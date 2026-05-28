Italijanska policija je po raciji aretirala skupino petih migrantov, ki so v Rimu ugrabili turistko, jo tri dni držali v ujetništvu in večkrat skupinsko posilili, poročajo tuji mediji.

32-letna Kolumbijka je v Rim prispela 9. maja, le deset dni kasneje pa je bila med večerjo v restavraciji blizu glavne železniške postaje Termini ugrabljena. Do turistke, ki je sama večerjala v restavraciji, je pristopil moški in jo prepričal, naj gre z njim, da ji bo prodal hašiš. Po približno pol ure hoje sta prišla do kombija, kjer jo je drugi moški ugrabil. Odpeljal jo je v zapuščeno stavbo na vzhodnem obrobju Rima, kjer je nezakonito bivalo najmanj 22 migrantov. Tam je bila 72 ur.

Aretirali dva Gambijca, Malijca in dva Nigerijca

V tem času jo je peterica moških omamila, ji grozila s smrtjo in jo večkrat skupinsko posilila. Ukradli so ji tudi mobilni telefon in denarnico. Po treh dneh ji je iz kompleksa uspelo pobegniti, na ulici pa jo je napol golo našel italijanski voznik. Odpeljal jo je v bližnjo bolnišnico, kjer je bila vključena v poseben program za žrtve nasilja. Zdravniki so takoj prepoznali znake nasilja in spolnega napada ter poklicali policijo. Potrdili so tudi, da je bila ženska pod vplivom substanc.

Na policiji so sprožili nujno preiskavo in v le nekaj dneh pridržali storilce. Letalska enota je skupaj s policisti iz okrožja Prenestino, forenzično policijo in uradom za migracije generalne policijske uprave v stavbi, kjer so žensko zadrževali, organizirala racijo.

Po navedbah policije so aretirali 29-letnega Saidykhana Lamina in 38-letnega Karamba Kanteha iz Gambije, 43-letnega Malijca Harouna Traoreja ter 29-letnega Isiborja Wisdoma in 39-letnega Paula Nwabuezeja iz Nigerije. Obtoženi so skupinskega posilstva. Poleg aretiranih preiskujejo tudi najmanj tri druge osebe, ki so sodelovale pri dejanju – moškega, ki je žrtev zvabil iz restavracije, osebo, ki jo je pripeljala v zapuščeno stavbo, in lastnika kompleksa, kjer so jo zadrževali.

Med racijo je policija identificirala 22 tujih državljanov brez zakonitega statusa. Enajstim so izdali odredbo za deportacijo in jih odpeljali v sprejemne centre. Med njimi je bila tudi skupina petih migrantov, ki jih je žrtev prek fotografij prepoznala kot storilce večkratnega spolnega napada.