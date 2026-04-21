V sezoni 2025/26 se je v 1. SNL zgodilo že marsikaj. Celjani so prepričljivo osvojili novo državno zvezdico, v začetku leta so neslavno z nogometnega zemljevida izginile Domžale, velikana Maribor in Olimpija pa bosta po neuspehu v pokalu za evropsko vozovnico očitno trepetala do zadnjega. Ta sezona pa se bo vpisala v zgodovino klubskega nogometa na sončni strani Alp še po nečem. V nedeljo bo namreč prvič na tekmi 1. SNL na delu glavna sodnica. Čast bo pripadla mednarodni sodnici Aleksandri Česen, ki bo sodila nedeljski dvoboj med prvaki Celjem in Aluminijem.

V nedeljo se bo pisala zgodovina slovenskega klubskega nogometa. Prizori, ki so jih vajene že številne največje lige na svetu, bodo prvič obšli tudi Slovenijo. Na dvoboju 1. SNL med Celjem in Aluminijem bo namreč pravico delila predstavnica nežnejšega spola. Aleksandra Česen bo postala prva glavna sodnica na moški prvoligaški tekmi v Sloveniji. To ne bo prvi mejnik, ki ga je postavila v karieri.

V nedeljo bo pisala zgodovino slovenskega klubskega nogometa v knežjem mestu. Foto: Aleš Fevžer

Obeležje Mednarodne nogometne zveze (Fifa) na sodniški opravi nosi od leta 2014, v nedeljo pa bo dočakala največjo čast v moških tekmovanjih. Sodnica iz Cerkelj na Gorenjskem bo prvič delila pravico na tekmi 1. SNL. To bo storila na dvoboju med novopečenimi prvaki Celjani in Aluminijem.

V knežjem mestu bodo tako gledalci – ki bi se lahko na stadionu Z'dežele zbrali v velikem številu, saj bo to prva domača tekma prvakov, odkar so si na gostovanju v Prekmurju zagotovili državni naslov – uzrli zgodovinski prizor. Znak za začetek dvoboja bo prvič označila sodnica. Pri delu ji bosta pomagala Jure Jamnik in druga pomočnica Staša Špur, vlogo četrtega sodnika bo opravljal Žan Jazbec, videosodnika pa bosta Martin Matoša (VAR) in Andraž Kovačič (AVAR).

Veliko mejnikov v sodniški karieri

Devetintridesetletna Gorenjka Aleksandra Česen ima veliko sodniških izkušenj na nogometnih zelenicah. Leta 2014 je postala druga slovenska nogometna sodnica, ki so jo uvrstili na mednarodno listo. Pred njo je izmed njenih rojakinj to uspelo le Tanji Subotić (2005). Česen je pred slabimi petimi leti že debitirala na dvoboju 2. SNL, ko je sodila dvoboj med velenjskim Rudarjem in ljubljansko Ilirijo, 13. maja 2022 pa je v Novem mestu sodila dvoboj med Krko in ptujsko Dravo, kjer je bila prvič v zgodovini na drugoligaški tekmi moškega nogometa na delu celotna ženska sodniška ekipa.

Tudi predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović je bil nekoč delivec pravice na tekmah 1. SNL. Foto: Aleš Fevžer

Lani, natančneje 22. avgusta 2025, je prvič izkusila delo v 1. SNL. Na dvoboju med Domžalami in Aluminijem je opravljala vlogo četrte sodnice, na tem dvoboju pa je vlogo druge pomočnice sodnika opravljala Staša Špur. Prvič v zgodovini Slovenije sta bili na delu dve ženski na najvišjem rangu državnega tekmovanja (1. SNL).

Lani je bila kot prva glavna sodnica v Sloveniji certificirana za sojenje z uporabo videotehnologije VAR, na finalnem dvoboju ženskega pokala Pivovarna Union med ŽNK Ljubljana in ŽNK Mura pa se je 14. maja 2025 v Stožicah zapisala v sodniške almanahe. Premierno je vodila dvoboj z uporabo sistema VAR, ki ga je nadzorovala v celoti ženska sodniška ekipa.

V nedeljo bo prvič izkusila, kakšno je delo glavnega delivca pravice na tekmi 1. SNL. Doživela bo izjemno čast, saj bo lahko delila pravico prvakom Celjanom – z naskokom najboljši ekipi 1. SNL, ki si je priigrala naslov že štiri kroge pred koncem, tako da se lahko že sproščeno pripravlja na nove izzive, ki bodo sledili poleti. Takrat pa čakajo grofe tudi zahtevni nastopi v kvalifikacijah za ligo prvakov.