Celje v dimu in ognju: Kaj se je dogajalo ob velikem slavju prvakov? #video

Celje se je tretjič v zgodovini zbudilo kot mesto državnih nogometnih prvakov. Z zanesljivo zmago v Murski Soboti je četa Vitorja Campelosa tudi teoretično potrdila, kar je bilo jasno že dalj časa. Grofi so bili v letošnji sezoni na slovenskih nogometnih zelenicah korak ali dva pred konkurenco. V celjskem klubu že zdaj ambiciozno pogledujejo tudi proti poletnim evropskim izzivom, v nedeljo pa je bil vseeno čas za veliko slavje.

"Saj veste, kaj si želim pripeljati v Slovenijo," je pred kamerami Sportkluba dejal predsednik Celja Valerij Kolotilo. Nekje v ozadju je bil že del prvega državnega naslova, ki so ga Celjani osvojili pred petimi leti, pravi podpis ambicioznega projekta ruskih vlagateljev in Kolotila, ki je bil vselej prvi obraz tega projekta, pa imata zadnja dva naslova.

Nemalokrat se je konkurenca nasmihala ob "norih" napovedih v Moskvi rojenega 55-letnika, a dejstvo je, da so vlagatelji v Celju v zadnjih petih letih zasenčili glavne tekmece. Z najuspešnejšim obdobjem v zgodovini kluba so daleč za seboj pustili štajerske rivale iz Maribora in zaenkrat neplodno vlaganje Acuna Ilicalija, presegli pa so tudi vse, kar je na domačih zelenicah in v Evropi uspelo spisati Olimpiji in finančno precej bolj zadržani vladavini Adama Deliusa.

Naslednji cilj? Da želi v Celju slišati himno lige prvakov, je Valerij Kolotilo dejal že mnogokrat. Tistih, ki se samozavestni napovedi smejijo, je danes vse manj.

Grofi so naslov potrdili s sedmo zaporedno zmago pod taktirko Vitorja Campelosa, ki je za krmilo celjske barke prijel v kritičnem obdobju in jo hitro odpeljal na varno.

"Fantje so čutili, da je danes dan, ko lahko potrdijo naslov. Odigrali so odlično tekmo in to nas zelo veseli. Odkar sem tukaj, smo nanizali sedem zmag, a če sem iskren, so glavne zvezde igralci. Poslušali so naše ideje, verjeli so v naše delo, v naš pristop in to je bilo ključno. Zaenkrat razmišljamo le o tekmi z Aluminijem, za nas jo naslednja tekma edina, ki šteje. Do začetka evropskih kvalifikacij se lahko zgodi še ogromno stvari, zaenkrat moramo uživati v sedanjosti. Prvaki smo, spodobi se, da to proslavimo z veliko zabavo," je v Fazaneriji prve vtise strnil portugalski strateg.

Pot do zmage je s sijajnim zadetkom proti svojemu nekdanjemu klubu tlakoval Žan Karničnik. Naslovoma z Mariborom in Muro je dodal še drugega v dresu Celja.

"Smo izjemna skupina fantov, odlično se razumemo tudi zunaj nogometnih igrišč in zelo sem vesel, da smo že danes izkoristili zaključno žogo. V Fazaneriji sem preživel štiri odlična leta. Zato se tudi nisem veselil zadetka, čeprav sem v sebi vedel, kako pomemben je. Se pa veselim trenutka, ko bom v Celju na zadnji tekmi sezone kot kapetan dvignil v zrak pokal za naslov prvaka," je za Sportklub povedal 31-letni Korošec.

Že svojo peto lovoriko na slovenskih zelenicah je pri 24 letih osvojil tudi Svit Sešlar. Po dveh pokalnih trofejah in državnem naslovu z Olimpijo je pokalu s Celjem dodal še prvenstveno zvezdico.

"Ko sem se vrnil, je bil cilj osvojitev naslova. Že takrat smo imeli veliko prednost, v drugem delu smo to morali le še potrditi, po možnosti nadgraditi. Zdaj je čas za slavje, a sezone še ni konec," pravi slovenski reprezentant, ki dodaja, da je bilo za Celjane marsikaj lažje po trenerski zamenjavi.

"Na zadnji tekmah, tudi na drugi tekmi proti AEK-u, smo pokazali, da smo sposobni premagati velikane, favorite, ki so več vredni od nas. S prihodom novega trenerja se je ekipa stabilizirala, bolj kompaktno smo se postavili v obrambi. Iz zadnjih vrst je potem vse tudi izhajalo v napadu, to nam je uspevalo. Kar so nasprotniki v zadnjih dveh letih počeli proti nam, smo zdaj počeli mi. Vidimo, da je enostavno lažje igrati takšen nogomet. Upamo, da se bodo določene stvari še sestavile pred evropskimi kvalifikacijami, in videli bomo, kam nas bo to pripeljalo," je dejal Sešlar.

Za razmišljanje o izzivih v naslednji sezoni bo časa še več kot dovolj. Kot so v nedeljskem popoldnevu v en glas poudarjali v celjskem taboru, je zdaj čas za zasluženo veselje. Klubski avtobus so ob prihodu v knežje mesto z baklami, ognjemetom in navijaškimi napevi pričakali najzvestejši podporniki. Zabava je trajala dolgo v noč in nikakor ni bila zadnja.