Juventus Torino
|2020
|Črna gora
|Budućnost Podgorica
|2021
|Poljska
|Legia Varšava
|2021
|Andora
|Inter Club D'Escaldes
|2022
|Belgija
|Club Brugge
|2022
|Grčija
|Olympiakos Pirej
|2022
|Litva
|Žalgiris Vilna
|2022
|Bosna in Hercegovina
|Zrinjski Mostar
|2023
|Danska
|Köbenhavn
|2023
|Estonija
|Flora Tallinn
|2023
|Ferski otoki
|KI Klaksvik
|2023
|Irska
|Shamrock Rovers
|2023
|Moldavija
|Šerif Tiraspol
|2023
|Anglija
|Manchester City
|2024
|Belorusija
|Dinamo Minsk
|2024
|Češka
|Sparta Praga
|2024
|Hrvaška
|Dinamo Zagreb
|2024
|Kosovo
|Ballkani
|2024
|Latvija
|Rigas FS
|2024
|Norveška
|Bodø/Glimt
|2024
|Rusija
|Zenit St. Peterburg
|2024
|Severna Irska
|Larne
|2024
|Severna Makedonija
|Struga
|2024
|Švedska
|Malmö
|2024
|Švica
|Young Boys Bern
|2024
|Ukrajina
|Šahtar Doneck
|2024
|Albanija
|Egnatia
|2025
|Avstrija
|Sturm Gradec
|2025
|Azerbajdžan
|Qarabag
|2025
|Bolgarija
|Ludogorec Razgrad
|2025
|Finska
|KuPS Kuopio
|2025
|Francija
|PSG
|2025
|Gibraltar
|Lincoln Red Imps
|2025
|Gruzija
|Iberia 1999
|2025
|Izrael
|Maccabi Tel Aviv
|2025
|Kazahstan
|Kairat Almaty
|2025
|Luksemburg
|Differdange 03
|2025
|Madžarska
|Ferencvaroš Budimpešta
|2025
|Malta
|Hamrun Spartans
|2025
|Portugalska
|Sporting Lizbona
|2025
|Romunija
|FCSB
|2025
|San Marino
|Virtus
|2025
|Slovaška
|Slovan Bratislava
|2025
|Srbija
|Crvena zvezda Beograd
|2025
|Škotska
|Celtic Glasgow
|2025
|Turčija
|Galatasaray
|2025
|Nemčija
|Bayern München
|2026
|Nizozemska
|PSV Eindhoven
|2026
|Wales
|The New Saints
|2026
Nenavaden trend v Sloveniji se nadaljuje
Za razliko od Slovenije so se v številnih evropskih državah navadili na monotone prizore, saj so določeni klubi veliko boljši in močnejši od preostalih ter serijsko osvajajo prvenstva. Tako je bilo pred leti tudi v Sloveniji – denimo ob začetku državne samostojnosti, ko je bila razred zase Olimpija, ali pa pozneje, ko je Maribor nanizal dve zlati obdobji, v katerih je osvajal lovorike kot po tekočem traku, vmes pa sta izkušnje pri tem, kako ubraniti naslov, pridobila tudi Gorica in Domžale. Kar nekaj je torej slovenskih klubov, ki so v preteklosti že znali ubraniti naslov, leta 2015 pa se je omenjeni trend ustavil.
Maribor je s 16 državnimi naslovi absolutni slovenski rekorder, je pa tudi zadnji slovenski klub, ki je ubranil naslov prvaka.
Takrat je bil najboljši Maribor, nato pa so se na prestol drug za drugim povzpeli Olimpija (2016), Maribor (2017), Olimpija (2018), Maribor (2019), Celje (2020), Mura (2021), Maribor (2022), Olimpija (2023), Celje (2024), Olimpija (2025) in Celje (2026), ki tako z najnovejšim naslovom prvaka nadaljujejo enega najbolj nenavadnih nizov, s katerim velja 1. SNL v tem trenutku za najbolj nepredvidljivo prvoligaško tekmovanje v Evropi. Vsaj kar zadeva osvajanje prvih mest.
Letos se tako nadaljuje trend, saj zmajem ni uspelo ubraniti naslova. Še več, zeleno-belim iz Ljubljane celo grozi, da bi lahko ostali brez vsega, tudi evropske vozovnice.
V Sloveniji je torej v zadnjem desetletju najtežje ubraniti naslov. Država z dvema milijonoma prebivalcev, ki se lahko pohvali tudi s prvim možem evropskega nogometa Aleksandrom Čeferinom, tako izstopa v Evropi po tem, da se v njej menjajo prvaki tako pogosto kot spodnje perilo.
Sloveniji najbližje Islandija, kar zadeva Španijo, pa ...
Povsem drugače je v preostali nogometni Evropi. V prav vseh državah, v vseh preostalih 54 članicah Evropske nogometne zveze (UEFA) so na klub, ki je ubranil naslov državnega prvaka, čakali (bistveno) manj kot Slovenija. Nekateri so to doživeli celo letos, saj so sveže pečeni prvaki v Nemčiji (Bayern), na Nizozemskem (PSV Eindhoven) in v Walesu (TNS) drug za drugim ubranili naslov.
Izmed petih najmočnejših lig v Evropi je najhitreje potrdil naslov državnega prvaka Bayern München v Nemčiji. Na zelo dobri poti sta tudi Inter in Barcelona, nekoliko bolj napeto pa bi bilo lahko v Franciji in Angliji.
Na lestvici je pri državah, ki najdlje čakajo na dvakratnega zaporednega prvaka, Sloveniji še najbližje Islandija. Na daljnem severu Evrope poteka državno prvenstvo zaradi podnebnih razmer od spomladi do jeseni, zadnji klub, ki je ubranil naslov, pa je Valur iz Reykjavika. To mu je uspelo leta 2018, nato pa so se na seznamu prvakov zvrstili KR, Valur, Vikingur, Breidablik, Vikingur, Breidablik in Vikingur.
Zelo visoko je na razpredelnici tudi Španija, a očitno ne za dolgo. Vsaj kar zadeva zmagovalca La lige. Barcelona je namreč na imenitni poti, da ubrani naslov, tako da bi Španija padla na dno lestvice. Če bodo Katalonci v zadnjih sedmih krogih zadržali prednost pred madridskim Realom, ta znaša kar devet točk, bodo postali prvi španski prvak, ki je po letu 2019 ubranil naslov. Tudi takrat je to uspelo Blaugrani, nato pa so ji na seznamu španskih prvakov iz leta v leto sledili Real, Atletico, Real, Barcelona, Real in Barcelona.
Jure Balkovec je pred leti navduševal v dresu Domžal, ki so letos neslavno izginile s slovenskega nogometnega zemljevida.
Od leta 2019 na klub, ki bi ubranil državni naslov, čakajo tudi na Cipru, kjer pa Pafos zagotovo ne bo znova prvak. V najboljšemu položaju za zvezdico je Omonia iz Nikozije, za katero nastopa tudi slovenski reprezentančni branilec Jure Balkovec. S tem se mu pri 31 letih ponuja priložnost, da prvič v karieri postane državni prvak. Ko je v Sloveniji branil barve letos propadlih Domžal, enega izmed zgolj štirih klubov, ki so v 1. SNL ubranili naslov, mu to ni uspelo.