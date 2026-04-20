Slovenski prvoligaški nogomet predstavlja evropski fenomen. Nikjer drugje kot na sončni strani Alp namreč že več kot desetletje ne čakajo na trenutek, ko bi državni prvak ubranil naslov. Povsod drugje se to dogaja dokaj redno, v nekaterih državah prevladujejo celo serijski zmagovalci, v Sloveniji pa je postalo tekmovanje tako nepredvidljivo, da se je to nazadnje zgodilo daljnega leta 2015. Zadnji klub, ki je izkusil občutek, kako je ubraniti državni naslov in ga proslaviti, je bil Maribor. Kdo pa je na seznamu evropskih držav najbližje Sloveniji? Preverite v razpredelnici.

Neverjetno, a resnično! Slovenija velja za evropsko nogometno posebnost brez primere. Ni je članice Evropske nogometne zveze (UEFA), ki bi tako dolgo čakala na zaporednega prvaka. Ko so si nogometaši Celja v nedeljo že krepko pred koncem sezone zagotovili državni naslov, je Slovenija še dvanajstič zapored zaploskala drugemu prvoligaškemu kralju. Že tako dolgo namreč na sončni strani Alp ni bilo junaka, ki bi zmogel ubraniti naslov prvaka. Zadnji, ki mu je to uspelo, je bil Maribor (2015), sicer tudi s 16 naslovi absolutni slovenski rekorder.

Kako je s tem v drugih članicah Evropske nogometne zveze (UEFA)? Ponujamo vam seznam, kdaj je nazadnje kateremu klubu uspelo ubraniti naslov. Na njem pa, kdo bi si mislil, kraljuje ravno nepredvidljiva Slovenija in njena 1. SNL!

Država Zadnji prvak, ki je ubranil naslov Leto Slovenija Maribor 2015 Islandija Valur Reykjavik 2018 Ciper Apoel Nikozija 2019 Španija Barcelona 2019 Armenija Ararat-Armenia 2020 Italija Juventus Torino 2020 Črna gora Budućnost Podgorica 2021 Poljska Legia Varšava 2021 Andora Inter Club D'Escaldes 2022 Belgija Club Brugge 2022 Grčija Olympiakos Pirej 2022 Litva Žalgiris Vilna 2022 Bosna in Hercegovina Zrinjski Mostar 2023 Danska Köbenhavn 2023 Estonija Flora Tallinn 2023 Ferski otoki KI Klaksvik 2023 Irska Shamrock Rovers 2023 Moldavija Šerif Tiraspol 2023 Anglija Manchester City 2024 Belorusija Dinamo Minsk 2024 Češka Sparta Praga 2024 Hrvaška Dinamo Zagreb 2024 Kosovo Ballkani 2024 Latvija Rigas FS 2024 Norveška Bodø/Glimt 2024 Rusija Zenit St. Peterburg 2024 Severna Irska Larne 2024 Severna Makedonija Struga 2024 Švedska Malmö 2024 Švica Young Boys Bern 2024 Ukrajina Šahtar Doneck 2024 Albanija Egnatia 2025 Avstrija Sturm Gradec 2025 Azerbajdžan Qarabag 2025 Bolgarija Ludogorec Razgrad 2025 Finska KuPS Kuopio 2025 Francija PSG 2025 Gibraltar Lincoln Red Imps 2025 Gruzija Iberia 1999 2025 Izrael Maccabi Tel Aviv 2025 Kazahstan Kairat Almaty 2025 Luksemburg Differdange 03 2025 Madžarska Ferencvaroš Budimpešta 2025 Malta Hamrun Spartans 2025 Portugalska Sporting Lizbona 2025 Romunija FCSB 2025 San Marino Virtus 2025 Slovaška Slovan Bratislava 2025 Srbija Crvena zvezda Beograd 2025 Škotska Celtic Glasgow 2025 Turčija Galatasaray 2025 Nemčija Bayern München 2026 Nizozemska PSV Eindhoven 2026 Wales The New Saints 2026

Nenavaden trend v Sloveniji se nadaljuje

Za razliko od Slovenije so se v številnih evropskih državah navadili na monotone prizore, saj so določeni klubi veliko boljši in močnejši od preostalih ter serijsko osvajajo prvenstva. Tako je bilo pred leti tudi v Sloveniji – denimo ob začetku državne samostojnosti, ko je bila razred zase Olimpija, ali pa pozneje, ko je Maribor nanizal dve zlati obdobji, v katerih je osvajal lovorike kot po tekočem traku, vmes pa sta izkušnje pri tem, kako ubraniti naslov, pridobila tudi Gorica in Domžale. Kar nekaj je torej slovenskih klubov, ki so v preteklosti že znali ubraniti naslov, leta 2015 pa se je omenjeni trend ustavil.

Maribor je s 16 državnimi naslovi absolutni slovenski rekorder, je pa tudi zadnji slovenski klub, ki je ubranil naslov prvaka. Foto: Grega Valančič/Sportida

Takrat je bil najboljši Maribor, nato pa so se na prestol drug za drugim povzpeli Olimpija (2016), Maribor (2017), Olimpija (2018), Maribor (2019), Celje (2020), Mura (2021), Maribor (2022), Olimpija (2023), Celje (2024), Olimpija (2025) in Celje (2026), ki tako z najnovejšim naslovom prvaka nadaljujejo enega najbolj nenavadnih nizov, s katerim velja 1. SNL v tem trenutku za najbolj nepredvidljivo prvoligaško tekmovanje v Evropi. Vsaj kar zadeva osvajanje prvih mest.

Letos se tako nadaljuje trend, saj zmajem ni uspelo ubraniti naslova. Še več, zeleno-belim iz Ljubljane celo grozi, da bi lahko ostali brez vsega, tudi evropske vozovnice.

V Sloveniji je torej v zadnjem desetletju najtežje ubraniti naslov. Država z dvema milijonoma prebivalcev, ki se lahko pohvali tudi s prvim možem evropskega nogometa Aleksandrom Čeferinom, tako izstopa v Evropi po tem, da se v njej menjajo prvaki tako pogosto kot spodnje perilo.

Sloveniji najbližje Islandija, kar zadeva Španijo, pa ...

Povsem drugače je v preostali nogometni Evropi. V prav vseh državah, v vseh preostalih 54 članicah Evropske nogometne zveze (UEFA) so na klub, ki je ubranil naslov državnega prvaka, čakali (bistveno) manj kot Slovenija. Nekateri so to doživeli celo letos, saj so sveže pečeni prvaki v Nemčiji (Bayern), na Nizozemskem (PSV Eindhoven) in v Walesu (TNS) drug za drugim ubranili naslov.

Izmed petih najmočnejših lig v Evropi je najhitreje potrdil naslov državnega prvaka Bayern München v Nemčiji. Na zelo dobri poti sta tudi Inter in Barcelona, nekoliko bolj napeto pa bi bilo lahko v Franciji in Angliji. Foto: Reuters

Na lestvici je pri državah, ki najdlje čakajo na dvakratnega zaporednega prvaka, Sloveniji še najbližje Islandija. Na daljnem severu Evrope poteka državno prvenstvo zaradi podnebnih razmer od spomladi do jeseni, zadnji klub, ki je ubranil naslov, pa je Valur iz Reykjavika. To mu je uspelo leta 2018, nato pa so se na seznamu prvakov zvrstili KR, Valur, Vikingur, Breidablik, Vikingur, Breidablik in Vikingur.

Zelo visoko je na razpredelnici tudi Španija, a očitno ne za dolgo. Vsaj kar zadeva zmagovalca La lige. Barcelona je namreč na imenitni poti, da ubrani naslov, tako da bi Španija padla na dno lestvice. Če bodo Katalonci v zadnjih sedmih krogih zadržali prednost pred madridskim Realom, ta znaša kar devet točk, bodo postali prvi španski prvak, ki je po letu 2019 ubranil naslov. Tudi takrat je to uspelo Blaugrani, nato pa so ji na seznamu španskih prvakov iz leta v leto sledili Real, Atletico, Real, Barcelona, Real in Barcelona.

Jure Balkovec je pred leti navduševal v dresu Domžal, ki so letos neslavno izginile s slovenskega nogometnega zemljevida. Foto: Vid Ponikvar

Od leta 2019 na klub, ki bi ubranil državni naslov, čakajo tudi na Cipru, kjer pa Pafos zagotovo ne bo znova prvak. V najboljšemu položaju za zvezdico je Omonia iz Nikozije, za katero nastopa tudi slovenski reprezentančni branilec Jure Balkovec. S tem se mu pri 31 letih ponuja priložnost, da prvič v karieri postane državni prvak. Ko je v Sloveniji branil barve letos propadlih Domžal, enega izmed zgolj štirih klubov, ki so v 1. SNL ubranili naslov, mu to ni uspelo.