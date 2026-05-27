MyTour of Slovenia 2026 bo tudi letos rekreativnim kolesarjem ponudil redko priložnost: voziti isto etapo kot profesionalci. Letos bo vrhunec dogodka legendarni vzpon na Vršič, o katerem so spregovorili tudi slovenski profesionalni kolesarji in ambasadorji projekta: Jan Tratnik, Žak Eržen in Jakob Omrzel.

Gre za tri kolesarje različnih generacij, ki nastopajo v vrhu svetovnega kolesarstva. Jan Tratnik je član ekipe Red Bull – BORA – hansgrohe in eden najbolj izkušenih slovenskih profesionalcev, Žak Eržen in Jakob Omrzel pa prihajata iz ekipe Bahrain Victorious ter veljata za predstavnika nove generacije slovenskega kolesarstva.

Tratnik: Ne prenaglite se

Jan Tratnik Foto: Ana Kovač Tratnik poudarja, da MyTour rekreativcem omogoča nekaj zelo posebnega – neposredno primerjavo s profesionalnimi kolesarji. "Zelo dobra stvar tega je, da se lahko primerjajo z nami, profesionalci – koliko časa mi vozimo in koliko časa oni vozijo." Po njegovih besedah je Vršič eden najlepših, a hkrati tudi najbolj zahtevnih slovenskih vzponov. "Celoten klanec je zelo težak in ni nekega dela, kjer bi lahko počival. Zadnji dve tretjini sta ves čas težki in se ne moreš zares odpočiti."

Rekreativcem svetuje predvsem potrpežljivost in pametno razporeditev moči: "Ne se prenagliti in prehitro začeti. Pojdite v svojem tempu, kolikor ste zmožni." Tratnik dodaja, da bo letošnja izkušnja nekaj res posebnega in vsem želi dobre noge.

Eržen: Vršič bo naredil razliko

Žak Eržen Foto: Guliverimage Eržen meni, da bo prav vzpon na Vršič letos ključni del etape dirke po Sloveniji. "Definitivno bo Vršič odločal za najboljše kolesarje." Po njegovem mnenju gre za dolg in zahteven klanec, ki hitro kaznuje prehiter začetek: "Moj nasvet za rekreativce je, da greš svoj tempo in da ne greš čez sebe že od začetka."

Eržen poudarja, da MyTour rekreativcem omogoča zelo redek vpogled v svet profesionalnega kolesarstva: "To je za rekreativce res dobro, ker se lahko preizkusijo na takih terenih, kot jih vozimo mi." Ob koncu pa doda še povsem iskreno misel: "Če bi bil jaz rekreativec, bi tudi šel probat."

Omrzel: Najprej uživaj

Jakob Omrzel Foto: Profimedia Omrzel vidi največjo vrednost MyToura v izkušnji vožnje skozi slovenske Alpe in posebnem občutku, ki ga daje Vršič. "Vršič je eno bolj zvenečih imen med slovenskimi klanci." Poudarja tudi, da možnost vožnje po isti trasi kot profesionalci rekreativcem daje dodatno motivacijo: "Lahko se precej primerjajo z nami. Neka osnova je." Po njegovem mnenju pa je pri takšni izkušnji najpomembnejše nekaj drugega: "Prvo pravilo je, da uživaš na kolesu. Vzemi vse to kot izkušnjo in samo uživaj."

MyTour of Slovenia bo potekal 20. junija 2026 v sklopu dirke Po Sloveniji. Udeleženci bodo vozili 87 kilometrov dolgo traso od Kranjske Gore preko Predela in Trente do vzpona na Vršič, s skupno 1.960 višinskimi metri. Dogodek bo potekal na zaprti cesti, z uradnim merjenjem časa, policijskim spremstvom, tehnično podporo in dostopom do ekskluzivne MyZone cone v cilju. Prijave so odprte do 10. junija 2026 oziroma do zapolnitve prostih mest.