Kako so se v Hollywood vrnile cigarete

Če so bile cigarete še pred nekaj leti v zabavni industriji in družbi nasploh predmet zgražanja, so zdaj doživele veliki povratek. Nenadoma so povsod, v filmih, serijah, na naslovnicah modnih revij in med ustnicami generacije Z. Kaj se je zgodilo?

Še nedolgo tega so vsakega hollywoodskega zvezdnika, ki so ga paparaci ujeli s cigareto, pribili na sramotilni steber. Kajenje je veljalo za skorajda škandalozno in je povzročalo ugibanja, kakšne težave so človeka privedle do tega, da se je zatekel k tako škodljivi razvadi.

Cigarete na televiziji, v filmih, na naslovnicah revij ...

Nenadoma pa so cigarete doživele popkulturni preporod. Še več, postale so šik in nemalo ironije je v tem, da je njihova vrnitev najbolj vidna v Hollywoodu, delu Kalifornije, ki velja za enega z zdravjem najbolj obsedenih delov sveta. Tobak so tam skušali izkoreniniti z izjemno restriktivno zakonodajo, ki je kajenje izgnala s praktično vseh javnih površin, zdaj pa so cigarete nenadoma preplavile tako velika platna in modne fotografije kot družabne dogodke.

Tako je zapriseženi kadilec Sean Penn postal junak družabnih omrežij, ko so ga letos na Zlatih globusih ujeli, medtem ko si je cigareto prižgal kar v dvorani med podelitvijo.

Da kajenje ni več družbeno povsem nesprejemljivo, so pokazali tudi pladnji s cigaretami, ki so postali obvezen del hollywoodskih zabav. Lansko jesen jih je gostom na predstavitvi svoje nove modne linije ponujala celo z zdravjem obsedena Gwyneth Paltrow, opazili so jih tudi na slavnem oskarjevskem "afterju" popkulturne biblije Vanity Fair, ki je nato na svojo najnovejšo naslovnico postavila še Kylie Jenner.

S cigareto je v naslovni fotozgodbi za revijo Interview pozirala tudi popzvezdnica Sabrina Carpenter, ki ob tem kadi v videospotih za svojo veliko uspešnico Manchild in najnovejšo skladbo House Tour.

Cigarete so opazno prisotne v najbolj odmevnih filmih zadnjega leta, kot sta Ena bitka za drugo ter Grešniki, pa v eni najbolj vročih serij, Love Story, ki pripoveduje zgodbo Johna F. Kennedyja ml. ter Carolyn Bessette, ki na ekranu verižno kadi.

V zdravniški seriji The Pitt na HBO je osebje pogosto na čikpavzi, prav tako Jeremy Allen White v seriji The Bear, kot Turek kadi tudi Nicole Kidman v seriji Scarpetta. To niso le naključna opažanja, po podatkih protitobačne organizacije Truth Initiative je število prizorov s tobakom v filmski in TV-produkciji lani prvič po letu 2002 spet zraslo.

"To je odraz časa, v katerem živimo," je v pogovoru za Yahoo dejala Mariah Wellman, profesorica komunikacij na univerzi v Michiganu, ki je prepričana, da vrnitev cigaret označuje konec kulta zdravega telesa in vrnitev temačnejše estetike, značilne za začetek tega tisočletja. Zdravo življenje in "delo na sebi" sta postala dolgočasna, trendovski so znova postali hedonizem, uporništvo in "heroinski šik" ter druge podobe, ki so diametralno nasprotne obsedenosti z zdravim življenjem.

Konec kulta zdravja

Generacijo Z je obsedla nostalgija za obdobjem s preloma tisočletja, vendar oni niso odraščali v zakajenih restavracijah in drugih zaprtih prostorih, je opozorila profesorica Wellman: "Zavedajo se, da je kajenje škodljivo, a niso nikoli živeli v kadilskem svetu. Cigarete se jim zdijo simbol nostalgije in nekih preteklih, preprostejših časov."

Ob tem je izpostavila tudi vrnitev trenda izrazite vitkosti, delno povezanega s pojavom ozempica in podobnih zdravil, ki pa so veliko dražja od prav tako učinkovitega zaviralca apetita – nikotina. "Kajenje je obet vitkosti, je obet spoznavanja enako mislečih ljudi, je pa tudi dvignjen sredinec svetu, ki te obkroža," je dejala.

Da gre za nekakšno zavračanje kulture obsedenosti z zdravim življenjem, je fenomen vrnitve cigaret za New York Post komentiral tudi Jared Oviatt, 27-letni Kanadčan, ki na Instagramu upravlja priljubljeni profilo @cigfluencers, na katerem objavlja fotografije zvezdniških kadilcev.

Posledice, ki jih ne more izbrisati lepotni kirurg

"Ljudem se zdi, da se tako ali tako bliža konec sveta," je dodal, "v vsakem primeru pa lahko negativne učinke cigaret na svoj videz odpravijo z dvigom obraza ali serumom za kožo." To sicer ni res, kajenje je po zagotovilih plastičnih kirurgov eden največjih pospeševalcev staranja kože, ki ga kreme, serumi in posegi ne morejo izničiti – če je že videz naša največja skrb, ko gre za kajenje.

"Dvig obraza, presaditev maščobe ali kakršnikoli tretmaji za kožo so pri kadilcih veliko manj učinkoviti, ker se ne moremo zanesti na primerno strukturo tkiv ter hitro in pravilno okrevanje," je za New York Post opozoril Ben Talei, estetski kirurg z Beverly Hillsa. "Kajenje kirurgom povzroča glavobole, včasih pa je prava nočna mora."

A ne le za estetske kirurge. Adriana Albini, patologinja in raziskovalka z Evropskega inštituta za onkologijo v Milanu, je v zapisu na portalu Cancerworld opozorila na vrsto raziskav, ki potrjujejo, da izpostavljenost podobam kajenja med mladimi viša verjetnost, da bodo tudi sami začeli kaditi. "To tveganje ni le teoretično, uporaba tobaka med mladimi je v več državah v zadnjih letih začela naraščati," je poudarila.

Generacija Z ne ve, kako je živeti v kadilski družbi

Generacija Z je za to še posebej dovzetna, ker niso doživeli vrhunca protitobačnih kampanj. "Seveda so izpostavljeni protitobačnim sporočilom, a niso odraščali v času, ko je bilo kajenje splošno razširjeno in niso osebno doživeli, kako je oglaševanje tobaka vplivalo na cele generacije," je za Yahoo poudarila Grace Kong, profesorica psihiatrije na univerzi Yale. Kot je poudarila, mnogi med njimi ne poznajo nikogar, ki bi trpel za zdravstvenimi posledicami kajenja, saj so se s padanjem deleža kadilcev z leti občutno zmanjšale tudi s kajenjem povezane bolezni.

Prav to pa lahko ima nezaželen stranski učinek: raziskava univerze Duke je pokazala, da vse manj Američanov kajenje vidi kot resno tveganje za zdravje. "Ljudem se zdi, da smo s tem opravili, da je že za nami, da vsi vedo za nevarnost kajenja in da se s tem ni treba več ukvarjati," je opozorila profesorica Wellman, "a če kajenju nič ne nasprotuje, v tem vidimo dovoljenje in potrditev."