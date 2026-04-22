Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
S. K.

Sreda,
22. 4. 2026,
15.26

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Giulio Pellizzari Tom Pidcock Bahrain Victorious Jakob Omrzel Dirka po Alpah

Dirka po Alpah, 3. etapa

Jakob Omrzel spet med najboljšimi, v skupnem seštevku pridobil mesto

Jakob Omrzel | Jakob Omrzel je v skupnem seštevku pridobil mesto. | Foto Profimedia

Foto: Profimedia

Zmagovalec tretje etape letošnje Dirke po Alpah, 174,5 kilometra dolge preizkušnje od Latscha do Arca, je Britanec Tom Pidcocok (Q36.5). Ta je bil v ciljnem sprintu močnejši od Italijana Tommasa Datija (UKYO) in Kolumbijca Egana Bernala (Ineos Grenadiers), odlično osmo mesto pa je zasedel slovenski up Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious). Omrzel je v skupnem seštevku pridobil mesto in je zdaj sedmi.

Jakob Omrzel
Sportal Mladi Slovenec je znova navdušil

Tretjo etapo 49. Dirke po Alpah je po le dveh odpeljanih kilometrih zaznamoval množični padec v glavnini, v katerem jo je skupil tudi Lorenzo Finn, moštveni kolega vodilnega kolesarja na dirki Giulia Pellizzarija pri Red Bull – BORI – hansgrohe. Etapa je bila po padcu celo nevtralizirana, ko pa se je nadaljevala, pa se je razvnel boj za pobeg.

Po več neuspešnih poskusih je glavnini naposled le uspelo pobegniti Samu Oomnu (Lidl-Trek) in Darrenu Raffertyju (EF Education-EasyPost), ki sta dobro sodelovala, a sta bila ujeta v zadnjih petih kilometrih etape. O zmagovalcu je nato odločal ciljni sprint, v katerem je bil najmočnejši Pidcock.

Jakob Omrzel je v cilj pripeljal v času zmagovalca na osmem mestu, v skupnem seštevku pa je napredoval na sedmo. Slovenec ima 29 sekund zaostanka za vodilnim Pellizzarijem.

Jutri kolesarje čaka kraljevska četrta etapa z več kot štiri tisoč višinskimi metri od Arca do Trenta (167,8 km), dirka pa se bo končala v petek s 129-kilometrsko etapo od Trenta do Bolzana.

Results powered by FirstCycling.com

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
