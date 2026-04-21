Avtor:
STA

Torek,
21. 4. 2026,
16.09

Jakob Omrzel

Torek, 21. 4. 2026, 16.09

Dirka po Alpah

Jakob Omrzel v Alpah že med deseterico

Jakob Omrzel | Jakob Omrzel kaže dobro formo. | Foto Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Nadarjeni slovenski kolesar Jakob Omrzel na dirki po Alpah kaže zelo dobro formo. Potem ko je v prvi etapi s startom in ciljem v Innsbrucku v sprintu večje skupine zasedel 16. mesto, je bil še boljši v drugi, ki se je z vzponom končala v Van Martellu. 11. mesto v etapi je zadostovalo, da se je prebil med najboljšo deseterico, trenutno je osmi.

V dobrih 147 kilometrov dolgi etapi z dvema kategoriziranima in zaključnim vzponom so bili pred 20-letnim Slovencem, kolesarjem ekipe Bahrain Victorious, večinoma izkušeni hribolazci in nekateri najbolj nadarjeni mladi tekmovalci. Najhitreje je progo prevozila skupina petih kolesarjev, med katerimi je bil najhitrejši Italijan Giulio Pellizzari, moštveni kolega Primoža Rogliča pri ekipi Red Bull – Bora – hansgrohe.

Drugo mesto je zasedel Nizozemec Thymen Arensman, tretje Italijan Mattia Gaffuri, četrto Kolumbijec Egan Bernal, peto pa Rus Aleksander Vlasov. Tri sekunde je zaostal še en velik up italijanskega kolesarstva, Lorenzo Finn. Omrzel pa je v cilj prišel v času osmouvrščenega Avstralca Chrisa Harperja – skupina, v kateri je bil, je zaostala 19 sekund.

Jakob Omrzel | Foto: Profimedia

Skupno zaostaja 29 sekund

V skupnem seštevku Omrzel za vodilnim Pellizzarijem zaostaja 29 sekund, v razvrstitvi mladih kolesarjev pa je četrti. Poleg Pellizzarija in Finna je pred njim še Francoz Mathys Rondel.

Njegov klubski kolega in pomočnik Roman Jermakov, Rus, ki je na začetku sezone dobil slovensko državljanstvo, je v obeh etapah zaostal za najboljšimi.

Dirka ima sicer pet etap. Vse so zahtevne, a le druga etapa se je končala na vrhu vzpona.

