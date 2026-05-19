Na Dirki po Italiji bo danes na sporedu edini posamični kronometer. Na 42 kilometrov dolgi trasi od Viareggia do Masse (začetek ob 13.15) se bodo skoraj zagotovo pokazale razlike med favoriti za skupno zmago. Največ skrbi imajo trenutno v ekipi Red Bull-Bora-Hansgrohe, v kateri se je razširil želodčni virus.

Ta je že v nedeljo močno načel njihovega kapetana Giulia Pellizzarija, ki v etapi na Corno alle Scale ni mogel slediti najboljšim. Na ponedeljkov prost dan sta se zaradi zdravstvenih težav treningu odpovedala tudi drugi kapetan Jai Hindley, trenutno četrti v skupnem seštevku, in pomočnik Gianni Moscon.

Po poročanju italijanskih medijev La Gazzetta dello Sport in BiciPro Pellizzari, Hindley in Moscon v ponedeljek niso sedli na kolo. V ekipi so okrevanje postavili pred pripravo na kronometer, saj bi lahko bil torkov napor za načete kolesarje še posebej zahteven. Kako močno je virus prizadel Hindleyja, za zdaj ni jasno.

Pellizzari naj bi imel na nedeljski etapi velike prebavne težave. Hrane ni mogel normalno prebaviti, med etapo pa naj bi tudi skoraj bruhal. Iz sobe je v ponedeljek prišel pozno in se odpravil na kratek sprehod ob toskanski obali. Traso kronometra si bo lahko ogledal v torek dopoldne, nastop pa ga čaka pozneje popoldne.

Pellizzari: Ne bom odstopil

Italijan bi lahko proti prvemu favoritu za skupno zmago Jonasu Vingegaardu izgubil še nekaj minut, a o odstopu ne razmišlja.

"Počutim se nekoliko bolje, a ne veliko. Boril se bom naprej. Ne bom odstopil," je povedal Ciru Scognamigliu iz La Gazzette dello Sport. "Videli bomo, kako bo šlo, in skušali omejiti škodo," je dodal.

Pri Red Bullu se zavedajo, da je kronometer ena ključnih etap letošnje Dirke po Italiji. Kolesarje čaka približno 50 minut zelo intenzivnega napora, zato bo zdravstveno stanje lahko igralo pomembno vlogo. Pellizzarijev trener Sylwester Szmyd upa predvsem, da bo Italijan prestal zahteven dan in se po okrevanju znova vključil v boj za visoka mesta.

"Vse je odvisno od tega, kako se bo počutil. Na prosti dan ni kolesaril. Če se ne počuti dobro, bo moral dan rešiti tako, kot ga je rešil na Corno alle Scale," je dejal Szmyd. "Giulio je v življenjski formi. Od virusa si lahko opomore, Giro pa je še dolg," je dodal.

Športni direktor ostaja optimističen: Verjamemo, da sta naša cilja (stopničke in etapna zmaga) še vedno dosegljiva

V ekipi skušajo Pellizzarija zaščititi, mu pomagati pri okrevanju in ohraniti optimizem pred nadaljevanjem dirke.

"Prvih osem dni je bilo res odličnih in vse je šlo po načrtu," je za ekipno spletno stran dejal športni direktor Christian Pömer. "Včeraj (v nedeljo, op. a.) smo doživeli manjši udarec, a pred nami je še vedno 65 odstotkov višinskih metrov in kronometer. Verjamemo, da sta naša cilja, stopničke v skupnem seštevku in etapna zmaga, še vedno dosegljiva. Ekipni duh je izjemen, zato verjamemo, da lahko v prihodnjih dneh nadaljujemo tam, kjer smo ostali."

Po devetih etapah na Giru vodi Portugalec Afonso Eulalio (Bahrain-Victorious), ki ima pred Vingegaardom dve minuti in 24 sekund prednosti. Na tretjem mestu je Avstrijec Felix Gall (Decathlon CMA CGM), ki je v nedeljo z drugim mestom na etapi učvrstil svoj položaj v primerjavi s preostalimi tekmeci za stopničke (+2:59).

