Avtorji:
S. K., STA

Nedelja,
17. 5. 2026,
17.29

Jakob Omrzel Jakob Söderqvist Dirka po Madžarski

Dirka po Madžarski, 5. etapa

Jakob Söderqvist zadržal vodstvo, Jakob Omrzel skupno osmi

Jakob Söderqvist | Jakob Söderqvist je zmagovalec Dirke po Madžarski. | Foto Guliverimage

Jakob Söderqvist je zmagovalec Dirke po Madžarski.

Foto: Guliverimage

V Veszpremu se je končala kolesarska dirka po Madžarski. Zadnja etapa je spet postregla z nekaj drame, a vrstnega reda na vrhu ni spremenila. Skupni zmagovalec je postal švedski kolesar ekipe Lidl-Trek Jakob Söderqvist, ki je obdržal 40 sekund prednosti pred Francozom Benitom Cosnefroyem, edini slovenski predstavnik Jakob Omrzel je bil osmi.

Jakob Omrzel
Sportal Jakob Omrzel po kaotični kraljevski etapi pridobil 47 mest

Söderqvist je dokaj srečno prišel do vodstva, ko so v soboto med samo preizkušnjo skrajšali etapo, favoritom pa je zmanjkalo časa, da bi ubežnika ujeli. A tako kot je sobotno etapo in skupno vodstvo srečno dobil, bi jo lahko v zadnji etapi nesrečno izgubil.

Potem ko je odgovoril vse napade Cosnefroyeve ekipe UAE Team Emirates-XRG, posledica katerih je bil nastanek ubežne skupine favoritov, v kateri je bil tudi Omrzel, je dobrih 20 kilometrov pred ciljem padel, izgubil približno pol minute, tako da ga je glavnina ujela.

To je poizkušal izkoristiti Luke Plapp, ki je skupaj še z dvema kolesarjema ušel tudi iz ubežne skupine, a je do konca glavnina polovila vse, zmagovalca etape pa je odločal sprint.

Tega je po pričakovanju dobil Belgijec Tim Merlier (Soudal Quick-Step), ki se je veselil tretje etapne zmage po Madžarski in 71. v karieri. Omrzel je v času zmagovalca zasedel 32. mesto. Skupno je bil osmi, za zmagovalcem je zaostal minuto in 25 sekund.

