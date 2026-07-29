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Avtor:
Na. R.

Sreda,
29. 7. 2026,
21.28

Osveženo pred

56 minut

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Natisni članek

Natisni članek
morilec Velika Britanija Iran kriminalna združba naročilo

Sreda, 29. 7. 2026, 21.28

56 minut

Morilski načrt za 25 tisoč evrov: sledi vodijo do Irana #video

Avtor:
Na. R.

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Londonsko sodišče je 19-letnega Norvežana Johannesa Natlanda spoznalo za krivega zarote za umor, potem ko je odpotoval v Veliko Britanijo z namenom, da bi izvedel naročeni umor za plačilo. Tožilstvo trdi, da ga je novačila švedska kriminalna združba Foxtrot, ki naj bi delovala tudi v interesu iranskih oblasti.

Po navedbah preiskovalcev naj bi Johannes Natland za izvedbo umora prejel obljubo o plačilu v višini 25 tisoč evrov. Kmalu po prihodu v Anglijo so ga oboroženi policisti prijeli v hotelu v Huddersfieldu, kjer so našli polavtomatsko pištolo, revolver in strelivo.

Čeprav je priznal, da je imel v lasti orožje, je med sojenjem zanikal, da bi nameraval kogarkoli ubiti. Trdil je, da načrta ni želel izpeljati, vendar porota njegovim pojasnilom ni verjela in ga je po večurnem posvetovanju spoznala za krivega.

Preiskovalci identitete domnevne tarče niso razkrili. Prav tako ostaja nejasno, zakaj naj bi bil izbran prav ta posameznik.

Kriminalna mreža z mednarodnimi povezavami

Britanske oblasti trdijo, da je bil Natland del operacije kriminalne združbe Foxtrot, ene najvplivnejših švedskih kriminalnih mrež.

Združbo britanske in ameriške oblasti povezujejo z napadi na izraelske in judovske tarče v Evropi ter z delovanjem v korist iranskega režima. Zaradi teh povezav je bila mreža že deležna mednarodnih sankcij.

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morilec Velika Britanija Iran kriminalna združba naročilo
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