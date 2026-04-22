Britanski parlament podprl prepoved prodaje cigaret mlajšim od 17 let

Britanski parlament je v torek sprejel zakon, s katerim bodo mlajšim od 17 let prepovedali prodajo cigaret. S tem želijo preprečiti vsem rojenim po 1. januarju 2009, da bi začeli kaditi, in ustvariti "generacijo brez tobaka", poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vlada je sprejetje zakona pozdravila kot zgodovinski trenutek za zdravje naroda.

Minister za zdravje Wes Streeting je sprejetje zakona v obeh domovih parlamenta pozdravil kot "zgodovinski trenutek za zdravje naroda", ki bo pripeljal do "prve generacije brez tobaka, ki bo zaščitena pred vseživljenjsko odvisnostjo in škodljivimi učinki".

Ko bo zakon dobil kraljevo odobritev in stopil v veljavo, bo vladi omogočil, da prepoved kajenja, ki velja v zaprtih prostorih, razširi tudi na zunanje površine, kot so otroška igrišča ter območja pred šolami in bolnišnicami.

Na njegovi podlagi bo vlada tudi lahko omejevala okuse in embalaže elektronskih cigaret ter prepovedala uporabe elektronskih cigaret na krajih, kjer je kajenje že prepovedano.

Zakon je del prizadevanj za okrepitev preventivnih zdravstvenih ukrepov in zmanjšanje dolgoročnega pritiska na britanski javni zdravstveni sistem (NHS).

Darilo za prihodnje generacije

Direktorica dobrodelne organizacije za javno zdravje Action on Smoking and Health (ASH) Hazel Cheeseman je zakon pozdravila kot "odločilen preobrat za javno zdravje" in "trajno darilo za prihodnje generacije".

Laburistična vlada Keira Starmerja je junija lani uvedla prepoved prodaje elektronskih cigaret za enkratno uporabo, ki so poceni in so na voljo v barvitih embalažah, zaradi česar so priljubljene med mladimi.

Prva je bila Nova Zelandija

Nova Zelandija je bila leta 2022 prva država na svetu, ki je prepovedala prodajo cigaret vsem, ki so se rodili po letu 2008. Vendar je novoizvoljena konservativna vladna koalicija zakon razveljavila novembra 2023, manj kot leto dni po njegovi uvedbi.

Maldivi pa so novembra lani prepovedali prodajo cigaret vsem, rojenim po 1. januarju 2007.

Po podatkih NHS za posledicami kajenja v Angliji letno umre okoli 75 tisoč ljudi, kajenje pa naj bi botrovalo tudi okoli četrtini vseh smrti zaradi raka.