Tom Pidcock trpel ob vrnitvi, Jakob Omrzel med najboljšimi

Danes se je s 144-kilometrsko etapo s štartom in ciljem v Innsbrucku začela 49. dirka po Alpah. Zmage se je v ciljnem šprintu glavnine veselil Italijan Tommaso Dati (UKYO), drugo mesto pa je zasedel Britanec Tom Pidcock (Q36.5), ki se je na tekmovanja uspešno vrnil po padcu na marčevski Dirki po Kataloniji. Slovenske barve zastopata Jakob Omrzel in Roman Jermakov (Bahrain - Victorious).

"To je bilo grozno, obupno. Bil je moj najhujši dan na kolesu," se je po etapi pritoževal Tom Pidcock, ki se je na tekmovanja vrnil po grdem padcu v peti etapi Dirke po Kataloniji konec marca. Danes je v zaključnem šprintu uvodne etape 49. Dirke po Alpah osvojil drugo mesto in zaostal le za 23-letnim Italijanom Tommasom Datijem, a je priznal, da je čez dan močno trpel. "Kot bi šlo v vsak klanec na polno," je zmajeval z glavo. Pa je zadovoljen vsaj s šprintom? "Kakšnim šprintom? Samo sledil sem kolesu pred seboj. Drugo mesto ni nič posebnega, saj na tej dirki ni nobenega šprinterja. Nobenega pozitivnega vidika ni, morda je le ta, da mi bo šlo zdaj lahko le še bolje," je bil še trpek povratnik po poškodbi.

Z glavnino sta danes v cilj pripeljala tudi oba slovenska predstavnika, člana ekipe Bahrain - Victorious. Naš mladi adut Jakob Omrzel je bil 16., ciljno črto je prečkal z najboljšimi v času zmagovalca, naturalizirani Rus Roman Jermakov pa je bil 91. s 3:45 zaostanka.

Adut moštva Bahrain Victorious je Jakob Omrzel.

Dirka se je začela z najlažjo etapo, do konca preizkušnje (v petek) sledijo veliko zahtevnejši izzivi. Že jutrišnja druga etapa (147,5 kilometra od Telfsa do Martella) bo postregla s slabimi 2.700 višinci in ciljnim vzponom. V sredo sledi najdaljša etapa (175 kilometrov) s slabimi 3.700 višinskimi metri, v četrtek kraljevska s 168 kilometri in 4.111 višinci, za konec pa v petek še ena razgibana preizkušnja z več kot tri tisoč metri vzpenjanja.

