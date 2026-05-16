Bahrain Victorious Jakob Omrzel Dirka po Madžarski

Sobota, 16. 5. 2026, 16.43

Dirka po Madžarski, 4. etapa

Jakob Omrzel po kaotični kraljevski etapi pridobil 47 mest

Jakob Omrzel | Jakob Omrzel je v skupnem seštevku napredoval na osmo mesto. | Foto Profimedia

Foto: Profimedia

Slovenski kolesarski up Jakob Omrzel, član ekipe Bahrain-Victorious, je v skrajšani četrti etapi dirke po Madžarski, ki je potekala v okolici mesta Pecs, zasedel deseto mesto, za zmagovalcem švedskim soimenjakom Jakobom Söderqvistom je zaostal minuto in deset sekund. V skupnem seštevku je 20-letni Novomeščan pridobil kar 47 mest in je zdaj osmi.

Jakob Omrzel
Sportal Jakob Omrzel tokrat brez tveganja ostal v stiku z najboljšimi

V skupnem seštevku slovenski državni prvak za vodilnim Švedom zaostaja minuto in 25 sekund.

Kaotično etapo so zaznamovali padci, posledica nalivov in spolzkega cestišča. Zaradi tega so prireditelji za 40 kilometrov skrajšali ravninski del etape, pred koncem etape pa so sporočili, da bodo izpustili tudi predzadnjega od štirih kategoriziranih vzponov, dolgega 1,9 kilometra, ter še nekaj ravnine.

Odločitev je bila pozna za ekipe, ki so lovile tri ubežnike. Ti so imeli v času odločitve več kot minuto in pol prednosti in pred zaključnim 2,2 kilometra dolgim vzponom odprto pot do uspeha. Dva izmed njih sta to izkoristila, poleg Söderqvista tudi Španec Adrian Benito.

V zasledovalni skupini so bili najmočnejši Avstralec Luke Plapp, Belgijec Junior Lecerf in Francoz Benoit Cosnefroy, ki bodo v nedeljo v sicer razgibani etapi, a brez cilja na vzponu, v skupnem seštevku poskušali izničiti zaostanek za Švedom. Najbližje mu je Cosnefroy, moštveni kolega Tadeja Pogačarja in Domna Novaka pri ekipi UAE Emirates-XRG, Francoz za Söderqvistom, sicer svetovnim prvakom v vožnji na čas v konkurenci do 23 let, zaostaja 40 sekund.

