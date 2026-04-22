Jakob Omrzel spet med najboljšimi, v skupnem seštevku pridobil mesto

Zmagovalec tretje etape letošnje Dirke po Alpah, 174,5 kilometra dolge preizkušnje od Latscha do Arca, je Britanec Tom Pidcocok (Q36.5). Ta je bil v ciljnem sprintu močnejši od Italijana Tommasa Datija (UKYO) in Kolumbijca Egana Bernala (Ineos Grenadiers), odlično osmo mesto pa je zasedel slovenski up Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious). Omrzel je v skupnem seštevku pridobil mesto in je zdaj sedmi.

Tretjo etapo 49. Dirke po Alpah je po le dveh odpeljanih kilometrih zaznamoval množični padec v glavnini, v katerem jo je skupil tudi Lorenzo Finn, moštveni kolega vodilnega kolesarja na dirki Giulia Pellizzarija pri Red Bull – BORI – hansgrohe. Etapa je bila po padcu celo nevtralizirana, ko pa se je nadaljevala, pa se je razvnel boj za pobeg.

È iniziata nel peggiore dei modi la terza tappa del Tour of the Alps. Pochi chilometri dopo il via, infatti, si è verificata una maxi caduta: 30 corridori coinvolti 💥🚴🏼‍♂️



La corsa è stata neutralizzata per 21 minuti per consentire i soccorsi e le cure.

Po več neuspešnih poskusih je glavnini naposled le uspelo pobegniti Samu Oomnu (Lidl-Trek) in Darrenu Raffertyju (EF Education-EasyPost), ki sta dobro sodelovala, a sta bila ujeta v zadnjih petih kilometrih etape. O zmagovalcu je nato odločal ciljni sprint, v katerem je bil najmočnejši Pidcock.

Perfection from Pidcock 🤩



Tom Pidcock aces his sprint in Stage 3 of the Tour of the Alps to take the win 🙌 pic.twitter.com/3AIWp0qXeO — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) April 22, 2026

Jakob Omrzel je v cilj pripeljal v času zmagovalca na osmem mestu, v skupnem seštevku pa je napredoval na sedmo. Slovenec ima 29 sekund zaostanka za vodilnim Pellizzarijem.

Jutri kolesarje čaka kraljevska četrta etapa z več kot štiri tisoč višinskimi metri od Arca do Trenta (167,8 km), dirka pa se bo končala v petek s 129-kilometrsko etapo od Trenta do Bolzana.

