Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Rok Plestenjak

Avtor:
Ponedeljek,
Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,12

Natisni članek

NK Maribor NK Maribor Prva liga Telemach 1. SNL NK Celje

Ponedeljek, 20. 4. 2026, 12.00

Zadnji državni prvak, ki je ubranil naslov (Evropa)

Slovenija je fenomen v Evropi, norega trenda kar noče biti konec

Žan Karničnik Celje | Nogometaši Celja kot prvaki 2025/26 nadaljujejo slovenski niz, ki mu v Evropi ni para. | Foto Jure Banfi

Nogometaši Celja kot prvaki 2025/26 nadaljujejo slovenski niz, ki mu v Evropi ni para.

Foto: Jure Banfi

Slovenski prvoligaški nogomet predstavlja evropski fenomen. Nikjer drugje kot na sončni strani Alp namreč že več kot desetletje ne čakajo na trenutek, ko bi državni prvak ubranil naslov. Povsod drugje se to dogaja dokaj redno, v nekaterih državah prevladujejo celo serijski zmagovalci, v Sloveniji pa je postalo tekmovanje tako nepredvidljivo, da se je to nazadnje zgodilo daljnega leta 2015. Zadnji klub, ki je izkusil občutek, kako je ubraniti državni naslov in ga proslaviti, je bil Maribor. Kdo pa je na seznamu evropskih držav najbližje Sloveniji? Preverite v razpredelnici.

NK Celje
Neverjetno, a resnično! Slovenija velja za evropsko nogometno posebnost brez primere. Ni je članice Evropske nogometne zveze (UEFA), ki bi tako dolgo čakala na zaporednega prvaka. Ko so si nogometaši Celja v nedeljo že krepko pred koncem sezone zagotovili državni naslov, je Slovenija še dvanajstič zapored zaploskala drugemu prvoligaškemu kralju. Že tako dolgo namreč na sončni strani Alp ni bilo junaka, ki bi zmogel ubraniti naslov prvaka. Zadnji, ki mu je to uspelo, je bil Maribor (2015), sicer tudi s 16 naslovi absolutni slovenski rekorder.

Kako je s tem v drugih članicah Evropske nogometne zveze (UEFA)? Ponujamo vam seznam, kdaj je nazadnje kateremu klubu uspelo ubraniti naslov. Na njem pa, kdo bi si mislil, kraljuje ravno nepredvidljiva Slovenija in njena 1. SNL!

Država Zadnji prvak, ki je ubranil naslov Leto
Slovenija Maribor 2015
Islandija Valur Reykjavik 2018
Ciper Apoel Nikozija 2019
Španija Barcelona 2019
Armenija Ararat-Armenia 2020
Italija Juventus Torino 2020
Črna gora Budućnost Podgorica 2021
Poljska Legia Varšava 2021
Andora Inter Club D'Escaldes 2022
Belgija Club Brugge 2022
Grčija Olympiakos Pirej 2022
Litva Žalgiris Vilna 2022
Bosna in Hercegovina Zrinjski Mostar 2023
Danska Köbenhavn 2023
Estonija Flora Tallinn 2023
Ferski otoki KI Klaksvik 2023
Irska Shamrock Rovers 2023
Moldavija Šerif Tiraspol 2023
Anglija Manchester City 2024
Belorusija Dinamo Minsk 2024
Češka Sparta Praga 2024
Hrvaška Dinamo Zagreb 2024
Kosovo Ballkani 2024
Latvija Rigas FS 2024
Norveška Bodø/Glimt 2024
Rusija Zenit St. Peterburg 2024
Severna Irska Larne 2024
Severna Makedonija Struga 2024
Švedska Malmö 2024
Švica Young Boys Bern 2024
Ukrajina Šahtar Doneck 2024
Albanija Egnatia 2025
Avstrija Sturm Gradec 2025
Azerbajdžan Qarabag 2025
Bolgarija Ludogorec Razgrad 2025
Finska KuPS Kuopio 2025
Francija PSG 2025
Gibraltar Lincoln Red Imps 2025
Gruzija Iberia 1999 2025
Izrael Maccabi Tel Aviv 2025
Kazahstan Kairat Almaty 2025
Luksemburg Differdange 03 2025
Madžarska Ferencvaroš Budimpešta 2025
Malta Hamrun Spartans 2025
Portugalska Sporting Lizbona 2025
Romunija FCSB 2025
San Marino Virtus 2025
Slovaška Slovan Bratislava 2025
Srbija Crvena zvezda Beograd 2025
Škotska Celtic Glasgow 2025
Turčija Galatasaray 2025
Nemčija Bayern München 2026
Nizozemska PSV Eindhoven 2026
Wales The New Saints 2026

Nenavaden trend v Sloveniji se nadaljuje

Za razliko od Slovenije so se v številnih evropskih državah navadili na monotone prizore, saj so določeni klubi veliko boljši in močnejši od preostalih ter serijsko osvajajo prvenstva. Tako je bilo pred leti tudi v Sloveniji – denimo ob začetku državne samostojnosti, ko je bila razred zase Olimpija, ali pa pozneje, ko je Maribor nanizal dve zlati obdobji, v katerih je osvajal lovorike kot po tekočem traku, vmes pa sta izkušnje pri tem, kako ubraniti naslov, pridobila tudi Gorica in Domžale. Kar nekaj je torej slovenskih klubov, ki so v preteklosti že znali ubraniti naslov, leta 2015 pa se je omenjeni trend ustavil.

Maribor je s 16 državnimi naslovi absolutni slovenski rekorder, je pa tudi zadnji slovenski klub, ki je ubranil naslov prvaka.

Takrat je bil najboljši Maribor, nato pa so se na prestol drug za drugim povzpeli Olimpija (2016), Maribor (2017), Olimpija (2018), Maribor (2019), Celje (2020), Mura (2021), Maribor (2022), Olimpija (2023), Celje (2024), Olimpija (2025) in Celje (2026), ki tako z najnovejšim naslovom prvaka nadaljujejo enega najbolj nenavadnih nizov, s katerim velja 1. SNL v tem trenutku za najbolj nepredvidljivo prvoligaško tekmovanje v Evropi. Vsaj kar zadeva osvajanje prvih mest.

Letos se tako nadaljuje trend, saj zmajem ni uspelo ubraniti naslova. Še več, zeleno-belim iz Ljubljane celo grozi, da bi lahko ostali brez vsega, tudi evropske vozovnice.

V Sloveniji je torej v zadnjem desetletju najtežje ubraniti naslov. Država z dvema milijonoma prebivalcev, ki se lahko pohvali tudi s prvim možem evropskega nogometa Aleksandrom Čeferinom, tako izstopa v Evropi po tem, da se v njej menjajo prvaki tako pogosto kot spodnje perilo.

Sloveniji najbližje Islandija, kar zadeva Španijo, pa ...

Povsem drugače je v preostali nogometni Evropi. V prav vseh državah, v vseh preostalih 54 članicah Evropske nogometne zveze (UEFA) so na klub, ki je ubranil naslov državnega prvaka, čakali (bistveno) manj kot Slovenija. Nekateri so to doživeli celo letos, saj so sveže pečeni prvaki v Nemčiji (Bayern), na Nizozemskem (PSV Eindhoven) in v Walesu (TNS) drug za drugim ubranili naslov.

Izmed petih najmočnejših lig v Evropi je najhitreje potrdil naslov državnega prvaka Bayern München v Nemčiji. Na zelo dobri poti sta tudi Inter in Barcelona, nekoliko bolj napeto pa bi bilo lahko v Franciji in Angliji.

Na lestvici je pri državah, ki najdlje čakajo na dvakratnega zaporednega prvaka, Sloveniji še najbližje Islandija. Na daljnem severu Evrope poteka državno prvenstvo zaradi podnebnih razmer od spomladi do jeseni, zadnji klub, ki je ubranil naslov, pa je Valur iz Reykjavika. To mu je uspelo leta 2018, nato pa so se na seznamu prvakov zvrstili KR, Valur, Vikingur, Breidablik, Vikingur, Breidablik in Vikingur.

Zelo visoko je na razpredelnici tudi Španija, a očitno ne za dolgo. Vsaj kar zadeva zmagovalca La lige. Barcelona je namreč na imenitni poti, da ubrani naslov, tako da bi Španija padla na dno lestvice. Če bodo Katalonci v zadnjih sedmih krogih zadržali prednost pred madridskim Realom, ta znaša kar devet točk, bodo postali prvi španski prvak, ki je po letu 2019 ubranil naslov. Tudi takrat je to uspelo Blaugrani, nato pa so ji na seznamu španskih prvakov iz leta v leto sledili Real, Atletico, Real, Barcelona, Real in Barcelona.

Jure Balkovec je pred leti navduševal v dresu Domžal, ki so letos neslavno izginile s slovenskega nogometnega zemljevida.

Od leta 2019 na klub, ki bi ubranil državni naslov, čakajo tudi na Cipru, kjer pa Pafos zagotovo ne bo znova prvak. V najboljšemu položaju za zvezdico je Omonia iz Nikozije, za katero nastopa tudi slovenski reprezentančni branilec Jure Balkovec. S tem se mu pri 31 letih ponuja priložnost, da prvič v karieri postane državni prvak. Ko je v Sloveniji branil barve letos propadlih Domžal, enega izmed zgolj štirih klubov, ki so v 1. SNL ubranili naslov, mu to ni uspelo.

Darko Hrka, NK Celje
NK Celje
Bayern München - Stuttgart
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
