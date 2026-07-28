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Avtor:
Na. R.

Torek,
28. 7. 2026,
17.14

Osveženo pred

57 minut

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Francija Velika Britanija streljanje ladja vojska mornarica migranti Rokavski preliv

Torek, 28. 7. 2026, 17.14

57 minut

Francoska patruljna ladja med prenosom BBC izstrelila 17 strelov

Avtor:
Na. R.

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Francija, ladja, vojska, morje, streljanje | Posadka je med vojaško vajo opozorila britansko patruljno ladjo HMS Tyne, naj se umakne na varno razdaljo. Dogodek je v živo spremljala tudi ekipa BBC. | Foto X/@CPhilpOfficial

Posadka je med vojaško vajo opozorila britansko patruljno ladjo HMS Tyne, naj se umakne na varno razdaljo. Dogodek je v živo spremljala tudi ekipa BBC.

Foto: X/@CPhilpOfficial

Francoska patruljna ladja je med vojaško vajo v Rokavskem prelivu izstrelila 17 strelov, dogajanje pa je v živo ujel tudi BBC. Posnetki prikazujejo trenutek, ko je ladja odprla ogenj v mednarodnih vodah južno od britanskega Plymoutha.

Chris Philp, minister za notranje zadeve v senci, je z novinarjem BBC Michaelom Keohanom govoril o problematiki nezakonitih prehodih migrantov čez Rokavski preliv, ko je približno tri milje od francoske obale in le okoli 300 metrov od britanske patruljne ladje zaplula francoska vojaška ladja. V ozadju je v televizijskem prenosu v živo nenadoma odjeknilo 17 zaporednih strelov, na francoski ladji pa je bilo mogoče opaziti častnika, ki je s pištolo meril proti morju.

"To je bila izjemno nenavadna situacija sredi sicer mirnega Rokavskega preliva. Nismo prejeli nobenega opozorila in nič ni nakazovalo, da Francozi nameravajo streljati. Še vedno ni jasno, na kaj je patruljna ladja pravzaprav merila," je povedal Keohan.

Philp je prepričan, da je šlo za namerno ustrahovanje. "Po mojem mnenju je šlo za poskus zastraševanja, da bi nam preprečili poročanje o prehodih migrantov," je dejal.

BBC je za uradni odziv zaprosil francosko obalno stražo, britanska vlada pa je sporočila, da je v stiku s francoskimi oblastmi, da bi razjasnili vse okoliščine incidenta.

Gre sicer za drugi nenavaden vojaški incident na tem območju v tem mesecu. Pred tem je ruska vojaška ladja pod budnim očesom britanske kraljeve mornarice izvedla vajo z bojnim strelivom le 74 kilometrov južno od Plymoutha, še poroča BBC.

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